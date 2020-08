Netflix'in pedofili tartışmaları başlatan Minnoşlar filmi için RTÜK devreye giriyor

Tam Boyutta Gör

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofiliyi çağrıştıracak şekilde kız çocuklarını cinsel obje haline getirdiği için eleştirilerin odağı haline gelen Cuties (Minnoşlar) filmi için RTÜK'ten inceleme talebinde bulundu.

Bakanlık Netflix isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirterek, filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazıyla talepte bulunduğunu açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı RTÜK'ten inceleme talebinde bulundu

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir.

Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur.

Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz.''

RTÜK başkanından açıklama gecikmedi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından, bakanlığın talebiyle ilgili açıklama yaptı. Şahin, her türlü tedbiri alacaklarını vurgulayarak, "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz. Kırmızı çizgimiz olan yavrularımızı muhafaza etmeye yönelik her türlü tedbiri almakta ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Netflix daha önce özür dilemişti

Netflix'in Cuties (Minnoşlar) filminin tanıtımı için hazırladığı afiş, kız çocuğu görüntülerinin cinsel obje olarak algılanarak pedofiliye davet çıkarması üzerine eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Bunun üzerine Netflix, ödüllü bir film için hazırladıkları görselin uygun olmadığını belirterek özür dilemiş ve tanıtım afişini kaldırmıştı.

Fransız yönetmen Maimouna Doucoure tarafından çekilen Cuties (Minnoşlar) filmi, 11 yaşındaki Senegalli Amy’nin hayatına odaklanıyor. Muhafazakar ailesinin baskılarından bıkan Amy’nin, özgürlüğü arayan bir dans grubuna katılmasıyla hayatı değişiyor.

