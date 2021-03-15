Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'ın 1. sezonu yayınlanmadan 2. sezonu onaylandı

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Son dönemlerin popüler karakterlerinden biri olan Sherlock Holmes'ün evreninde geçen yeni Netflix dizisi için geçtiğimiz haftalarda bir fragman yayınlanmıştı ve yayın tarihi açıklanmıştı.

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Geçtiğimiz saatlerde yapılan habere göre ise dizinin daha ilk sezonu yayınlanmadan Netflix diziye ikinci sezon için de onay verdi. İkinci sezon için ne yazık ki bir detay açıklanmadı ancak bu kadar kısa sürede onay alan dizilerin devam sezonları genel de kısa bir süre içerisinde yayınlanıyor.

The Irregulars'ın ilk sezonu 26 Mart'ta yayınlanacak. Dizinin yaratıcılığını Tom Bidwell üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Henry Lloyd-Hughes (Sherlock Holmes), Royce Pierreson (John Watson), Thaddea Graham (Bea), Darci Shaw (Jessie), Jojo Macari (Billy) ve Harrison Osterfield (Leopold) gibi isimler bulunuyor.

Konusu: Viktorya dönemi Londrası'nda geçen dizinin merkezinde sorunlu genç sokak serserileri yer alıyor. Hain planları olan Doktor Watson ve gizemli iş ortağı sağı solu belli olmayan Sherlock Holmes, bu gençleri bazı suçları çözme konusunda onlara yardım etmeye ikna eder. İşlenen suçlar korkunç ve doğaüstü boyutlar kazanmaya başlayıp karanlık bir güç ortaya çıktığında sadece Londra'yı değil, tüm dünyayı kurtarabilecek olan tek güç ise bu ekiptir

https://screenrant.com/irregulars-season-2-renew-netflix-release-early/

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