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    Netflix’in koronavirüs belgeseli yayınlandı

    Netflix, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkındaki ilk içeriğini yayınladı. Coronavirus Explained isimli belgeseli devamı gelecek.
    3 sa.
    1,2b
    84
    3
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’in koronavirüs belgeseli yayınlandı
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    Netflix, daha önce Explained belgesel serisi için iş birliği yaptığı Vox ile birlikte  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belgeseli hazırladı. Coronavirus Explained isimli belgesel serisinin ilk bölümü yayınlandı. 

    İlk bölümde; yeni tip koronavirüs ile koronavirüsün önceki türleri olan SARS, MERS ve tarihe geçen pandemiler karşılaştırılıyor. Kovid-19’u ilk kez raporlayan doktor unutulmamış. Çin hükümetinin bu doktoru susturmaya çalışması ve virüse karşı atılması gereken adımlar geç atılması nedeniyle ağırlaşan bilançoya vurgu yapılıyor. Belgeselin ilk bölümünde Türkiye’ye özgü bilgi paylaşımı yapılmıyor. Muhtemelen yeni bölümlerde Türkiye’deki durum da ele alınacaktır. 

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    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgın döneminde sosyal medya kullanımı tavan yaptı"

    Aynı ekip tarafından hazırlanan ve Netflix’te yer alan Explained isimli başka bir belgesel serisinin Kasım 2019’da yayınlanan “Geleceğin Salgını” isimli bölümünde yakın gelecekte ortaya çıkabilecek bir salgının dünyayı etkisi altına alabileceğine vurgu yapılmıştı. Bu salgının dünya ekonomisini alt üst edeceği, insanların yaşam alışkanlıklarını değiştireceği konusunda öngörülerde bulunuyordu. Henüz Kovid-19 ortaya çıkmadan önce hazırlanan bu belgeseldeki öngörüler yalnızca birkaç ay içerisinde gerçeğe dönüştü. 

    Coronavirus Explained’ın ilk bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Yeni bölümler gelecek haftalarda yayınlanacak.

    https://www.netflix.com/title/81273378?s=i&trkid=13752289



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 3 sa.
    netflixte yağmur yağsa belgeselini basıyor hemen, adamlar seri üretim yapıyor resmen.
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    logi666leboss (serhat agar) 1 sa. formgonder2055
    İyide pandemi adi altinda zaten bi belgeseli vardi. Bu ikincisi. Corono da tamda ustune basti. Netflix in belgelleri guzel milletin yedigi naneleri tek tek ortaya cikariyo.
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