Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı

    Katherine Langford'un başrolde yer aldığı ve Kral Arthur efsanesinin yeni bir uyarlaması olan Cursed isimli dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Cursed, 17 Temmuz'da Netflix'e eklenecek.
    1 sa.
    711
    29
    1
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Tom Wheeler’ın Cursed isimli romanından uyarlanan fantastik türdeki Cursed isimli dizinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk sezonu 17 Temmuz’da Netflix’te gösterime girecek.

    Cursed, daha önce pek çok kez ekrana uyarlanan Kral Arthur efsanesinin Lady of the Lake’ın kurtarıcı rolünde olduğu olduğu bir versiyonunu anlatıyor. Dizinin başrolündeki Nimue isimli karakteri, 13 Reasons Why disinde yıldızı parlayan Katherine Langford canlandırıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar La Casa De Papel 4. sezonu yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "Tweetlere ses kaydı ekleme özelliği iOS için kullanıma sunuldu"

    Langorda eşlik edecek oyuncular ise Arthur rolünde Devon Terrel, Merlin rolünde Gustaf Skarsgard -Vikings dizisinin Floki’si - olacak. Game of Thrones’un final yapmasıyla birlikte fantezi türdeki içerik sayısını artırmaya çalışan Netflix, son olarak The Witcher ve The Letter for the King dizilerini yayınlamıştı. Cursed dizisinin fragmanı, üzerinde uzun süre uğraşılmış ve görsel açıdan kaliteli bir yapım olduğunu gösteriyor. Umarız beklentimizi karşılar.

    Cursed dizisinin 10 bölümden oluşan ilk sezonu 17 Temmuz tarihinde Netflix’te seyircilerle buluşacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 37 dk. Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran) 47 dk. ASUS ROG Phone 3 kanlı canlı görüntülendi 1 sa. Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi 1 sa. 3Doodler Build & Play dinamolu yazıcı satışa çıktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı Sonraki Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu 2 sa. Kia, garanti sürelerini 1 ay daha uzattı 3 sa. AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri 3 sa. Radeon Pro 5600M test sonuçları yüz güldürüyor 4 sa. Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri 4 sa. Apple Watch satışları düşüşte 4 sa. Seste devrim! Elgato Wave 3 USB Mikrofon inceleme 5 sa. Tiger Lake işlemcisi Battlefield V’te oynanabilir deneyim sunuyor 5 sa. POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı 5 sa. Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’e ortak oldu 6 sa. LGS ve YKS günleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 7 sa. Qualcomm robotlar için en güçlü 5G çözümünü duyurdu 7 sa. 2020 Mercedes-AMG E 63 ailesi yenilenen yüzüyle sahnede 8 sa. X-Ray kameralı OnePlus 8 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu 9 sa. Rekor Ethereum gönderim ücretlerinin arkasından piramit şeması çıktı 10 sa. Havakalkanı isimli teknoloji, uçakları Kovid-19’a karşı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor 10 sa. Razer THX Spatial Audio uygulaması Windows 10 için satışa sunuldu 19 sa. Türkiye’de korona bağışıklığı %1,5’in altında 20 sa. Tweetlere ses kaydı ekleme özelliği iOS için kullanıma sunuldu 21 sa. Dünya ve Venüs, Mars'tan görüntülendi: İşte büyüleyici fotoğraf Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi