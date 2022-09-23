Netflix Türkiye, Geleceğin Ekranı projesinde ikinci dönemi başlatıyor

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Türkiye’de çok sayıda yerli dizi ve film projesine imza atan Netflix Türkiye, yerel sosyal sorumluluk projelerine hızlandırdı. Dizi senaryosu yazarlığı alanında kariyer geliştirmek için Netflix Series Lab projesini hayata geçiren Netflix şimdi de Geleceğin Ekranı projesinde ikinci dönemi duyurdu.

Netflix Türkiye, Habitat Derneği ve ICC Türkiye iş birliği ile yürütülen Geleceğin Ekranı projesinde geçen sene 61 ilde toplam 1000 ebeveyne dijital okur yazarlık eğitimi veren Netflix, ikinci dönemin Ekim ayında başlayacağını açıkladı.

Yeni dönemde neler yapılacak?

Genç nesle bilinçli içerik tüketimi alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanan Geleceğin Ekranı projesinin ikinci döneminde, alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler eşliğinde Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmen ve ebeveynlere eğitimler verilecek. Yeni dönemde dijital ebeveynlik ve dijital okuryazarlık konularının yanı sıra ekran güvenliği, doğru internet ve teknoloji kullanımı ile medya okuryazarlığı bilincinin eğitimler, atölye çalışmaları ve podcastler aracılığıyla birçok farklı kanalda yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca aynı proje kapsamında şu ana kadar 9 bölümün yayınlandığı podcast serisinin yeni bölümleri de dinleyicilerle buluşacak. Geleceğin Ekranı podcastlerini Spotify’da dinleyebilirsiniz.

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Projeyle ilgili görüşlerini aktaran Netflix Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili şunları söyledi:

“Geleceğin Ekranı Projesi, gerçekleştirdiğimiz eğitim ve yayınlarla kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanında geniş kitlelere ulaştı. Proje sayesinde ebeveyn ve öğretmenlerimizi teknoloji, ekran kullanımı, bilinçli içerik tüketimi ve dijital okuryazarlık gibi konularda dinleme ve bilgilendirme fırsatı bulduk. Aileler ve öğretmenlerin projeye ve sunduğumuz güçlü ebeveyn kontrollerine gösterdikleri yoğun ilgi, projenin devamı için bizi cesaretlendirdi. Yeni dönemde çok daha genişletilmiş bir programla ailelerin ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceğiz.”

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