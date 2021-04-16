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    Resident Evil Village'ın demo tarihleri ve konsollardaki çözünürlük-FPS değerleri paylaşıldı

    Capcom’un sıradaki Resident Evil oyunu Resident Evil Village'ın geçtiğimiz saatlerde bir sunumu yapıldı ve sunum esnasında hem oyundan hem de seri için yeni haberler paylaşıldı.
    16 Nisan 2021, 11:30 (15 sa.)
    1,1b
    3
    18
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Resident Evil Village'ın demo tarihleri ve konsollardaki çözünürlük-FPS değerleri paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın bu sabah saatlerinde bir etkinliği oldu ve orada bazı yeni detaylar paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Skyrim'in modu ayrı bir oyun oluyor: The Forgotten City bu yaz çıkacak"

    Etkinlik esnasında Resident Evil Village'ın demosunun tarihleri ve platformları açıklanırken aynı zamanda Resident Evil 4, VR için duyuruldu. Resident Evil 4 VR, Oculus Quest 2 için duyuruldu ve ilk detaylar 21 Nisan'da açıklanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Resident Evil Village'ın PS4 Pro'dan alınmış 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı

    Resident Evil Village Demo

    PlayStation 5 ve 4 sahipleri için oyunun yarım saatlik bir bölümü 18 Nisan 20:00 ile 19 Nisan 04:00 arasında erişilebilir olacak. Yine yalnızca PlayStation 5 ve 4 sahipleri için oyunun başka bir yarım saatlik bölümü 25 Nisan 20:00 ile 26 Nisan 04:00 arasıdna erişilebilir olacak. Şu anda ön yüklemeye alabileceğinizi de hatırlatalım.

    Ayrıca PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için 2 Mayıs 03:00 ile 3 Mayıs 03:00 arasında 1 saatlik bir demo da yine erişime açılacak. Oyunun demo fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Konsollardaki Çözünürlük ve FPS Değerleri

    Son olarak etkinlik sırasında bir de oyunun konsollarda sahip olacağı çözünürlük ve FPS değerleri paylaşıldı. Değerleri ve oyunun dördüncü fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.

    • PlayStation 5 - 4K HDR/60 FPS
    • PlayStation 5 (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS
    • Xbox Series X - 4K HDR/60 FPS
    • Xbox Series X (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS
    • Xbox Series S - 1440p HDR/45 FPS
    • Xbox Series S (Işın İzleme) - 1440p HDR/30 FPS
    • PlayStation 4 Pro - 1080p/60 FPS
    • PlayStation 4 Pro (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS
    • PlayStation 4 - 900p/45 FPS
    • Xbox One X - 1080p/60 FPS
    • Xbox One X (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS
    • Xbox One - 900p/30 FPS

    Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. 

     



    Kaynakça https://www.gematsu.com/2021/04/resident-evil-village-time-limited-demo-and-mercenaries-mode-announced https://www.ign.com/articles/resident-evil-village-resolution-and-framerate-revealed-for-consoles
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    joven ( joven) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Dante
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    D Dellialli 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ulan XBOX Series X , Ps5 zayıf diye downgrade yemiş resmen.

    Microsoft olsam sokarım derim sana lisans vermiyorum Capcom, windows veya xbox platformlarında çalıştıramayacaksın oyunlarını diye de ekleyerek resti çekerim. Microsoft tınlamıyor pek arkasından kimler pis işler çeviriyor vs. Cool firmasın , trilyon dolarlık firmasın anladıkta. Bu firmaya ve kullanıcılarına yapılan resmen şerefsizlik. El at şuna MS. ortalık birilerinin köpekleri ile dolu. sağdan soldan sahte yalan heberler yapan köpekler ile (IGN, GamingBible, EuroGamer vb)...
    Ulan XBOX Series X , Ps5 zayıf diye downgrade yemiş resmen. Microsoft olsam sokarım derim sana lisans vermiyorum Capcom, windows veya xbox platformlarınd...
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    Dante 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Teknokeji yoksa olmaz abi.

    Yeni nesil ultra süper efsane konsollarımız yine 45 FPS'e talim. Hey yavrum hey. Ulen kapalı dünyasın, lineer gidiyorsun. Üç beş yaratık çıkacak hepi topu, ama ışın izlemeyi görünce hemen kuyruk bacak arasına. Sonra vay efendim Cyberpunk yapamadılar konsolumuza. Vay efendim sidi projek çöp. Kapalı alanda bunu yapan konsol CP'de kolu başı dağıtır ışın izleme görünce.

