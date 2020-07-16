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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in süper güçlerle dolu yeni filmi Project Power'dan ilginç fragman

    Jamie Foxx ve Joseph Gordon-Levitt'in başrollerinde yer aldığı Project Power filmi önümüzdeki ay Netflix'te yayınlanacak.
    5 sa.
    1,5b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in süper güçlerle dolu yeni filmi Project Power'dan ilginç fragman
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    Orijinal içerik kütüphanesini genişletmeye devam eden Netflix'ten yine ilginç bir film geliyor. Süper güç temasını farklı bir şekilde ele alan Project Power filminin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Fragman oldukça ilgi çekici görünüyor.

    Project Power genel anlamıyla Limitless filmini andırıyor diyebiliriz. Limitless'ta bildiğiniz gibi hapı içen kişi geçici olarak müthiş bir dahiye dönüşüyordu. Project Power'da ise hapı alan geçici bir süreliğine bir süper güce kavuşuyor. Ancak hapı alana kadar hangi süper güce sahip olunacağı bilinmiyor. Ayrıca hapın ölümcül reaksiyonlara yol açma ihtimali de var.

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    Netflix'in filmin konusuyla ilgili yayınladığı açıklama:

    "Beş dakika saf güce sahip olmak için neleri riske atardınız? 

    New Orleans sokaklarında, kullanan herkeste farklı süper güçleri ortaya çıkaran yeni bir gizemli hap hakkında söylentiler yayılmaya başlar. Tek sorun, bu hapı alana kadar neler olacağını bilememektir. Kimileri kurşun geçirmez bir cilde sahip olmak, görünmezlik, olağanüstü kuvvet gibi güçler elde ederken kimileri de bu hapa daha ölümcül bir reaksiyon gösterir. Fakat bu hap şehirdeki suç oranını tehlikeli seviyelere çıkarınca yerel bir polis (Joseph Gordon-Levitt), güce karşı güçle savaşmaya karar vererek genç bir satıcıyla (Dominique Fishback) ve gizli bir intikam arzusundan güç alan eski bir askerle (Jamie Foxx) birlik olur. Bu hapın yaratılmasından sorumlu olan grubun izini bulmak ve onları durdurmak için hapı alma riskine girerler."

    Project Power filminin başrollerinde ünlü oyuncu Jamie Foxx ve Joseph Gordon-Levitt yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise sektörün genç isimleri olarak nitelendirebileceğimiz Henry Joost ve Ariel Schulman oturuyor. Son olarak senaryo kısmında ise Mattson Tomlin'in imzası var. Tomlin şu anda The Batman ve Mega Man filmlerinde de senarist olarak görev yapıyor.

    Project Power, 14 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    strathmorea (alper ozan) 4 sa. en beğenilen
    Muhtemelen yine sonu devamı gelecek şeklinde bitecek bir film daha. Adınız kadar emin olabilirsiniz yine bir eşcinsel muhabbet gözümüze sokulacak. Bunu netflix film yaptıracağı yapımcı ve yönetmenden özellikle istiyor o filmi yapanların aklında olmasa bile bir yerlere bu maddeyi şartı koyuyor orası net. Bu tür tutan filmlerle bir seri yaratma peşindeler. Son aksiyon filmlerinin hepsi devam gelecek yeni maceraları bekleyin şeklinde bitiyor. Eşcinsellik karşıtı değilim ama planlı programlı olarak sürekli gözüme sokulması ve bunun herkes tarafından kadın erkek ilişkisi kadar normal gösterilmesi sinirimi bozmaya başladı. Netflix film ve dizilerinde resmen normal çiftlerden çok eşcinsel çift görüyoruz.
    Muhtemelen yine sonu devamı gelecek şeklinde bitecek bir film daha. Adınız kadar emin olabilirsiniz yine bir eşcinsel muhabbet gözümüze sokulacak. Bunu netflix ...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Merhaba.. (bugün nasılsın) 1 sa. strathmorea
    Film ve dizilerdeki her şey bir amaç uğruna gösterilir zaten bu sadece eşcinsellik değil, her cinsellik sahnesi, her giyim ve davranış şekli üzerinden bir mesaj verilir neredeyse. Bunu yeni farketmeniz üzücü. İşin güzel yanı da gerçek olmayan bir şey üzerinden mesaj verilemez, yani sinema sektöründe kullandıkları konuların hepsi toplumda olan gerçeklerdir. O yüzden insanların kandırıldığı veya hipnoz edildiği bir durum yok.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    jubeii 3 sa.
    gene zenci esas oğlan ve gene ohş mohş ıngşş misssss ohhhhhhhhhh.
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    strathmorea (alper ozan) 4 sa. en beğenilen
    Muhtemelen yine sonu devamı gelecek şeklinde bitecek bir film daha. Adınız kadar emin olabilirsiniz yine bir eşcinsel muhabbet gözümüze sokulacak. Bunu netflix film yaptıracağı yapımcı ve yönetmenden özellikle istiyor o filmi yapanların aklında olmasa bile bir yerlere bu maddeyi şartı koyuyor orası net. Bu tür tutan filmlerle bir seri yaratma peşindeler. Son aksiyon filmlerinin hepsi devam gelecek yeni maceraları bekleyin şeklinde bitiyor. Eşcinsellik karşıtı değilim ama planlı programlı olarak sürekli gözüme sokulması ve bunun herkes tarafından kadın erkek ilişkisi kadar normal gösterilmesi sinirimi bozmaya başladı. Netflix film ve dizilerinde resmen normal çiftlerden çok eşcinsel çift görüyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Merhaba.. (bugün nasılsın) 1 sa. strathmorea
    Film ve dizilerdeki her şey bir amaç uğruna gösterilir zaten bu sadece eşcinsellik değil, her cinsellik sahnesi, her giyim ve davranış şekli üzerinden bir mesaj verilir neredeyse. Bunu yeni farketmeniz üzücü. İşin güzel yanı da gerçek olmayan bir şey üzerinden mesaj verilemez, yani sinema sektöründe kullandıkları konuların hepsi toplumda olan gerçeklerdir. O yüzden insanların kandırıldığı veya hipnoz edildiği bir durum yok.
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    kojiro (Hyuga Kojiro) 5 sa.
    Yine espriler, şakalar dönmeye başlamış. The Old Guard, sonra bu. NF farklı bir şeyler deniyor bu ara.
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    Team NINJA (Ryu Hayabusa) 5 sa.
    Full+full zencizenci süpermen bekliyorum bir o kaldı oda gelirse efsane olur.
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    sorceress 5 sa.
    Bunda da homo lesboşlar olmaz inşallah.
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