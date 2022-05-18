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    Anlık Bildirim

    Netflix'in etkinliği Geeked Week'in tarihi belli oldu: Yeni fragmanlar paylaşılacak

    Popüler video akış platformu Netflix'in dijita letkinliği netflix Geeked Week'in tarihi belli oldu. 6-10 Haziran tarihleri arasında YouTube'dan yayınlanacak.    
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    Netflix'in etkinliği Geeked Week'in tarihi belli oldu
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    Dünyanın en popüler video akış platformlarından birisi olan Netflix, bildiğiniz gibi bir süredir Geeked Week adı altında bir etkinlik düzenliyor. Geçtiğimiz saatlerde de 2022 yılında düzenlenecek etkinliğin net tarihleri belli oldu.

    Netflix Geeked Week etkinliğinde geçtiğimiz yıl da olduğu gibi "geek" içerikli yapımlardan yeni fragmanlar, yeni detaylar ve daha fazlasını görüyoruz. Bu yıl için paylaşılan fragmanda da Sandman dizisinden yeni görüntüler görebiliyoruz. Ayrıca etkinlikte Cyberpunk 2077'nin animesinden ilk görüntüleri göreceğimiz de kesinleşti. Etkinliğin videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Netflix Geeked Week 6 - 10 Haziran

    Tanıtım yazısı: Sadece Netflix hayranları için olan 5 günlük canlı sanal festival Geeked Week, 6-10 Haziran'da geri dönüyor. Etkinlikte filmlerimiz, dizilerimiz ve oyunlarımızdan özel haberler, ön gösterimler, oyuncu panelleri ve çok daha fazlasıyla Netflix'in farklı türlerdeki koleksiyonları kutlanacak. Geeked Week için 6-10 Haziran tarihlerinde her gün bu adresten bize katılın: http://geekedweek.com/

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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