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    Netflix'in pedofili tartışmaları başlatan Minnoşlar filmi için RTÜK devreye giriyor

    Pedofiliyi çağrıştıracak şekilde kız çocuklarını cinsel obje haline getirdiği için tartışmaların merkezi haline gelen Cuties (Minnoşlar) filmi için RTÜK'ten inceleme talebinde bulunuldu.
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    Sinema ve Dizi
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Netflix'in pedofili tartışmaları başlatan Minnoşlar filmi için RTÜK devreye giriyor
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    T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofiliyi çağrıştıracak şekilde kız çocuklarını cinsel obje haline getirdiği için eleştirilerin odağı haline gelen Cuties (Minnoşlar) filmi için RTÜK'ten inceleme talebinde bulundu.

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    Bakanlık Netflix isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirterek, filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazıyla talepte bulunduğunu açıkladı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı RTÜK'ten inceleme talebinde bulundu

    Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

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    "Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir.

    Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur.

    Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz.''

    RTÜK başkanından açıklama gecikmedi

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından, bakanlığın talebiyle ilgili açıklama yaptı. Şahin, her türlü tedbiri alacaklarını vurgulayarak, "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz. Kırmızı çizgimiz olan yavrularımızı muhafaza etmeye yönelik her türlü tedbiri almakta ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

    Netflix'in pedofili tartışmaları başlatan Minnoşlar filmi için RTÜK devreye giriyor
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    Netflix daha önce özür dilemişti

    Netflix'in Cuties (Minnoşlar) filminin tanıtımı için hazırladığı afiş, kız çocuğu görüntülerinin cinsel obje olarak algılanarak pedofiliye davet çıkarması üzerine eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Bunun üzerine Netflix, ödüllü bir film için hazırladıkları görselin uygun olmadığını belirterek özür dilemiş ve tanıtım afişini kaldırmıştı. 

    Fransız yönetmen Maimouna Doucoure tarafından çekilen Cuties (Minnoşlar) filmi, 11 yaşındaki Senegalli Amy’nin hayatına odaklanıyor. Muhafazakar ailesinin baskılarından bıkan Amy’nin, özgürlüğü arayan bir dans grubuna katılmasıyla hayatı değişiyor.



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    Baxa 3 gün en beğenilen
    18 yasindan oldukca kucuk cocuklara film cektirip yayini icin +18 ibaresi koymak durumu acikliyor.
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    slmklcgl ( selami kılıçoğlu) 3 gün
    Böyle saçma sapan bir işe nasıl girdiler anlamıyorum. Film ayan beyan belli ki bir amaç için yapılmış. Resmen pedofiliyi normalleştime amaçlanmış. Allah'tan insanlar bu duruma duyarlı olduğu için çok tepki çekti. Buna rağmen hala direniyorlar. Bu filmi özgürlük falan diye saçmalayıp normal görenleri de masum görmem.
    Böyle saçma sapan bir işe nasıl girdiler anlamıyorum. Film ayan beyan belli ki bir amaç için yapılmış. Resmen pedofiliyi normalleştime amaçlanmış. Allah'tan ins...
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    01001101 (- -) 3 gün (düzenlendi)
    bu fragman 3 günde yarım milyon dislike almıştı, 5 günde 810 bin dislike olmuş.



    ABD'deki solcu siyasi akımdaki kuruluşların bu filme destek çıkmış olmaları çelişki değil mi? ABD'de feminizmin siyasi arenadaki bayrak taşıyıcısı bu akımdır, ve, feminizm kendi ilkeleri gereği kadınların fiziki olarak güzelleşmelerine yarayan makyaj gibi, açık giyinmek gibi "feminen" unsurlara düşmandır (women empowerment kavramı ereği kadının fiziki görünüşüyle değil yaptığı iş ile ön plana çıkmasını desteklerler) Bu adamlar değil miydi mankenlik mesleğini lanetleyenler? Bu adamlar değil mi "popon kız" kavramını yuhalayanlar?



    şimdi bu filmin açıklamasına: "11 years old Amy starts to discover her femininty" yazmışlar, yani, 11 yaşındaki kız "kadınlığını" keşfetmeye başlıyomuş. ve bu keşfi de: aşırı dar ve küçük kıyafetler giyerek, makyaj yaparak, saçlarını yaparak, ve orasını burasını kıvırtıp sahnede dans ederek yapıyor. e ne oldu şimdi?



    Sonuna kadar feminist olan, erkek hakları belgeselini "zararlı unsur" bahanesiyle yasaklayacak kadar sol siyasi akım bayrak taşıyıcısı olan Netflix ve Google gibi platformanlar bu filme destek çıktılar. söz konusu kişi 11 yaşında olunca feminizm bir anda unutuldu sanırım.
    bu fragman 3 günde yarım milyon dislike almıştı, 5 günde 810 bin dislike olmuş. ABD'deki solcu siyasi akımdaki kuruluşların bu filme destek çıkmı...
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    Numenorian Man 8 sa.
    Noldu perma banı yiyince sesin kesilmiş multi account troll seni.



    Sapık savuncusu sensiz biz değil.
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    ismailşanlı 1 gün
    Rtük ilk defa dügün bir iş yapacak desenize
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    Epirus 1 gün
    7'den 70'e her yaştan ve her cinsten insanlar TikTok vb. uygulamalar üzerinden dans becerilerini sergilerken böylesi bir tartışma yapmak!



    Pedofili tipler, yıl boyunca günün her saatinde ve dünyanın her tarafından meraklısı oldukları yaş grubunun videolarına hiçbir ücret bile ödemeden zaten erişebiliyorlar. Oha! küçücük ergen kızların tüm vücut hatları ortada!



    Sahi, 60-70-80 yaşlarındaki pedofili dedelere ergenlik çağındaki kızlarını sözde düğün/nikah yoluyla pazarlayanlar ile bunları destekleyen, normal görenler pedofilinin gizli destekçisi olmaktan utanıyorlar mı acaba? Sorsan, hepsi ahlak (!?) timsali...
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    Mr. Cheritto 1 gün (düzenlendi)
    Başrol aktrisi Fathia Youssouf 14 yaşındaymış, 11 değil


    Orijinal kaynak


    https://www.dreshare.com/fathia-youssouf/


    Türkçe çeviri


    https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&nv=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=tr&u=https://www.dreshare.com/fathia-youssouf/&usg=ALkJrhhdaW4cf8LCTX76cvWHA5flVfXnNw


