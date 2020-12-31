Netflix'in sahte belgesel türündeki "2020 Bit Artık" adlı yapımı yayınlandı

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Genel olarak kötü olayların yaşandığı bir yılı, yani 2020'yi geride geride bırakıyoruz. Distopyalara benzeyen bir yıl olması ile dikkat çeken yıl için mutlaka bazı diziler ve filmler geleceğini biliyorduk ancak bu kadar erken değil. Geçtiğimiz haftalarda Black Mirror isimli dizinin yaratıcılarından Charlie Brooker, 2020 hakkında komedi türünde bir sahte belgesel hazırlayacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz saatlerde de bu yapım yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu Gain dizisi 10 Bin Adım yayınlandı"

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Netflix'in "2020 Bit Artık" adlı yapımından ilk fragman yayınlandı

Death to 2020 ya da yerelleştirilmiş hali ile 2020 Bit Artık yapımı, normalde 27 Aralık'ta yayınlandı ancak ülkemizde bugün yayına girdi. Sahte belgesel komedi türündeki yapım 1 saatlik özel bir yapım. Şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

Yaratıcılığını Charlie Brooker'ın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ise Hugh Grant, Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Cristin Milioti, Joe Keery, Leslie Jones, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman ve Samson Kayo gibi isimler bulunuyor.

Şimdiden 2021 yılının güzel bir yıl olmasını diliyoruz, herkese mutlu yıllar.

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