Netflix’in sevilen animesi Castlevania’nın final sezon yayın tarihi açıklandı; yeni dizi duyuruldu

Netflix’in sevilen özel yapımlarından biri olan Castlevania’nın yeni sezonu olan dördüncü sezonu için yayın tarihi açıklandı.İlginizi Çekebilir Netflix'in en çok izlenen dizisi konumundaki Bridgerton, 3. ve 4. sezon onayını aldı
Ayrıca Bkz. "Netflix'in Resident Evil animasyon dizisi Infinite Darkness'tan fragman paylaşıldı"
Netflix’in resmi Twiter hesabı üzerinden kısa bir video paylaşılarak dizinin dördüncü sezon yayın tarihi açıklandı. Ayrıca dizinin dördüncü sezonunun da final sezonu olacağını açıkladı. Dizinin dördüncü sezonu 13 Mayıs’ta Netflix üzerinden yayınlanacak ve 10 bölüm sürecek.
Her ne kadar bu sezonun son sezon olması hayranları üzse de hayranlar için bir de güzel haber paylaşıldı. Castlevania’nın finalinin ardından aynı evrende geçen yeni bir dizi gelecek. Henüz detaylar açıklanmasa da sadece yepyeni karakterlerin olacağı söylendi.
Dizinin yaratıcılığını yapan Warren Ellis, geçtiğimiz yıllarda cinsel suiistimal iddiaları ile karşı karşıya kalmıştı ve ardından Netflix kendisini projeden uzaklaştırmıştı. Yeni dizide de bulunacağını sanmıyoruz. Net olarak açıklanmasa da Castlevania bu sebeple final yapıyor olabilir.
https://deadline.com/2021/04/castlevania-canceled-end-season-4-premiere-date-netflix-new-series-universe-1234735439/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
test
merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
Buy Bitcoin
Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.