Godzilla vs Kong yönetmeni Adam Wingard aynı evrende geçen Son of Kong ile dönüyor

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Godzilla vs Kong, gişede beklenenden güzel bir başarı yakaladı. Filmin yayınlanmasının ardından da daha fazla film geleceğine dair ipucu verilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Godzilla vs Kong'un yönetmeni Adam Wingard'ın filmin stüdyosu Legendary ile anlaştığı açıklandı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yönetmenin Son of Kong isimli aynı evrende geçen bir başka filmi de yöneteceği söyleniyor. Söylenti güvenilir bir kaynaktan geliyor bu yüzden doğru olma ihtimali bir hayli yüksek. Yalnızca yeni filmin adı Son of Kong olmayabilir.

Adam Wingard, Godzilla vs Kong dışında Death Note, Blair Witch ve V/H/S gibi filmlerin de yönetmenliğini yapmış bir isim. Ayrıca kendisi Face/Off isimli 1990'ların popüler filminin de yeniden yapımının yönetmenliğini üstlenecek.

Godzilla vs Kong, film olarak çok da iyi bir film değildi ancak filmin amacı görsel efektler ve aksiyon sahneleri olduğu için ve bu tarafı çok iyi verdiği için izleyenlerden olumlu eleştiriler almıştı.

