Wonder Woman 1984 için ilk yorumlar paylaşıldı

Gal Gadot'un başrolünde yer aldığı Wonder Woman serisi bu ay yayınlanacak olan ikinci filmiyle kaldığı yerden devam ediyor. DC hayranları tarafından merakla beklenen Wonder Woman 1984 için artık üç haftadan az bir süre kaldı. Filmin ön gösterimine katılma şansı yakalayan bazı sinema eleştirmenleri ise ilk tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Twitter'daki ilk yorumlara şöyle bir baktığımızda Wonder Woman 1984'ün genel anlamıyla epey beğenildiğini görüyoruz. Birçok eleştirmen yeni Wonder Woman filminin her anlamda ilk filmin üzerine koymayı başardığını söylüyor. WW1984'ün ayrıca 80'ler temasını da çok orijinal bir şekide işlediği yapılan yorumların öne çıkan ifadelerinden olmuş.

Wonder Woman 1984, 25 Aralık'ta HBO Max üzerinden yayınlanacak. Warner Bros bildiğiniz gibi WW1984 sonrasında tüm 2021 filmlerini HBO Max'a getirmeyi hedefliyor. Bu filmlere Matrix 4, Dune ve The Suicide Squad gibi büyük yapımlar da dahil.

HBO Max ülkemizde servis vermediği için WW1984'ü yasal yollardan izleme imkanımız yok. Elbette film 25 Aralık'ta korsan sitelere de düşmüş olacak. Warner Bros ayrıca filmin 15 Ocak'ta Türkiye'de sinemalarda da yayınlanacağını açıkladı ancak şu anda bildiğiniz gibi sinema salonları kapalı durumda.

