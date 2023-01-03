Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix’in popüler dizisi 1899 şaşırtıcı bir şekilde iptal edildi

    Netflix’in popüler dizisi Dark’ın yaratıcılarının elinden çıkan 1899, ilk sezonunun ardından iptal edildi. 1899 genel olarak hem izleyici hem de eleştirmenler tarafından beğenilmişti.
    2
    Netflix’in popüler dizisi 1899 şaşırtıcı bir şekilde iptal edildi Tam Boyutta Gör
    Netflix’in gizem dolu yapısı ve harika senaryosuyla izleyenleri büyüleyen Dark yapımının arkasındaki isimlerin ortaya koyduğu 1899, şaşırtıcı bir kararla iptal edildi. İzleyenleri üzen duyuru dizinin yapımcıları olan Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından yapıldı.

    Netflix’in son dönemlerde çıkan başarılı yapımı 1899, kısa bir süre önce dizinin yapımcılarının açıkladığı kadarıyla resmi olarak iptal edildi ve 2. sezonu çıkmayacak. Dizi hem eleştirmenler tarafından hem de izleyici kitlesi tarafından oldukça beğenilmişti, dolayısıyla iptal kararının alınması şaşırtıcı bir durum.

    1899 neden iptal edildi bilinmiyor

    Dizinin yapımcılarından Baran bo Odar ve Jantje Friese, Instagram hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, “Kalbimiz buruk bir şekilde size 1899'un yenilenmeyeceğini söylemek zorundayız. Bu inanılmaz yolculuğu Dark'ta yaptığımız gibi 2. ve 3. sezonla bitirmeyi çok isterdik. Ancak bazen işler planladığınız gibi gitmez. Hayat böyle. Milyonlarca hayranımızı hayal kırıklığına uğrattığımızı biliyoruz. Ancak bu harika maceranın bir parçası olduğunuz için size kalbimizin derinliklerinden teşekkür etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Çalıntı iddiası gündeme gelmişti

    Şimdilik detaylı bir açıklama yok ve dizinin neden iptal edildiği bilinmiyor. Öte yandanBrezilyalı çizgi roman sanatçısı Mary Cagnin, 1899’un, 2016 yılında yayımladığı ‘Black Silence' isimli çizgi romadan alıntılandığını iddia etmiş ve Twitter hesabı üzerinden “Şoktayım. 1899 dizisinin 2016’da yayınlanan çizgi romanım Black Silence ile aynı olduğunu öğrendim.” açıklamasını yapmıştı.

    1899, eski kıtayı terk etmek üzere batıya giden bir buharlı göçmen gemisinin güvertesinde yaşanan gizemli olayları anlatan bir diziydi. Gemide yurtdışındaki geleceklerine dair umutlarla yola çıkan Avrupa kökenli çok uluslu yüzlerce yolcu yer alıyor. Fakat yolculukları bir başka geminin açık deniz sürüklendiğini keşfettiklerinde değişiyor ve olay fantastik bir hal alıyor.

    1899 çekimleri, Almanya'daki Babelsberg stüdyolarında yeni inşa edilmiş, Avrupa'nın bu türdeki en büyük tesisi olan son teknoloji ürünü bir sanal prodüksiyon sahnesinde gerçekleştirildi. Dizide Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann ve Miguel Bernardeau gibi isimler yer alıyordu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    emrekaradag +76 No Way Out +47 axiprens +44 AtiMX4 +42 HakanErTr +37 The Bends +34 _Dominic_Toretto_ +33 ridvan1903 +33 Apple_M1 +33 RedPyro +31
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    81 Kişi Okuyor (39 Üye, 42 Misafir) 14 Masaüstü 67 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2351 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    netflix, 1899 ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,4b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı327b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız