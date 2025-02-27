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    John Wick'e benzetilen Netflix filmi Havoc'un ilk fragmanı yayınlandı

    Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği Havoc filminden ilk fragman yayınlandı. The Raid filmleriyle tanınan Gareth Evans'ın çektiği film, iddialı aksiyon sahneleriyle John Wick'i akıllara getiriyor.
    Havoc Tam Boyutta Gör
    The Raid (Baskın) filmleriyle son yılların en başarılı aksiyon filmlerinden ikisine imza atan Gareth Evans, yıllar sonra yeni bir aksiyon filmiyle geri dönüyor. Havoc ismini taşıyan bu filmin başrolünde ünlü oyuncu Tom Hardy yer alıyor.

    Çekimlerine yıllar önce başlandığı hâlde bir türlü tamamlanamayan ve bu yüzden çıkış tarihi birkaç kez ertelenen Havoc, nihayet 25 Nisan'da izleyici karşısına çıkacak. Çıkış tarihinin sonunda belirlenmesiyle birlikte Netflix de film için tanıtım çalışmalarına başladı. Gareth Evans imzası taşımasıyla merak uyandıran filmden ilk fragman yayınlandı.

    Havoc, Aksiyon Sahneleriyle John Wick'i Akıllara Getiriyor

    Havoc'tan yayınlanan bu ilk fragman, John Wick serisini akıllara getiriyor. Zaten Gareth Evans da John Wick serisinin yaratıcıları gibi aksiyon koreograflığından gelme bir isim. The Raid serisinde karma dövüş sanatlarıyla silahlı çatışmaları başarıyla harmanlayan Evans, bu yeni filmi için de etkileyici aksiyon ve dövüş sahneleri tasarlamış gibi görünüyor.

    Filmde Tom Hardy bir polis dedektifi olan Walker'a hayat veriyor. Parçası olduğu uyuşturucu satışında işler ters gidince, hem işin içindeki suç çetesi hem de meslektaşları Walker'ın peşine takılıyor. İşin içine bir de yozlaşmış politikacı karışınca, Walker kendisini gitgide derinleşen bir komplonun içinde buluyor.

    Oyuncu Tom Hardy'ye Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Luis Guzmán gibi isimle eşlik ediyor.

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