Tweetlere ses kaydı ekleme özelliği iOS için kullanıma sunuldu

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Twitter’ın yeni yayınladığı blog yazısıyla birlikte tweetlere ses kaydı eklemenin iOS kullanıcılar için kullanıma sunulduğu duyuruldu. Özellik, en fazla 140 saniye ses kaydı yapılmasına imkan sağlıyor. Blog gönderisinde, 280 karaktere sığmayan anlatımların da mümkün olmasını sağlarken Twitter’ın yapısının bozulmasının önüne geçilmek isteniyor.

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Ses kaydı içeren bir tweet atmak için yapılması gerekenler çok da farklı değil. Yeni bir tweet oluştururken istediğinizi yazdıktan sonra normalde altta yer alan kamera butonu, bir yana kayıyor ve eski yerinde ses kayıt butonu bulunuyor. Bu butona basarak yeni ses kayıt arayüzünü aktive etmek ve takipçilerinize istediğiniz şekilde hitap etmek artık mümkün.

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140 saniyelik ses kayıt sınırına ulaştığınızda kayıt kesilmek yerine akmaya devam ediyor ve yeni bir tweet otomatik olarak oluşturuluyor. Ses kaydı içeren tweetleri akışlarında görenler ise, kayıtları dinlemeye başladıklarında tweeti ya da Twitter uygulamasını önlerinde tutmak zorunda değiller çünkü özellik, arka planda kaydı oynatmaya siz durdurana ya da kayıt bitene kadar devam ediyor.

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Özelliğin henüz ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına yönelik herhangi bir bilgi verilmiş değil. Blog gönderisinde iOS kullanıcılarının bile bir kısmına ses kayıtlı tweetlerin sunulduğu ifade ediliyor.

https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2020/your-tweet-your-voice.html

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