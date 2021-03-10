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    Netflix'in Idris Elba başrollü Western temalı filmi Concrete Cowboy'ın yayın tarihi açıklandı

    Netflix'in başarılı oyuncu Idris Elba'nın başrolünde olduğu Western filmi Concrete Cowboy'ın yayın tarihi açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Mart 2021, 21:30 (5 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in Idris Elba başrollü Western temalı filmi Concrete Cowboy'ın yayın tarihi açıklandı
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    Dünyanın en büyük video akış platformlarından birisi olan Netflix'in yeni filmi Concrete Cowboy'un yayın tarihi açıklandı.

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    Western temalı bu yeni Netflix filminin ismi Concrete Cowboy olacak ve 2 Nisan'da Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor. Filmin yönetmeni ve senaristi olan Ricky Staub'un ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini de taşıyacak aynı zamanda. Ayrıca senaryoya Dan Walser da eşlik ediyor.

    Daha önce birçok başarılı filmde rol alan Idris Elba ise filmin başrollerinden birisi. Diğer başrol ise Stranger Things dizisinden tanıdığımız Caleb McLaughlin. Geriye kalan oyuncular ise şöyle: Lorraine Toussaint, Method Man, Jharrel Jerome, Swen Temmel, Byron Bowers, Jennifer Butler ve Kristoffe Brodeur.

    Concrete Cowboy; 15 yaşındaki Cole'un (McLaughlin), Detroit'teki evinden görüşmediği babası (Elba) ile birlikte yaşaması için Philadelphia'ya gönderilmesini konu alıyor. 



    https://www.gamesradar.com/new-netflix-movie-starring-idris-elba-gets-a-release-date/
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    TheJudgé 2 saat önce

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    I'm gonna take my horse to the old town road...
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    TheJudgé 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    idris uşağum napayisun :d
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