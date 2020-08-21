Netflix’in yeni filmi pedofili tartışması başlattı

Çevrim içi içerik sektörünün lideri hiç şüphesiz Netflix ancak zaman zaman hakim konumunu suiistimal etmeye çalıştığı konusunda eleştiriler almıyor değil. Ülkemizde de eşcinsel karakter tartışmasının odağında olan Netflix bu kez de pedofili tartışması başlattı.

Netflix Minnoşlar nedir?

Netflix’in Cuties ya da ülkemizdeki adıyla Minnoşlar filmine ait paylaşımları pedofili tartışmalarının fitilini ateşledi. Sundance film festivalinde ödül de alan Fransız yapımı Cuties; ülkede vizyona girmiş durumda ve gelecek ay da Netflix üzerinde yayınlanacak.

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Cuties filmi 11 yaşındaki Senegalli Amy’nin hayatına odaklanıyor. Muhafazakar ailesinin baskılarından bıkan Amy’nin, özgürlüğü arayan bir dans grubuna katılmasıyla hayatı değişiyor.

Netflix’in kısa süre önce paylaştığı film afişi ise tartışmaların odağına yerleşti. Pek çok ebeveyn ve uzman afişteki kız çocuğu görüntülerinin cinsel obje olarak algılandığını ve pedofiliye davetiye çıkardığını belirtiyor. Kısa sürede sosyal medyada 400 bin civarında etkileşime ulaşıldı.

Tam Boyutta Gör

Netflix ise yaptığı açıklamada ödüllü bir film için hazırladıkları görselin uygun olmadığını belirterek özür diledi. Sonrasında tartışma çıkaran afiş paylaşımdan kaldırıldı.

Elbette konu sadece afiş ile bitmiyor. Zaten filmin senaryosu bu şekilde. Aile baskısı gören kız çocuklarının bundan kurtulmak için farkında olmadan hiper seksapellik çizgisine yaklaşması anlatılıyor. Bu bakımdan eleştirilerin unsurların çoğu film içerisinde yer alıyor. Cuties filmi için Oscar ödül komisyonu da 22 bin dolar yardım yapmıştı.

https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53846419

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