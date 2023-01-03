Netflix’in popüler dizisi 1899 şaşırtıcı bir şekilde iptal edildi

Tam Boyutta Gör Netflix’in gizem dolu yapısı ve harika senaryosuyla izleyenleri büyüleyen Dark yapımının arkasındaki isimlerin ortaya koyduğu 1899, şaşırtıcı bir kararla iptal edildi. İzleyenleri üzen duyuru dizinin yapımcıları olan Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından yapıldı.

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Netflix’in son dönemlerde çıkan başarılı yapımı 1899, kısa bir süre önce dizinin yapımcılarının açıkladığı kadarıyla resmi olarak iptal edildi ve 2. sezonu çıkmayacak. Dizi hem eleştirmenler tarafından hem de izleyici kitlesi tarafından oldukça beğenilmişti, dolayısıyla iptal kararının alınması şaşırtıcı bir durum.

1899 neden iptal edildi bilinmiyor

Dizinin yapımcılarından Baran bo Odar ve Jantje Friese, Instagram hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, “Kalbimiz buruk bir şekilde size 1899'un yenilenmeyeceğini söylemek zorundayız. Bu inanılmaz yolculuğu Dark'ta yaptığımız gibi 2. ve 3. sezonla bitirmeyi çok isterdik. Ancak bazen işler planladığınız gibi gitmez. Hayat böyle. Milyonlarca hayranımızı hayal kırıklığına uğrattığımızı biliyoruz. Ancak bu harika maceranın bir parçası olduğunuz için size kalbimizin derinliklerinden teşekkür etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çalıntı iddiası gündeme gelmişti

Şimdilik detaylı bir açıklama yok ve dizinin neden iptal edildiği bilinmiyor. Öte yandanBrezilyalı çizgi roman sanatçısı Mary Cagnin, 1899’un, 2016 yılında yayımladığı ‘Black Silence' isimli çizgi romadan alıntılandığını iddia etmiş ve Twitter hesabı üzerinden “Şoktayım. 1899 dizisinin 2016’da yayınlanan çizgi romanım Black Silence ile aynı olduğunu öğrendim.” açıklamasını yapmıştı.

1899, eski kıtayı terk etmek üzere batıya giden bir buharlı göçmen gemisinin güvertesinde yaşanan gizemli olayları anlatan bir diziydi. Gemide yurtdışındaki geleceklerine dair umutlarla yola çıkan Avrupa kökenli çok uluslu yüzlerce yolcu yer alıyor. Fakat yolculukları bir başka geminin açık deniz sürüklendiğini keşfettiklerinde değişiyor ve olay fantastik bir hal alıyor.

1899 çekimleri, Almanya'daki Babelsberg stüdyolarında yeni inşa edilmiş, Avrupa'nın bu türdeki en büyük tesisi olan son teknoloji ürünü bir sanal prodüksiyon sahnesinde gerçekleştirildi. Dizide Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann ve Miguel Bernardeau gibi isimler yer alıyordu.

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Netflix’in popüler dizisi 1899 şaşırtıcı bir şekilde iptal edildi