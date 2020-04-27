Netflix’in koronavirüs belgeseli yayınlandı

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Netflix, daha önce Explained belgesel serisi için iş birliği yaptığı Vox ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belgeseli hazırladı. Coronavirus Explained isimli belgesel serisinin ilk bölümü yayınlandı.

İlk bölümde; yeni tip koronavirüs ile koronavirüsün önceki türleri olan SARS, MERS ve tarihe geçen pandemiler karşılaştırılıyor. Kovid-19’u ilk kez raporlayan doktor unutulmamış. Çin hükümetinin bu doktoru susturmaya çalışması ve virüse karşı atılması gereken adımlar geç atılması nedeniyle ağırlaşan bilançoya vurgu yapılıyor. Belgeselin ilk bölümünde Türkiye’ye özgü bilgi paylaşımı yapılmıyor. Muhtemelen yeni bölümlerde Türkiye’deki durum da ele alınacaktır.

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Aynı ekip tarafından hazırlanan ve Netflix’te yer alan Explained isimli başka bir belgesel serisinin Kasım 2019’da yayınlanan “Geleceğin Salgını” isimli bölümünde yakın gelecekte ortaya çıkabilecek bir salgının dünyayı etkisi altına alabileceğine vurgu yapılmıştı. Bu salgının dünya ekonomisini alt üst edeceği, insanların yaşam alışkanlıklarını değiştireceği konusunda öngörülerde bulunuyordu. Henüz Kovid-19 ortaya çıkmadan önce hazırlanan bu belgeseldeki öngörüler yalnızca birkaç ay içerisinde gerçeğe dönüştü.

Coronavirus Explained’ın ilk bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Yeni bölümler gelecek haftalarda yayınlanacak.

https://www.netflix.com/title/81273378?s=i&trkid=13752289

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