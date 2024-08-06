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    John Wick serisinin devamı olacak yeni dizi duyuruldu

    John Wick serisine dayanan yeni bir dizi üzerinde prodüksiyona başlandığı öğrenildi. Dizi, John Wick: Under The High Table adını taşıyacak ve dördüncü bölümün hemen sonrasındaki olayları konu alacak.
    John Wick serisinin devamı olacak yeni dizi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    John Wick evreni genişlemeye devam ediyor. John Wick: Under the High Table adlı bir dizinin geliştirilmekte olduğu ve Keanu Reeves ile yönetmen Chad Stahelski'nin yönetici yapımcılar olarak yer aldığı duyuruldu.

    Yeni dizi dördüncü bölümün sonrasındaki olayları konu alıyor

    Dizi, John Wick 4 olaylarından hemen sonrasını konu alacak. Reeves şu anda dizide rol almayacak ancak aktif bir şekilde yer alması beklentiler arasında. Dizinin özeti ise şu şekilde: John Wick, High Table (Yüksek Şura) suç örgütünü zor bir konumda bıraktı ve serinin sadık karakterlerinden bazıları eski dünya düzenine bağlı kalırken yeni karakterler kendilerine isim yapmaya çalışacak. 

    Önceki çalışmaları arasında FX dizisi The Old Man de bulunan Robert Levine, yapımcılığını üstleniyor ve senaryoları yazıyor. Stahelski de pilot bölümü yönetmek üzere ekibe katılıyor. Ancak hangi tanıdık yüzleri göreceğimizi henüz bilmiyoruz. Hikayede eski ve yeni karakterlerin yer alacağı söyleniyor.

    Stahelski ve ekibi, yönetmenin Lionsgate ile yaptığı anlaşma kapsamında diziyi geliştiriyor. Şu anda diziyi pazarlama aşamasında bu nedenle hangi kanalda veya platformda nihai olarak göreceğimize dair henüz bir haber bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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