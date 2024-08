John Wick serisinin devamı olacak yeni dizi duyuruldu

Tam Boyutta Gör John Wick evreni genişlemeye devam ediyor. John Wick: Under the High Table adlı bir dizinin geliştirilmekte olduğu ve Keanu Reeves ile yönetmen Chad Stahelski'nin yönetici yapımcılar olarak yer aldığı duyuruldu.

Yeni dizi dördüncü bölümün sonrasındaki olayları konu alıyor

Dizi, John Wick 4 olaylarından hemen sonrasını konu alacak. Reeves şu anda dizide rol almayacak ancak aktif bir şekilde yer alması beklentiler arasında. Dizinin özeti ise şu şekilde: John Wick, High Table (Yüksek Şura) suç örgütünü zor bir konumda bıraktı ve serinin sadık karakterlerinden bazıları eski dünya düzenine bağlı kalırken yeni karakterler kendilerine isim yapmaya çalışacak.

Önceki çalışmaları arasında FX dizisi The Old Man de bulunan Robert Levine, yapımcılığını üstleniyor ve senaryoları yazıyor. Stahelski de pilot bölümü yönetmek üzere ekibe katılıyor. Ancak hangi tanıdık yüzleri göreceğimizi henüz bilmiyoruz. Hikayede eski ve yeni karakterlerin yer alacağı söyleniyor.

Stahelski ve ekibi, yönetmenin Lionsgate ile yaptığı anlaşma kapsamında diziyi geliştiriyor. Şu anda diziyi pazarlama aşamasında bu nedenle hangi kanalda veya platformda nihai olarak göreceğimize dair henüz bir haber bulunmuyor.

