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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in sahte belgesel türündeki "2020 Bit Artık" adlı yapımı yayınlandı

    Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Death to 2020 ya da Türkçe ismi ile 2020 Bit Artık, Netflix üzerinden geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Netflix'in sahte belgesel türündeki
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    Genel olarak kötü olayların yaşandığı bir yılı, yani 2020'yi geride geride bırakıyoruz. Distopyalara benzeyen bir yıl olması ile dikkat çeken yıl için mutlaka bazı diziler ve filmler geleceğini biliyorduk ancak bu kadar erken değil. Geçtiğimiz haftalarda Black Mirror isimli dizinin yaratıcılarından Charlie Brooker, 2020 hakkında komedi türünde bir sahte belgesel hazırlayacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde de bu yapım yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu Gain dizisi 10 Bin Adım yayınlandı"

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    Death to 2020 ya da yerelleştirilmiş hali ile 2020 Bit Artık yapımı, normalde 27 Aralık'ta yayınlandı ancak ülkemizde bugün yayına girdi. Sahte belgesel komedi türündeki yapım 1 saatlik özel bir yapım. Şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

    Yaratıcılığını Charlie Brooker'ın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ise  Hugh Grant, Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Cristin Milioti, Joe Keery, Leslie Jones, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman ve Samson Kayo gibi isimler bulunuyor.

    Şimdiden 2021 yılının güzel bir yıl olmasını diliyoruz, herkese mutlu yıllar.

     



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    16 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    23 saat önce
    ccc231

    guzel

    1 gün önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    1 gün önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Onurmsq (--- ----) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    sıradan halk?
    her ülke yöneticileri milleti sıradan olarak ve basit olarak görüyor.
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    teknonet24 58 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Guzel arkadaslar izledim ben
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