    Senden önceki nesil aynı görüntüyü 30 FPS'e veriyor. 15 FPS miydi nesil farkı? Yeni nesil çorap.

    Capcomda da kafalar pırıl pırıl yarım saat demo sonra bi yarım saat daha. Abicim bana oradan 46:24 sürelik bi demo sar paket olsun.

    Ama Quest 2'ye RE4 gelmesi iyi oldu. Gelsin de indirelim immersive immersive takılalım.
    Teknokeji yoksa olmaz abi. Yeni nesil ultra süper efsane konsollarımız yine 45 FPS'e talim. Hey yavrum hey. Ulen kapalı dünyasın, lineer gidiyorsun. Üç b...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    OldReview (Old Review) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    400-500 dolarlık konsollarda harika yaratmasını bekleyen kitle herhalde daha önce hayatlarında ya konsol kullanmadılar ya da kullandıkları konsolun ne olduğunu anlayamadılar.



    Bunlar, bu fiyata zahmetsizce evinizde oyun oynayın diye yapılan cihazlar, beklentilerinizin altında kalıyorsa buyrun istediğiniz konfigurasyonda, istediğiniz donanımı toplayın.



    Ne zamandır bakıyorum, bu kadar boş yapılan başka bir mesele daha görmedim. Bir de şu 4k60'çılar var ya, ettiniz konsol oyun dünyasının içine...
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    El Goblino (Cevdet ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) OldReview
    Capcoma para yedirdi diyen var Micro bile en guclu konsol iddiasini geri cekmis Ps5 ile aynı gucte calisinca cozutmus Xboylar ne bekliyorlarsa artik ...

    meseleye gelirsek,, Rtx ve min 30fps cok guzel performans 400, 500 dolarlik makineler icin. aynı paraya PCden al bakiyim bunu ...
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    gamer-x (kaan g.) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle 8K 120 fps yapar insan
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    D Dellialli 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ulan XBOX Series X , Ps5 zayıf diye downgrade yemiş resmen.

    Microsoft olsam sokarım derim sana lisans vermiyorum Capcom, windows veya xbox platformlarında çalıştıramayacaksın oyunlarını diye de ekleyerek resti çekerim. Microsoft tınlamıyor pek arkasından kimler pis işler çeviriyor vs. Cool firmasın , trilyon dolarlık firmasın anladıkta. Bu firmaya ve kullanıcılarına yapılan resmen şerefsizlik. El at şuna MS. ortalık birilerinin köpekleri ile dolu. sağdan soldan sahte yalan heberler yapan köpekler ile (IGN, GamingBible, EuroGamer vb)...
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    vamp (b .) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    4k 60fps rezaleti yüzünden malesef oyun 10 yıllık eski bir oyun gibi gözüküyor. Oyun dünyasını bu hale getirenlere teşekkürler. İstesekte güzel grafikle oynayamıyoruz. Saolun varolun. Leş grafiklerle sözüm ona yeni nesil oyunlar
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    BekirHan (Bekir Han) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel görünüyor.
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    Moral Veren Adam 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    900p
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    Dante 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Malak seni
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ara nesil geliyor
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    Dante 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Teknokeji yoksa olmaz abi.

    Yeni nesil ultra süper efsane konsollarımız yine 45 FPS'e talim. Hey yavrum hey. Ulen kapalı dünyasın, lineer gidiyorsun. Üç beş yaratık çıkacak hepi topu, ama ışın izlemeyi görünce hemen kuyruk bacak arasına. Sonra vay efendim Cyberpunk yapamadılar konsolumuza. Vay efendim sidi projek çöp. Kapalı alanda bunu yapan konsol CP'de kolu başı dağıtır ışın izleme görünce.

    Senden önceki nesil aynı görüntüyü 30 FPS'e veriyor. 15 FPS miydi nesil farkı? Yeni nesil çorap.

    Capcomda da kafalar pırıl pırıl yarım saat demo sonra bi yarım saat daha. Abicim bana oradan 46:24 sürelik bi demo sar paket olsun.

    Ama Quest 2'ye RE4 gelmesi iyi oldu. Gelsin de indirelim immersive immersive takılalım.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    joven ( joven) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Dante
    Gerzek
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    W WereChaos 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Dante
    Kankam cyberpunk ps5 ve xbos series x te güzel çalışıyor zaten ama ps4 ve xbox one da düzgün çalışmıyordu.Yeni nesil konsollarda 60 ı bile görüyor
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps4 ve Xbox one b.k olmuş bile !
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    1095 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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