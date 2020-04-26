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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgın döneminde sosyal medya kullanımı tavan yaptı

    Son haftalarda evde kalan insanların yoğunlaşması ile sosyal medya kullanımı tavan yaptı. Sosyal medya platformları bu dönemde beklentilerin üzerinde kullanıcı kazandı.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgın döneminde sosyal medya kullanımı tavan yaptı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanmak zorunda kalan milyarlarca insanın ilk eriştiği yer haliyle sosyal medya oluyor. Pek çok sosyal medya platformu bu dönemde aktif kullanıcı sayısının arttığını belirtti. Raporlar da o yönde.

    Kullanım artıyor

    We Are Social tarafından hazırlanan Nisan sonu internet raporuna göre son haftalarda sosyal medya tüketiminde önemli bir artış yaşanıyor. Anketlere göre 16-24 arası kullanıcıların yüzde 58’i sosyal medyayı daha fazla kullanmaya başladığını belirtmiş. Bu oran 25-34 yaş arasında yüzde 50, 35-44 yaş arasında yüzde 42, 45-54 yaş arasında yüzde 34, 55-64 yaş arasında ise yüzde 32 seviyesinde. Tüm yaş gruplarında ise kadın kullanıcıların son haftalarda daha fazla sosyal medya kullandığı ifade ediliyor.

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    Aktif olarak sosyal medya kullananların sayısı yaklaşık olarak 3.81 milyar bulunmuş. Toplam dünya nüfusunun yüzde 49’u sosyal medyayı benimsemiş durumda. Yıl bazında 304 milyon yeni kullanıcının sosyal medya platformlarına katıldığı tahmin ediliyor. Kullanıcıların 3.76 milyarı ya da yüzde 99’u mobil cihazlarından sosyal medyaya erişiyor.

    Koronavirüs salgın döneminde sosyal medya kullanımı tavan yaptı
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    Sosyal ağ pazarının lider ismi elbette Facebook. 2.5 milyar aktif kullanıcıya sahip Facebook’un ardından YouTube ve WhatsApp da 2 milyar aktif kullanıcı ile onu takip ediyor. WeChat 1 milyar aktif kullanıcı ile ilk 5 arasına girmiş. TikTok ise 800 milyon alık aktif kullanıcıya sahip. QQ, Weibo gibi Çinli platformlar 500 milyon üzeri kullanıcı sayıları ile tabloda yer almış. Twitter, Snapchat ve Pinterest ise en sonda.

    Henüz salgın konusunda aşı bulunamadığı için tek çare evden çıkmamak oldu. Ülkeler yavaş yavaş ekonomiyi canlandırmak istese de uzun bir süre daha insanların eve kapabileceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan sosyal medya kullanımı da giderek artacak.

    Koronavirüs salgın döneminde sosyal medya kullanımı tavan yaptı
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    https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-april-global-statshot-report-april-2020-v01 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 10 dk.
    Facebook kullanan kaldı mıcılar gelmeden diyecektim ki gelmişler bile... Hiç kalmadı inanki
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 1 sa.
    Sosyal medya kullanımı artması normaldir ama facebook kullanan kaldımı bilmiyorum çevremdeki bir çok kişi artık kullanmıyor. Tik tok instegram youtube yi anlarımda facebook nedir yahu
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    GwynBleidd48 2 sa.
    Ee millet napsın evde
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    Serdar (Serdar ) 3 sa.
    VPN ile girilen sitelerin kullanımında da muhakkak bir artış olmuştur da yok yahu, yapmaz bizim çocuklar öyle bir şey...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 sa.
    Abi oyun oynanması arttı, sosyal medya kullanımı arttı, internetten alışveriş arttı.
    Başka ne olmasını bekliyorsunuz onu anlamadım ben de? Çok doğal değil mi bu şekilde olması?
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    atkosturanadam (yusuf öztürk) 3 sa.
    Normal bir durum diğer türlüsü saçma olurdu.
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