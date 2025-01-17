Sinemada Bu Hafta: Kirpi Sonic 3, Aydınlık Hayallerimiz, Se7en (17 Ocak 2025)

- Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
- 1️⃣ Kirpi Sonic 3 (Sonic the Hedgehod 3)
- 2️⃣ Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light)
- 3️⃣ Yedi (Se7en)
- 4️⃣ Kutsal Damacana 5: Zombi
- 5️⃣ Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda
- 6️⃣ Yumurtalar Firarda: Buz Macerası (Huevitos congelados, Little Eggs: Frozen Rescue)
- Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
- 1️⃣ Back in Action
- Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
- 1️⃣ Nosferatu
- 2️⃣ Oh, Canada
- Yorumlar
Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film gösterime giriyor. Diğer yandan tüm zamanların en iyi suç filmlerinden olan Yedi (Se7en) da yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor. David Fincher'ın modern klasiği bu hafta IMAX salonlarında gösteriliyor. Kirpi Sonic 3 ve Aslan Hürkuş 4 gibi hem çocuklara hem de ailelerine hitap eden iki film gösterime girdiği bu haftanın en övgü toplayan filmi ise Hindistan yapımı Aydınlık Hayallerimiz.
İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:
1️⃣ Kirpi Sonic 3 (Sonic the Hedgehod 3)
- Yönetmen: Jeff Fowler
- Tür: Macera, Aksiyon
- Oyuncular: James Marsden, Alyla Browne, Jim Carrey, Krysten Ritter
Sonic, Knuckles ve Tails, daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen güçlere sahip gizemli güçlü yeni bir düşman olan Shadow'a karşı yeniden bir araya geliyor. Yetenekleri her yönden geride kalan Sonic Takımı, Shadow'u durdurmak ve gezegeni korumak umuduyla beklenmedik bir ittifak aramalıdır.
2️⃣ Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light)
- Yönetmen: Payal Kapadia
- Tür: Dram
- Oyuncular: Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam
Hint sinemasının yükselen yıldızlarından Payal Kapadia’nın bu ilk kurmaca filmi, ülkesindeki toplumsal kırılmayı şiirsel bir duyarlılık ve güçlü bir görsel dille yansıtırken bir sevgi, arzu ve feminist özgürleşme öyküsü anlatıyor. Sarsılmaz politik damarıyla da dikkat çeken Aydınlık Hayallerimiz, Mumbai’nin canlı keşmekeşi fonunda iki genç hemşireyi ve yakın arkadaşlıklarını gözlemliyor. İki kadının birbirinde teselli ve güç bulmalarını izlerken, bir yandan da devasa kentin acımasız, vurdumduymaz, dur durak bilmez temposuna kapılıyoruz.
3️⃣ Yedi (Se7en)
- Yönetmen: David Fincher
- Tür: Suç, Gizem
- Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow
Se7en'da biri genç (Brad Pitt), biri tecrübeli (Morgan Freemna) iki polis, her biri Yedi Ölümcül Günah'tan birini temsil eden bir dizi korkunç cinayet işleyen bir seri katilin izini sürüyor. Son ana kadar gerilimin hiç düşmediği film, izleyenleri unutulmaz bir finale doğru sürüklüyor.
4️⃣ Kutsal Damacana 5: Zombi
- Yönetmen: Kamil Çetin
- Tür: Komedi
- Oyuncular: Şafak Sezer, Ersin Korkut, Aslı Bekiroğlu, Nilgün Belgün
Kutsal Damacana 5'te Fikret, Asım ve Artin, ezeli düşmanları İblis'in zombi ordusuna karşı mücadele ediyor.
5️⃣ Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda
- Yönetmen: H. Sinan Güngör, Halil Öztürk, Semih Turalı
- Tür: Animasyon, Macera
- Seslendirme: Duygu Biçer, Fatih Özkul, Elif Gizem Aykul
Aslan, Zeynep, Eren ve Mehmet istemsizce, bir kaza sonucu açılan portaldan geçer. Hürkuş ve Hürjet, Aslan ve arkadaşlarını geri getirmek için bir bilim insanıı olan Fikret’e ikinci bir portal açtırarak çocukların peşine düşer. Kendilerini Minigen adlı bir gezegenin farklı yerlerinde bulan hava araçları ve çocuklar birbirlerine ulaşmak için çeşitli oyunlardan oluşan bölgelerden geçmelidir.
6️⃣ Yumurtalar Firarda: Buz Macerası (Huevitos congelados, Little Eggs: Frozen Rescue)
- Yönetmenler: Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva Palacio Alatriste
- Tür: Animasyon
Film, Toto'nun ailesinin bir kutup ayısını ve İspanyol penguenlerini Güney Kutbu'ndaki evlerine geri götürmek için çıktıkları yolculuğu anlatıyor.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Bu hafta dijital platformlara gelecek yeni filmler arasından iki film ön plana çıkıyor: Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak olan Unstoppable ve Netflix'in Fransa yapımı yeni aksiyon filmi Ad Vitam.
1️⃣ Back in Action
- Yönetmen: Seth Gordon
- Oyuncular: Cameron Diaz, Jamie Foxx, Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott
- Tür: Aksiyon, Komedi
- Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025
- Platform: Netflix
Yıllar önce bir aile kurmak için CIA ajanlığını bırakan Emily (Cameron Diaz) ve Matt (Jamie Foxx), maskelerinin düşmesi üzerine kendilerini yeniden casusluk dünyasında bulur.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:
1️⃣ Nosferatu
- Yönetmen: Robert Eggers
- Tür: Korku, Gerilim
- Oyuncular: Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson
- Yayın Tarihi: 21 Ocak
Usta sinemacı F. W. Murnau'nun aynı isimli 1922 yapımı klasiğinden uyarlanan Nosferatu, bir genç kadın ile ona aşık olan dehşet verici vampir arasındaki takıntının gotik hikâyesini anlatıyor. Bu takıntı, sadece genç kadın için değil, çevresindekiler için de dehşet verici olayların kapısını aralıyor.
2️⃣ Oh, Canada
- Yönetmen: Paul Schrader
- Tür: Dram
- Oyuncular: Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi, Michael Imperioli
- Yayın Tarihi: 21 Ocak
Oh, Canada'da manevi kurtuluş arayan bir adamın karanlık geçmişine ışık tutuyor. Ünlü olduğu kadar tartışmalı belgeselci Fife, eski öğrencilerinden birine son bir röportaj vererek hayatı hakkındaki tüm gerçekleri anlatmaya karar veriyor. Durumdan habersiz eşinin ve kameraların önünde filme alınan bu itirafnamede Fife, hayatına dair bilinmeyenleri paylaşıyor. Fife’ın gençliğini Jacob Elordi canlandırıyor. Parçalı anılardan ve farklı video formatlarından oluşan bir bulmaca olarak kurgulanan Oh, Canada, dünya prömiyerini Cannes’da ana yarışmada yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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