Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'ın 1. sezonu yayınlanmadan 2. sezonu onaylandı

    Geçtiğimiz haftalarda ilk fragmanı yayınlanan Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'ın ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonu onaylandı.
    15 Mart 2021, 15:45 (10 sa.)
    1,6b
    4
    2
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'ın 1. sezonu yayınlanmadan 2. sezonu onaylandı
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemlerin popüler karakterlerinden biri olan Sherlock Holmes'ün evreninde geçen yeni Netflix dizisi için geçtiğimiz haftalarda bir fragman yayınlanmıştı ve yayın tarihi açıklanmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin 5. sezon ile dönebileceğini söylüyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan habere göre ise dizinin daha ilk sezonu yayınlanmadan Netflix diziye ikinci sezon için de onay verdi. İkinci sezon için ne yazık ki bir detay açıklanmadı ancak bu kadar kısa sürede onay alan dizilerin devam sezonları genel de kısa bir süre içerisinde yayınlanıyor.

    The Irregulars'ın ilk sezonu 26 Mart'ta yayınlanacak. Dizinin yaratıcılığını Tom Bidwell üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Henry Lloyd-Hughes (Sherlock Holmes), Royce Pierreson (John Watson), Thaddea Graham (Bea), Darci Shaw (Jessie), Jojo Macari (Billy) ve Harrison Osterfield (Leopold) gibi isimler bulunuyor. 

    Konusu: Viktorya dönemi Londrası'nda geçen dizinin merkezinde sorunlu genç sokak serserileri yer alıyor. Hain planları olan Doktor Watson ve gizemli iş ortağı sağı solu belli olmayan Sherlock Holmes, bu gençleri bazı suçları çözme konusunda onlara yardım etmeye ikna eder. İşlenen suçlar korkunç ve doğaüstü boyutlar kazanmaya başlayıp karanlık bir güç ortaya çıktığında sadece Londra'yı değil, tüm dünyayı kurtarabilecek olan tek güç ise bu ekiptir



    https://screenrant.com/irregulars-season-2-renew-netflix-release-early/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tommy Shelby 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayaller sherlock 5.sezon hayatlar bu

    Fragmandan çöp olacağı belli. Watson da zenciymiş
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dere.beyi (sert dert) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    konuyu okurken bile hayal kırıklığına uğruyorsunuz bu ne yaa...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. İsveçli pil üreticisi, Volkswagen'den 14 milyar dolarlık sipariş aldı 2 sa. AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor 3 sa. Netflix'in popüler filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatan yeni bir film duyuruldu 3 sa. MCDODO ve DH iş birliğiyle 'YAZA MERHABA' yarışması başlıyor 3 sa. Blizzard, duyurulmamış yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor 4 sa. Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir 4 sa. Daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor 5 sa. Şifreli telefon üreticisine örgüte yardım suçlaması 5 sa. ZTE'den yeni bir akıllı saat geliyor: Watch GT 6 sa. Marvel dizisi The Falcon and The Winter Soldier'ın son fragmanı yayınlandı 6 sa. Bakan Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması 6 sa. 499 TL değerindeki Outriders, 'çıkış günü' Xbox Game Pass'e eklenecek 7 sa. Clubhouse gelişmeye devam ediyor 7 sa. EA, birden fazla EA çalışanının oyunculara binlerce dolar karşılığında FIFA kartı sattığını onayladı 8 sa. Yeni BMW M3 ve M4, Competition versiyonlarıyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 8 sa. AirPods 3'ün çıkışı gecikebilir: İşte son gelişmeler 8 sa. Radeon RX 6700 XT stok sıkıntısı yaşıyor 9 sa. Skype uygulamasına aktif gürültü önleme özelliği geldi 9 sa. Elektrikli Kia EV6'nın tasarımı ortaya çıktı 9 sa. Oscar 2021 adayları açıklandı 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'ın 1. sezonu yayınlanmadan 2. sezonu onaylandı Sonraki Yeni Volkswagen Golf sonunda Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri 10 sa. Nokia'nın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarının detayları belli oldu 11 sa. Rapoo yeni kablosuz fare-klavye setini duyurdu 11 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in teknik özellikleri ortaya çıktı 11 sa. Zack Snyder's Justice League'den ilk yorumlar geldi: "Mucize gibi bir film" 12 sa. Microsoft, Sega ve Konami'yi satın almayı düşünüyor 12 sa. Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin 5. sezon ile dönebileceğini söylüyor 13 sa. Huawei yeni bir ekran içi parmak izi tarayıcısı geliştirdi 13 sa. 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' ödülü için adaylar belli oldu 14 sa. GeForce Now by Game+'ın betası sonlandı, tüm kullanıcıların erişimine açıldı 14 sa. HTC Wildfire E3 tanıtıldı: İşte fiyatı 15 sa. Zack Snyder’s Justice League'in son fragmanı yayınlandı 1 gün SR-71 Blackbird’e hayat veren J58 motorunun halefi, nerede kullanılacak? 1 gün Akıncı İHA'nın ikinci prototipi bir testi daha geçti 1 gün Portakal kabuğundan bardak yapan otomat 1 gün Temel Kotil: “Milli Muharip Uçak 2025’te ilk uçuşunu yapacak ve 2029’da envantere girecek” 1 gün Lexar NM620 NVMe SSD’sini duyurdu 1 gün AMD 500 serisi yongasetinin hatalarını düzeltecek güncelleme yayınlayacak 1 gün Haftalık Film Önerisi 16: Serenity 1 gün RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız