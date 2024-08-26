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    Netflix'in Eylül ayında yayınlanacak film ve dizileri belli oldu

    Eylül’de Netflix’e gelen tüm film ve diziler belli oldu. Netflix, Eylül 2024'te izleyicilere birbirinden heyecan verici film ve dizi serileri sunmaya hazırlanıyor.
    Netflix'in Eylül ayında yayınlanacak film ve dizileri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Eylül 2024’te, Netflix izleyicilerini birbirinden heyecan verici yeni film ve dizi serileriyle dolu bir ay bekliyor. Platform, ay boyunca dram, aksiyon, gerilim gibi çeşitli türlerde dikkat çekici yapımlar sunacak. Aynı zamanda nostaljik dokunuşlar ve sürükleyici hikayeler de izleyicilerin karşısına çıkacak.

    Netflix Türkiye Eylül ayı içerikleri belli oldu

    Apollo 13: Survival (5 Eylül 2024) Neil Armstrong’un Ay’a inişinden sadece dokuz ay sonra, NASA’nın yaşadığı en büyük krizlerden birini konu alıyor. Üç astronotun, Ay’a doğru giderken yaşadıkları patlamanın ardından hayatta kalma mücadelelerini anlatan bu film, gerilim dolu bir hikaye sunuyor.

    Rebel Ridge (6 Eylül 2024) Eski bir denizci olan Terry Richmond, kuzenini kurtarmak için bir kasabanın yozlaşmış polis teşkilatına karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu aksiyon dolu film, sürükleyici bir gerilim hikayesi ile dikkat çekiyor.

    Uglies (13 Eylül 2024) Futuristik bir dünyada, 16 yaşına gelen herkesin estetik ameliyat olması zorunludur. Ancak baş karakter Tally, bu sistemin ardındaki gerçekleri öğrendikçe hayata bakışı tamamen değişir. Film, toplumsal normlar ve güzellik algıları üzerine düşündürücü bir hikaye sunuyor.

    Siyah Kuşak Jeong-do (13 Eylül 2024) Bu aksiyon filmi, genç bir dövüş sanatları ustası olan Lee Jung-do’nun, suçla savaşmak için bir güvenlik ajanıyla iş birliği yapmasını konu alıyor. Yoğun dövüş sahneleri ve etkileyici koreografileriyle öne çıkan bu film, aksiyon severleri memnun edecek.

    His Three Daughters (20 Eylül 2024) Üç kız kardeş, babalarının son günlerinde bir araya gelir ve geçmişte yaşadıkları kırgınlıkları tekrar gözden geçirirler. Aile bağlarını ve karmaşık ilişkileri dokunaklı bir şekilde ele alan bu film, duygusal bir yolculuk sunuyor.

    Outlast – 2. Sezon (4 Eylül 2024) Alaskanın vahşi doğasında, 16 uzman hayatta kalmacı, büyük ödülü kazanmak için birbirleriyle yarışıyor. Ancak bu yarışta tek bir kural var: kazanmak için takım halinde hareket etmek zorundalar. Zorlu koşullar ve gerilim dolu mücadelelerle dolu bu yarışma, izleyicileri ekrana kilitleyecek.

    The Perfect Couple (5 Eylül 2024) Amelia Sacks, zengin bir ailenin varisiyle evlenmeye hazırlanırken, düğün hazırlıkları sırasında bir ceset bulunur. Bu olay, tüm ailenin sırlarını ortaya çıkaran bir cinayet soruşturmasını başlatır. Gerilim ve gizem dolu bu dizi, izleyicileri merakta bırakacak.

    Pera Palas’ta Gece Yarısı (Sezon 2) (12 Eylül 2024) Esra, 1940’larda çekilmiş bir çocukluk fotoğrafını bulur ve zaman yolculuğuna çıkarak annesi ve ailesinin kimliğini araştırmaya başlar. Ancak, zamanda yaptığı bu müdahaleler beklenmedik sonuçlar doğurur. İkinci sezonda, Esra ve Ahmet’in bu zamanda yolculuk macerası daha da karmaşık bir hale gelir.

    The Queen of Villains (19 Eylül 2024) 1980’lerin Japonya’sında profesyonel güreş dünyasında geçen bu dizi, Dump Matsumoto’nun hikayesini anlatıyor. Kadın güreşini popülerleştiren bu efsanevi figürün hayatı ve mücadelesi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

    Twilight of the Gods (19 Eylül 2024) Zack Snyder’ın İskandinav mitolojisine dayanan bu animasyon dizisi, büyük savaşlar, epik kahramanlıklar ve tanrılara karşı verilen mücadeleleri konu alıyor. Güçlü bir hikaye ve etkileyici animasyonlarla dolu bu yapım, mitoloji severlerin ilgisini çekecek.

    Tutto Chiede Salvezza (2. Sezon) (26 Eylül 2024) Daniele’nin yoğun bir psikolojik tedavi sürecinden sonra hayata adapte olma çabalarını anlatan bu dizi, ikinci sezonunda daha derinlemesine karakter analizleri ve duygusal anlar sunuyor. Daniele, şimdi bir hemşire olarak geçmişiyle yüzleşmeye ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışıyor.

    Fatherhood with My Father (Eylül 2024) Jack Whitehall ve babası Michael, Jack’in ilk çocuğunun doğumu öncesinde baba olma konusunda sorulara yanıt aramak için dünya turuna çıkıyor. Bu eğlenceli ve samimi belgesel dizisi, babalık hakkında düşündürücü ve komik anekdotlar sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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