John Wick serisinin devamı olacak yeni dizi duyuruldu

Yeni dizi dördüncü bölümün sonrasındaki olayları konu alıyor
Dizi, John Wick 4 olaylarından hemen sonrasını konu alacak. Reeves şu anda dizide rol almayacak ancak aktif bir şekilde yer alması beklentiler arasında. Dizinin özeti ise şu şekilde: John Wick, High Table (Yüksek Şura) suç örgütünü zor bir konumda bıraktı ve serinin sadık karakterlerinden bazıları eski dünya düzenine bağlı kalırken yeni karakterler kendilerine isim yapmaya çalışacak.
Önceki çalışmaları arasında FX dizisi The Old Man de bulunan Robert Levine, yapımcılığını üstleniyor ve senaryoları yazıyor. Stahelski de pilot bölümü yönetmek üzere ekibe katılıyor. Ancak hangi tanıdık yüzleri göreceğimizi henüz bilmiyoruz. Hikayede eski ve yeni karakterlerin yer alacağı söyleniyor.
Stahelski ve ekibi, yönetmenin Lionsgate ile yaptığı anlaşma kapsamında diziyi geliştiriyor. Şu anda diziyi pazarlama aşamasında bu nedenle hangi kanalda veya platformda nihai olarak göreceğimize dair henüz bir haber bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.