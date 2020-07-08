The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin yeni sezonu için artık geri sayım resmen başladı. 31 Temmuz'da ekranlara geri dönecek olan serinin ikinci sezonundan ilk fragman nihayet paylaşıldı. Üç dakika uzunluğundaki yeni görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.

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The Umbrella Academy'nin ikinci sezon yayın tarihi açıklandı

Hargreeves ailesinin 'uyumsuz' kahramanları, yeni sezonda kendilerini 1960'ların Dallas'ında buluyor. Zamanda birbirlerinden ayrılan ekibimizin her biri 60'larda yeni bir hayat kurmuş durumda. Örneğin Klaus yeni sezonda bir tarikat lideri olarak karşımıza çıkıyor. Diego ise 60'larda bir akıl hastanesine kapatılmış. Ancak Hargreeves kardeşler tam da bu yeni gerçekliklerine alışmaya çalışırken yine bir kıyamet tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kahramanlarımız tekrar bir araya gelip dünyayı kurtarmak zorunda.

Yeni sezon fragmanı genel anlamıyla epey ilgi çekici görünüyor. İlk sezona göre daha aksiyonlu ve daha renkli bir ikinci sezon bizleri bekliyor gibi. Bakalım yeni sezon beklentilerimizi karşılayabilecek mi.

The Umbrella Academy'nin ilk sezonu 15 Şubat 2019'da yayınlanmıştı. İlk sezon genel anlamıyla olumlu yorumlar almış ve dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Netflix'in en popüler orijinal dizilerinden birisi olan The Umbrella Academy, yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından nihayet ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

The Umbrella Academy özellikle ülkemizde de popüler bir dizi. Dizinin ilk sezonu yayınlanmadan önce özellikle İstanbul'da epey bir reklamı yapılmıştı. Ayrıca Türkiye temalı bir tanıtım videosu da yayınlanmıştı.

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