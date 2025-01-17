Sinemada Bu Hafta: Kirpi Sonic 3, Aydınlık Hayallerimiz, Se7en (17 Ocak 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film gösterime giriyor. Diğer yandan tüm zamanların en iyi suç filmlerinden olan Yedi (Se7en) da yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor. David Fincher'ın modern klasiği bu hafta IMAX salonlarında gösteriliyor. Kirpi Sonic 3 ve Aslan Hürkuş 4 gibi hem çocuklara hem de ailelerine hitap eden iki film gösterime girdiği bu haftanın en övgü toplayan filmi ise Hindistan yapımı Aydınlık Hayallerimiz.

İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

1️⃣ Kirpi Sonic 3 (Sonic the Hedgehod 3)

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasından sonra beyaz perdede de büyük başarı yakalayan Kirpi Sonic sinemalara geri dönüyor.

Yönetmen : Jeff Fowler

: Jeff Fowler Tür : Macera, Aksiyon

: Macera, Aksiyon Oyuncular: James Marsden, Alyla Browne, Jim Carrey, Krysten Ritter

Sonic, Knuckles ve Tails, daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen güçlere sahip gizemli güçlü yeni bir düşman olan Shadow'a karşı yeniden bir araya geliyor. Yetenekleri her yönden geride kalan Sonic Takımı, Shadow'u durdurmak ve gezegeni korumak umuduyla beklenmedik bir ittifak aramalıdır.

2️⃣ Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde övgülere boğulan Aydınlık Hayallerimiz, pek çok eleştirmen tarafından 2024'ün en iyi filmleri arasında gösteriliyor.

Yönetmen : Payal Kapadia

: Payal Kapadia Tür : Dram

: Dram Oyuncular: Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam

Hint sinemasının yükselen yıldızlarından Payal Kapadia’nın bu ilk kurmaca filmi, ülkesindeki toplumsal kırılmayı şiirsel bir duyarlılık ve güçlü bir görsel dille yansıtırken bir sevgi, arzu ve feminist özgürleşme öyküsü anlatıyor. Sarsılmaz politik damarıyla da dikkat çeken Aydınlık Hayallerimiz, Mumbai’nin canlı keşmekeşi fonunda iki genç hemşireyi ve yakın arkadaşlıklarını gözlemliyor. İki kadının birbirinde teselli ve güç bulmalarını izlerken, bir yandan da devasa kentin acımasız, vurdumduymaz, dur durak bilmez temposuna kapılıyoruz.

3️⃣ Yedi (Se7en)

Tam Boyutta Gör Se7en, yıllar sonra 4K versiyonuyla beyaz perdeye dönüyor. Film bu hafta IMAX salonlarında gösterilecek.

Yönetmen : David Fincher

: David Fincher Tür : Suç, Gizem

: Suç, Gizem Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow

Se7en'da biri genç (Brad Pitt), biri tecrübeli (Morgan Freemna) iki polis, her biri Yedi Ölümcül Günah'tan birini temsil eden bir dizi korkunç cinayet işleyen bir seri katilin izini sürüyor. Son ana kadar gerilimin hiç düşmediği film, izleyenleri unutulmaz bir finale doğru sürüklüyor.

4️⃣ Kutsal Damacana 5: Zombi

Tam Boyutta Gör Şafak Sezer'in Kutsal Damacana serisi bu hafta beşinci filmiyle geri dönüyor. Film bu kez zombi temalı bir hikâye anlatıyor.

Yönetmen : Kamil Çetin

: Kamil Çetin Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular: Şafak Sezer, Ersin Korkut, Aslı Bekiroğlu, Nilgün Belgün

Kutsal Damacana 5'te Fikret, Asım ve Artin, ezeli düşmanları İblis'in zombi ordusuna karşı mücadele ediyor.

5️⃣ Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda

Tam Boyutta Gör Gişede başarı yakalayan yerli animasyon serilerinden olan Aslan Hürkuş, bu hafta yeni bir macerayla sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Yönetmen : H. Sinan Güngör, Halil Öztürk, Semih Turalı

: H. Sinan Güngör, Halil Öztürk, Semih Turalı Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Seslendirme: Duygu Biçer, Fatih Özkul, Elif Gizem Aykul

Aslan, Zeynep, Eren ve Mehmet istemsizce, bir kaza sonucu açılan portaldan geçer. Hürkuş ve Hürjet, Aslan ve arkadaşlarını geri getirmek için bir bilim insanıı olan Fikret’e ikinci bir portal açtırarak çocukların peşine düşer. Kendilerini Minigen adlı bir gezegenin farklı yerlerinde bulan hava araçları ve çocuklar birbirlerine ulaşmak için çeşitli oyunlardan oluşan bölgelerden geçmelidir.

6️⃣ Yumurtalar Firarda: Buz Macerası (Huevitos congelados, Little Eggs: Frozen Rescue)

Tam Boyutta Gör Meksika yapımı animasyon filmleri serisi Huevos'un 2022 yılında çıkan beşinci filmi Yumurtalar Firarda: Buz Macerası, ülkemizde bu hafta gösterime giriyor.

Yönetmenler: Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva Palacio Alatriste

Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva Palacio Alatriste Tür: Animasyon

Film, Toto'nun ailesinin bir kutup ayısını ve İspanyol penguenlerini Güney Kutbu'ndaki evlerine geri götürmek için çıktıkları yolculuğu anlatıyor.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformlara gelecek yeni filmler arasından iki film ön plana çıkıyor: Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak olan Unstoppable ve Netflix'in Fransa yapımı yeni aksiyon filmi Ad Vitam.

1️⃣ Back in Action

Tam Boyutta Gör Cameron Diaz'ın yıllar sonra rol aldığı ilk film olan Back in Action, bugün Netflix'te izleyici ile buluşuyor. Başrollerde Cameron Diaz'a ünlü oyuncu Jamie Foxx eşlik ediyor.

Yönetmen : Seth Gordon

: Seth Gordon Oyuncular : Cameron Diaz, Jamie Foxx, Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott

: Cameron Diaz, Jamie Foxx, Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yayın Tarihi : 17 Ocak 2025

: 17 Ocak 2025 Platform: Netflix

Yıllar önce bir aile kurmak için CIA ajanlığını bırakan Emily (Cameron Diaz) ve Matt (Jamie Foxx), maskelerinin düşmesi üzerine kendilerini yeniden casusluk dünyasında bulur.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:

1️⃣ Nosferatu

Tam Boyutta Gör The Witch ve The Lighthouse gibi filmlerle adından övgüyle söz ettiren Robert Eggers, Nosferatu ile yine beğeni toplayan bir işe imza attı.

Yönetmen : Robert Eggers

: Robert Eggers Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Oyuncular : Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson

: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson Yayın Tarihi: 21 Ocak

Usta sinemacı F. W. Murnau'nun aynı isimli 1922 yapımı klasiğinden uyarlanan Nosferatu, bir genç kadın ile ona aşık olan dehşet verici vampir arasındaki takıntının gotik hikâyesini anlatıyor. Bu takıntı, sadece genç kadın için değil, çevresindekiler için de dehşet verici olayların kapısını aralıyor.

2️⃣ Oh, Canada

Tam Boyutta Gör "Oh, Canada", Taxi Driver'ın senaristi olarak tanınan, yönetmen olarak da Mishima: A Life in Four Chapters ve First Reformed gibi dikkat çekici filmlere imza atan usta sinemacı Paul Schrader'ın imzasını taşıyor.

Yönetmen : Paul Schrader

: Paul Schrader Tür : Dram

: Dram Oyuncular : Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi, Michael Imperioli

: Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi, Michael Imperioli Yayın Tarihi: 21 Ocak

Oh, Canada'da manevi kurtuluş arayan bir adamın karanlık geçmişine ışık tutuyor. Ünlü olduğu kadar tartışmalı belgeselci Fife, eski öğrencilerinden birine son bir röportaj vererek hayatı hakkındaki tüm gerçekleri anlatmaya karar veriyor. Durumdan habersiz eşinin ve kameraların önünde filme alınan bu itirafnamede Fife, hayatına dair bilinmeyenleri paylaşıyor. Fife’ın gençliğini Jacob Elordi canlandırıyor. Parçalı anılardan ve farklı video formatlarından oluşan bir bulmaca olarak kurgulanan Oh, Canada, dünya prömiyerini Cannes’da ana yarışmada yaptı.

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