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    smart0201 1 gün
    vurdu ve gol gol olduhttps://tr.wikipedia.org/wiki/Ensar_Vakf%C4%B1_tecav%C3%BCz_skandal%C4%B1#:~:text=Ensar%20Vakf%C4%B1%20tecav%C3%BCz%20skandal%C4%B1%2C%20Karaman,polis%20raporuyla%20belgelenen%2054%20ya%C5%9F%C4%B1ndaki
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    Believer-07 (Ali Polat) 1 gün
    Fragmanını izledim pedofili gibi ağır bir konunun bu fragman ve konusu üzerinden tartışma başlatılması beni üzmedi değil. İyi bir filme benziyor böyle ağır hakaretler bana biraz fazla önyargılı davranıldığı hissi veriyor. Filmin konusunda da pedofili içeren bir bulgu görmedim. Aslında filmin konu almak istediği çocuğun kendini baskı altında hissetmesi ve bunu dışa vurma biçimini konu alıyor. Annenin kızına vurduğu sahne de bu açıkça görülüyor. Çocuk gelişimcinin dediği doğru filmde zaten bunu öne sürüyor. Yani iki tarafında pedofili tartışmaları hariç anlatmak istediği konu aynıdır. Zaten bunun +18 olması da çocuklara izletmek değil yetişkinlere izlettirmesi netflix'in amacını gösteriyor.
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    Hendrik Johannes Cruijff (Çağatay ) 1 gün (düzenlendi)
    Trailera baktım bunda pedofililik birşey göremedim.Bakanlık önce ülkende olan çocuk gelin olaylarına el atsa ya ayrıca film netflix dizisi değil ödül almış bir fransız filmi ha batan kısmı müslüman olan bir aile kızının twerk denen dansa bir anda heves etmesi olabilir.Konuya nerden baktığına bağlı filmi görmedim ama nasıl böyle bir ön yargı olduğu tuhaf+18 ibresini ise algılama problemi olanlar için koyabilirler.Mesaj içeren bir yapım belki ve bu mesajlar ters etki yapabilir.Diyeceğim şu ki 10 yaş 11 yaş için sıkıntılıdır.Konuyu temayı anlamak için erişkin olmak lazım.Bir konuda eleştirel yapım yapacaksan bu film hali ile 7-10-13-15 yaşa gösterilmez.Bu bir özenim değil eleştiridir.Ben asıl olayın başta yazdığım gibi müslümüna bir aile kızının twerk denen saçma dans ve onla büyüyen sanırım dans grubu olduğunu varsayıyorum.Dinden çıkmış gibi bir algılama vurmuşlar.Ama aslına bakılırsa trailerda bile mesaj var annesi midir nedir erişkin kıyafeti giydirerek sen artık kadınsın diyor.Kız ise bu yoldan kaçıyor durum bu.Baskıya karşı negatif tepki ülkemizde de çok var.Ha şu hatalı dans filan ama burada çarpıtlığa ve baskının ne derece ters etki yapacağına değinilmiş bana göre yani zorla kapatılmaya çalışılan veya evlendirilmeye çalışılan kızın tam tersine davranışlarda bulunması.Fransız filmi bu birde ödül almış netflix dizisi değil sadece gösterimini almış.Netflix ayrıca paralı bir platform bedava ve devletin serbest sunduğu kanal değil.Kişiler tercihleri doğrultusunda para verip hizmeti alıyor.Filmde tek abartılı olan şey kızların tavırları ve bunun içinde +18 yaş ibaresi normal özenim olmaması lazım.Ha filmde bunun b*kunu çıkarmışta olabilirler(Prim, göze çarpmak için).Ben eleştirel anlamda bakıyorum.Baskıya karşı özgürleşme tavrı.
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    Ekmek arası melemen (Rasim Taşın) 1 gün
    Yuh artık ya 11 yaşında dişiliğini keşfetti ne demek lan yuh resmen sapıklık başka birşey değil. Dünya genelinde tepki gördü bunu mecburen kaldıracaklar.
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    Lenova Elentra 1 gün Ekmek arası melemen
    Bir çocuk gelişimci bile bunu tasvip etmiyor. "Cuties filminde 11 yaşındaki bir ‘çocuğun’ dans etmek(twerk) için aile geleneklerine karşı verdiği tepki konu almaktadır. Çocuk gelişimci olarak bu filmi asla tasvip etmiyorum. Her yaş grubu çocuklar için kendisinden yaşça büyük davranışlar, çocukta kişilik bozukluğuna yol açmaktadır.Gerek sosyal gerek cinsel kimliğini olumsuz anlamda etkilemektedir."

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    Mr. Cheritto 1 gün (düzenlendi)
    Çocukları (erkek olsun kız olsun) böyle şeylere özendirmek yanlış çünkü kendi yasamız izin vermiyor.

    Tabi pedofilinin en yaygın oldugu aMariGada bu durumdan belkide o kadar rahatsız olmamış olabilirler.


    Burada şu önemlidir. Cinsel rüşt yaşı.


    Haritaya bakın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Benim memleketimde (bulgarda) 14 yaşındaki bir birey kendi isteğiyle seks yapabilir mesela, kanun izin veriyor. Bu tür yayınlar orada bu yüzden TAMAMEN YASALDIR.


    Ama abd ve diğer bölgelere bakınca yaş farkı var ve eşitsizlik söz konusu.

    Bizim yasalara göre + 18 yaş. Yani yayın için uygun sayılmaz.
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    haberelectro 1 gün
    Netflix kaşınıyorsun
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