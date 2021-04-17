Netflix’in sevilen animesi Castlevania’nın final sezon yayın tarihi açıklandı; yeni dizi duyuruldu

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Netflix’in sevilen özel yapımlarından biri olan Castlevania’nın yeni sezonu olan dördüncü sezonu için yayın tarihi açıklandı.

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Netflix’in resmi Twiter hesabı üzerinden kısa bir video paylaşılarak dizinin dördüncü sezon yayın tarihi açıklandı. Ayrıca dizinin dördüncü sezonunun da final sezonu olacağını açıkladı. Dizinin dördüncü sezonu 13 Mayıs’ta Netflix üzerinden yayınlanacak ve 10 bölüm sürecek.

Her ne kadar bu sezonun son sezon olması hayranları üzse de hayranlar için bir de güzel haber paylaşıldı. Castlevania’nın finalinin ardından aynı evrende geçen yeni bir dizi gelecek. Henüz detaylar açıklanmasa da sadece yepyeni karakterlerin olacağı söylendi.

Dizinin yaratıcılığını yapan Warren Ellis, geçtiğimiz yıllarda cinsel suiistimal iddiaları ile karşı karşıya kalmıştı ve ardından Netflix kendisini projeden uzaklaştırmıştı. Yeni dizide de bulunacağını sanmıyoruz. Net olarak açıklanmasa da Castlevania bu sebeple final yapıyor olabilir.

https://deadline.com/2021/04/castlevania-canceled-end-season-4-premiere-date-netflix-new-series-universe-1234735439/

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