Netflix'in sahte belgesel türündeki "2020 Bit Artık" adlı yapımı yayınlandı

Genel olarak kötü olayların yaşandığı bir yılı, yani 2020'yi geride geride bırakıyoruz. Distopyalara benzeyen bir yıl olması ile dikkat çeken yıl için mutlaka bazı diziler ve filmler geleceğini biliyorduk ancak bu kadar erken değil. Geçtiğimiz haftalarda Black Mirror isimli dizinin yaratıcılarından Charlie Brooker, 2020 hakkında komedi türünde bir sahte belgesel hazırlayacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde de bu yapım yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu Gain dizisi 10 Bin Adım yayınlandı"İlginizi Çekebilir Netflix'in "2020 Bit Artık" adlı yapımından ilk fragman yayınlandı
Death to 2020 ya da yerelleştirilmiş hali ile 2020 Bit Artık yapımı, normalde 27 Aralık'ta yayınlandı ancak ülkemizde bugün yayına girdi. Sahte belgesel komedi türündeki yapım 1 saatlik özel bir yapım. Şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.
Yaratıcılığını Charlie Brooker'ın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ise Hugh Grant, Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Cristin Milioti, Joe Keery, Leslie Jones, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman ve Samson Kayo gibi isimler bulunuyor.
Şimdiden 2021 yılının güzel bir yıl olmasını diliyoruz, herkese mutlu yıllar.
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
her ülke yöneticileri milleti sıradan olarak ve basit olarak görüyor.