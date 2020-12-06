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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Wonder Woman 1984 için ilk yorumlar paylaşıldı

    DC sinematik evreninin merakla beklenen filmi Wonder Woman 1984 için ilk yorumlar paylaşıldı. Film 25 Aralık'ta HBO Max üzerinden yayınlanacak.
    2 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Gal Gadot'un başrolünde yer aldığı Wonder Woman serisi bu ay yayınlanacak olan ikinci filmiyle kaldığı yerden devam ediyor. DC hayranları tarafından merakla beklenen Wonder Woman 1984 için artık üç haftadan az bir süre kaldı. Filmin ön gösterimine katılma şansı yakalayan bazı sinema eleştirmenleri ise ilk tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

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    Twitter'daki ilk yorumlara şöyle bir baktığımızda Wonder Woman 1984'ün genel anlamıyla epey beğenildiğini görüyoruz. Birçok eleştirmen yeni Wonder Woman filminin her anlamda ilk filmin üzerine koymayı başardığını söylüyor. WW1984'ün ayrıca 80'ler temasını da çok orijinal bir şekide işlediği yapılan yorumların öne çıkan ifadelerinden olmuş.

    Ayrıca Bkz. "The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak"

    Wonder Woman 1984, 25 Aralık'ta HBO Max üzerinden yayınlanacak. Warner Bros bildiğiniz gibi WW1984 sonrasında tüm 2021 filmlerini HBO Max'a getirmeyi hedefliyor. Bu filmlere Matrix 4, Dune ve The Suicide Squad gibi büyük yapımlar da dahil. 

    HBO Max ülkemizde servis vermediği için WW1984'ü yasal yollardan izleme imkanımız yok. Elbette film 25 Aralık'ta korsan sitelere de düşmüş olacak. Warner Bros ayrıca filmin 15 Ocak'ta Türkiye'de sinemalarda da yayınlanacağını açıkladı ancak şu anda bildiğiniz gibi sinema salonları kapalı durumda.  



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    ressi1 (Resul ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gal gadot için izlenir...
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    AnadoluEfes 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    @LordEvosis Allah taş eder töbe de
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi de bu Marvel değil, DC filmi.
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    LordEvosis (Dark Destroyer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu kadınada hiç ısınamadım wonder woman diyince insan Zeyna gibi birşey bekliyor.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İlk yorum her zaman “Kadın Çok Güzel” oldu!..
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    FreeRun 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu marvel in filmleri bana komik geliyor, üzerlerine giydikleri kıyafetler cillop gibi ayrıca efektler alabildiğine yapay duruyor ve sırıtıyor gülünç, 10 yaşındaki filmlere meraklı çocuklar için keyifli olabilir
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Moueson 2 hf. ( Mesaj Silindi ) FreeRun
    Seninde bu yorumun bana komik geldi . Zira endgame en yüksek hasilatlı filmlerden biri oldu. Demek ki insanlığın geri kalanı senin gibi düşünmüyor ki bu kadar izleniyor.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) FreeRun
    Evet biraz çocuklara yönelik ama ruhunu çocukluk ruhunu kaybetmemiş insanlarada hitap ediyor.



    Birde insanların normalde görmediği şeyler olduğu için ilgi çekiyor.
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    joven 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hollywood filmleri elbetteki Amerika’ları cici çocuk kahraman gösterecek bu doğal bir yaklaşım bizim Yeşilçam’nın Bizanslı kötü çocuk filmlerini hatırlayalım bu işin doğasında bu var sinema sektörüne Amerika yön veriyor ve haliylede onlar kahraman olacak ayrıca film en kısa zamanda İtunes beklerim bakalım nasıl bir film olmuş
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    Stanislas Xavier (Evren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Canavar Rus'lardan melek Amerika ve/veya yavrusu İngiltere'yi kurtarmaktan farklı bir hikayesi olan bir kahramanlık filmi, vay be şaşırtıcı. Nolan bile son filminde o kadar düşmüştü.
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    Mion 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Stanislas Xavier
    Yanlışın var amerika ingilterenin yavrusu, amerika diye bir ülke yok ingiliz kolonisi
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    ressi1 (Resul ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gal gadot için izlenir...
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