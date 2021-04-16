Resident Evil Village'ın demo tarihleri ve konsollardaki çözünürlük-FPS değerleri paylaşıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın bu sabah saatlerinde bir etkinliği oldu ve orada bazı yeni detaylar paylaşıldı.

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Etkinlik esnasında Resident Evil Village'ın demosunun tarihleri ve platformları açıklanırken aynı zamanda Resident Evil 4, VR için duyuruldu. Resident Evil 4 VR, Oculus Quest 2 için duyuruldu ve ilk detaylar 21 Nisan'da açıklanacak.

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Resident Evil Village Demo

PlayStation 5 ve 4 sahipleri için oyunun yarım saatlik bir bölümü 18 Nisan 20:00 ile 19 Nisan 04:00 arasında erişilebilir olacak. Yine yalnızca PlayStation 5 ve 4 sahipleri için oyunun başka bir yarım saatlik bölümü 25 Nisan 20:00 ile 26 Nisan 04:00 arasıdna erişilebilir olacak. Şu anda ön yüklemeye alabileceğinizi de hatırlatalım.

Ayrıca PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için 2 Mayıs 03:00 ile 3 Mayıs 03:00 arasında 1 saatlik bir demo da yine erişime açılacak. Oyunun demo fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Konsollardaki Çözünürlük ve FPS Değerleri

Son olarak etkinlik sırasında bir de oyunun konsollarda sahip olacağı çözünürlük ve FPS değerleri paylaşıldı. Değerleri ve oyunun dördüncü fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.

PlayStation 5 - 4K HDR/60 FPS

- 4K HDR/60 FPS PlayStation 5 (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS

4K HDR/45 FPS Xbox Series X - 4K HDR/60 FPS

4K HDR/60 FPS Xbox Series X (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS

4K HDR/45 FPS Xbox Series S - 1440p HDR/45 FPS

1440p HDR/45 FPS Xbox Series S (Işın İzleme) - 1440p HDR/30 FPS

1440p HDR/30 FPS PlayStation 4 Pro - 1080p/60 FPS

1080p/60 FPS PlayStation 4 Pro (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS

4K HDR/30 FPS PlayStation 4 - 900p/45 FPS

900p/45 FPS Xbox One X - 1080p/60 FPS

1080p/60 FPS Xbox One X (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS

4K HDR/30 FPS Xbox One - 900p/30 FPS

Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

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