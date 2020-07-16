Netflix'in süper güçlerle dolu yeni filmi Project Power'dan ilginç fragman

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Orijinal içerik kütüphanesini genişletmeye devam eden Netflix'ten yine ilginç bir film geliyor. Süper güç temasını farklı bir şekilde ele alan Project Power filminin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Fragman oldukça ilgi çekici görünüyor.

Project Power genel anlamıyla Limitless filmini andırıyor diyebiliriz. Limitless'ta bildiğiniz gibi hapı içen kişi geçici olarak müthiş bir dahiye dönüşüyordu. Project Power'da ise hapı alan geçici bir süreliğine bir süper güce kavuşuyor. Ancak hapı alana kadar hangi süper güce sahip olunacağı bilinmiyor. Ayrıca hapın ölümcül reaksiyonlara yol açma ihtimali de var.

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Netflix'in filmin konusuyla ilgili yayınladığı açıklama:

"Beş dakika saf güce sahip olmak için neleri riske atardınız?

New Orleans sokaklarında, kullanan herkeste farklı süper güçleri ortaya çıkaran yeni bir gizemli hap hakkında söylentiler yayılmaya başlar. Tek sorun, bu hapı alana kadar neler olacağını bilememektir. Kimileri kurşun geçirmez bir cilde sahip olmak, görünmezlik, olağanüstü kuvvet gibi güçler elde ederken kimileri de bu hapa daha ölümcül bir reaksiyon gösterir. Fakat bu hap şehirdeki suç oranını tehlikeli seviyelere çıkarınca yerel bir polis (Joseph Gordon-Levitt), güce karşı güçle savaşmaya karar vererek genç bir satıcıyla (Dominique Fishback) ve gizli bir intikam arzusundan güç alan eski bir askerle (Jamie Foxx) birlik olur. Bu hapın yaratılmasından sorumlu olan grubun izini bulmak ve onları durdurmak için hapı alma riskine girerler."

Project Power filminin başrollerinde ünlü oyuncu Jamie Foxx ve Joseph Gordon-Levitt yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise sektörün genç isimleri olarak nitelendirebileceğimiz Henry Joost ve Ariel Schulman oturuyor. Son olarak senaryo kısmında ise Mattson Tomlin'in imzası var. Tomlin şu anda The Batman ve Mega Man filmlerinde de senarist olarak görev yapıyor.

Project Power, 14 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak.

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