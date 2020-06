Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Tom Wheeler’ın Cursed isimli romanından uyarlanan fantastik türdeki Cursed isimli dizinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk sezonu 17 Temmuz’da Netflix’te gösterime girecek.

Cursed, daha önce pek çok kez ekrana uyarlanan Kral Arthur efsanesinin Lady of the Lake’ın kurtarıcı rolünde olduğu olduğu bir versiyonunu anlatıyor. Dizinin başrolündeki Nimue isimli karakteri, 13 Reasons Why disinde yıldızı parlayan Katherine Langford canlandırıyor.

Langorda eşlik edecek oyuncular ise Arthur rolünde Devon Terrel, Merlin rolünde Gustaf Skarsgard -Vikings dizisinin Floki’si - olacak. Game of Thrones’un final yapmasıyla birlikte fantezi türdeki içerik sayısını artırmaya çalışan Netflix, son olarak The Witcher ve The Letter for the King dizilerini yayınlamıştı. Cursed dizisinin fragmanı, üzerinde uzun süre uğraşılmış ve görsel açıdan kaliteli bir yapım olduğunu gösteriyor. Umarız beklentimizi karşılar.

Cursed dizisinin 10 bölümden oluşan ilk sezonu 17 Temmuz tarihinde Netflix’te seyircilerle buluşacak.

