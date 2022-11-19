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    Dark yapımcılarından 1899 dizisi Netflix’te yayında

    Netflix platformun gizemli ve iddialı dizisi 1899 ilk sezonu ile karşınızda. Dark yapımcılarının elinden çıkan 1899 dizisi yenilikçi çekim teknikleriyle de dikkat çekiyor.
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    Netflix Tam Boyutta Gör
    İlk videosu geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yayınlanmasına rağmen meraklılarını uzun bir süre bekleten korku ve bilim-kurgu temalı 1899 dizisinin ilk sezonu yayınlandı. Dark yapımcılarının elinden çıkan dizinin görsel efekt teknolojileri de dikkat çekici.

    1899 dizisi neler sunuyor?

    Dizi, eski kıtayı Londra'dan terk ederek, batıya, New York'a doğru yola çıkan göçmenleri taşıyan bir buharlı gemide yaşananları anlatıyor. Avrupa'nın dört bir yanından gelen yolcuları, yeni yüzyıl ve yurt dışındaki gelecekleri hakkındaki umutları ve hayalleri birleştiriyor.

    Açık denizde akıntıya kapılıp sürüklenen bir başka göçmen gemisi bulduklarında, yolculukları beklenmedik bir yöne savruluyor. Bu gemide buldukları şeyler, vadedilen topraklara geçişlerini korkunç bir kâbusa çeviriyor.

    Yapım ekibi görsel efektler için The Volume adı verilen bir teknoloji kullanmış ve Mandalorian dizisinin çekimlerinde kullanılan Unreal Engine tabanlı kapalı duvar tekniğine oldukça benziyor. Pandemi dönemine denk geldiği için The Volume çekim ekibinin de elini oldukça rahatlatmış.

    1899 dizisi ne zaman yayınlanacak? Tam Boyutta Gör

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