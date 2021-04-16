Resident Evil Village'ın demo tarihleri ve konsollardaki çözünürlük-FPS değerleri paylaşıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın bu sabah saatlerinde bir etkinliği oldu ve orada bazı yeni detaylar paylaşıldı.
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Etkinlik esnasında Resident Evil Village'ın demosunun tarihleri ve platformları açıklanırken aynı zamanda Resident Evil 4, VR için duyuruldu. Resident Evil 4 VR, Oculus Quest 2 için duyuruldu ve ilk detaylar 21 Nisan'da açıklanacak.İlginizi Çekebilir Resident Evil Village'ın PS4 Pro'dan alınmış 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı
Resident Evil Village Demo
PlayStation 5 ve 4 sahipleri için oyunun yarım saatlik bir bölümü 18 Nisan 20:00 ile 19 Nisan 04:00 arasında erişilebilir olacak. Yine yalnızca PlayStation 5 ve 4 sahipleri için oyunun başka bir yarım saatlik bölümü 25 Nisan 20:00 ile 26 Nisan 04:00 arasıdna erişilebilir olacak. Şu anda ön yüklemeye alabileceğinizi de hatırlatalım.
Ayrıca PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için 2 Mayıs 03:00 ile 3 Mayıs 03:00 arasında 1 saatlik bir demo da yine erişime açılacak. Oyunun demo fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
Konsollardaki Çözünürlük ve FPS Değerleri
Son olarak etkinlik sırasında bir de oyunun konsollarda sahip olacağı çözünürlük ve FPS değerleri paylaşıldı. Değerleri ve oyunun dördüncü fragmanını da aşağıda bulabilirsiniz.
- PlayStation 5 - 4K HDR/60 FPS
- PlayStation 5 (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS
- Xbox Series X - 4K HDR/60 FPS
- Xbox Series X (Işın İzleme) - 4K HDR/45 FPS
- Xbox Series S - 1440p HDR/45 FPS
- Xbox Series S (Işın İzleme) - 1440p HDR/30 FPS
- PlayStation 4 Pro - 1080p/60 FPS
- PlayStation 4 Pro (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS
- PlayStation 4 - 900p/45 FPS
- Xbox One X - 1080p/60 FPS
- Xbox One X (Işın İzleme) - 4K HDR/30 FPS
- Xbox One - 900p/30 FPS
Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.
Kaynakça https://www.gematsu.com/2021/04/resident-evil-village-time-limited-demo-and-mercenaries-mode-announced https://www.ign.com/articles/resident-evil-village-resolution-and-framerate-revealed-for-consoles Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Microsoft olsam sokarım derim sana lisans vermiyorum Capcom, windows veya xbox platformlarında çalıştıramayacaksın oyunlarını diye de ekleyerek resti çekerim. Microsoft tınlamıyor pek arkasından kimler pis işler çeviriyor vs. Cool firmasın , trilyon dolarlık firmasın anladıkta. Bu firmaya ve kullanıcılarına yapılan resmen şerefsizlik. El at şuna MS. ortalık birilerinin köpekleri ile dolu. sağdan soldan sahte yalan heberler yapan köpekler ile (IGN, GamingBible, EuroGamer vb)...
Yeni nesil ultra süper efsane konsollarımız yine 45 FPS'e talim. Hey yavrum hey. Ulen kapalı dünyasın, lineer gidiyorsun. Üç beş yaratık çıkacak hepi topu, ama ışın izlemeyi görünce hemen kuyruk bacak arasına. Sonra vay efendim Cyberpunk yapamadılar konsolumuza. Vay efendim sidi projek çöp. Kapalı alanda bunu yapan konsol CP'de kolu başı dağıtır ışın izleme görünce.
Senden önceki nesil aynı görüntüyü 30 FPS'e veriyor. 15 FPS miydi nesil farkı? Yeni nesil çorap.
Capcomda da kafalar pırıl pırıl yarım saat demo sonra bi yarım saat daha. Abicim bana oradan 46:24 sürelik bi demo sar paket olsun.
Ama Quest 2'ye RE4 gelmesi iyi oldu. Gelsin de indirelim immersive immersive takılalım.