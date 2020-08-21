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    Netflix’in yeni filmi pedofili tartışması başlattı

    Ülkemizde Minnoşlar adıyla yayınlanacak olan yeni Netflix filmi; afişinde pedofiliyi çağrıştıracak şekilde kız çocuklarını cinsel obje haline getirdiği için tartışma çıkardı.
    14 sa.
    43,2b
    21
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Netflix’in yeni filmi pedofili tartışması başlattı

    Çevrim içi içerik sektörünün lideri hiç şüphesiz Netflix ancak zaman zaman hakim konumunu suiistimal etmeye çalıştığı konusunda eleştiriler almıyor değil. Ülkemizde de eşcinsel karakter tartışmasının odağında olan Netflix bu kez de pedofili tartışması başlattı.

    Netflix Minnoşlar nedir?

    Netflix’in Cuties ya da ülkemizdeki adıyla Minnoşlar filmine ait paylaşımları pedofili tartışmalarının fitilini ateşledi. Sundance film festivalinde ödül de alan Fransız yapımı Cuties; ülkede vizyona girmiş durumda ve gelecek ay da Netflix üzerinde yayınlanacak.

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    Cuties filmi 11 yaşındaki Senegalli Amy’nin hayatına odaklanıyor. Muhafazakar ailesinin baskılarından bıkan Amy’nin, özgürlüğü arayan bir dans grubuna katılmasıyla hayatı değişiyor.

    Netflix’in kısa süre önce paylaştığı film afişi ise tartışmaların odağına yerleşti. Pek çok ebeveyn ve uzman afişteki kız çocuğu görüntülerinin cinsel obje olarak algılandığını ve pedofiliye davetiye çıkardığını belirtiyor. Kısa sürede sosyal medyada 400 bin civarında etkileşime ulaşıldı.

    Netflix’in yeni filmi pedofili tartışması başlattı
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    Netflix ise yaptığı açıklamada ödüllü bir film için hazırladıkları görselin uygun olmadığını belirterek özür diledi. Sonrasında tartışma çıkaran afiş paylaşımdan kaldırıldı.

    Elbette konu sadece afiş ile bitmiyor. Zaten filmin senaryosu bu şekilde. Aile baskısı gören kız çocuklarının bundan kurtulmak için farkında olmadan hiper seksapellik çizgisine yaklaşması anlatılıyor. Bu bakımdan eleştirilerin unsurların çoğu film içerisinde yer alıyor. Cuties filmi için Oscar ödül komisyonu da 22 bin dolar yardım yapmıştı.



    https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53846419 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Pink 13 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Siz LGBT'yi "Yauv birakin adamlar hayatini yasasin kime ne zarari var" derken biz bunun icin uyariyorduk iste sizi.LGBT bir hastaliktir ve tedavi edilmelidir. LGBT bir dogum kusurudur ve tedavisi icin arastirma fonlari ayrilmalidir. Her kim LGBT'yi normal gosteriyorsa hapsedilmelidir ya da surulmelidir.LGBT'nin normallestirilmesi toplum muhendisliginin ilk adimidir. Sonrasinda pedofili, ensest gibi daha niceleriyle karsilasacagiz. Hic mi dusunmez, sorgulamazsiniz "Neden her yapimin icine bir tane escinsel karakter sigdirilmaya calisiliyor, neden ikinci bolumden sonra butun diziler pornoya donusuyor" diye??Bu hastaliklari normallestigini goren sapkinlarin yarin kendi sapkinliklarini empoze etmek isteyecegini herkes biliyordu.NORMALLESTIREMEYECEKSINIZ !!!

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    Siz LGBT'yi "Yauv birakin adamlar hayatini yasasin kime ne zarari var" derken biz bunun icin uyariyorduk iste sizi.LGBT bir hastaliktir ve tedavi edilmelidir. L...
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    6 Yanıt Yanıtla +113
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    swat882 (Swat882 ) 14 sa.
    Medyayı elinde bulunduran isteğini normalleştirir ki bu çok tehlikelidir.
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    YOURMOVE 13 sa. (düzenlendi)
    Aslında konu sadece pedofili değil. Asıl konu Fransızların İslam düşmanlığı. Filmin fragmanını izleyince anlayacaksınız.


    Amy Müslüman bir ailenin kızı rolünde. Baskılardan sıkılıp dansçı olmaya karar veriyor.

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    Bir sürü dansçı çocuk var. O çocuklar bu halde mi? Sokakta böyle elbiselerinin üzerinde iç çamaşırla mı geziyorlar? Hangi ebeveyn buna izin verir? Elbette vermez. Burada dediğim gibi konu bence İslam düşmanlığı.Fransızların İslam düşmanlığı beni hiç şaşırtmıyor.

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    Aslında konu sadece pedofili değil. Asıl konu Fransızların İslam düşmanlığı. Filmin fragmanını izleyince anlayacaksınız. Am...
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    1 Yanıt Yanıtla +61
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    Yorumlar (84) Yorum Yaz Forumda Gör
    Chillout 22 dk.
    Son zamanlarda saçmalamaya başladı netflix orjinal içeriklerde. Ancak maalesef ki gerçek olayların filmleştirilmesi gibi bir durum var çoğunda. Bu filmde ise amaç toplumsal bir soruna dikkat çekmek gibi ama 11 yaşında çocuklar filmin konusu olmayabilirdi, reşit olmayan çocuklar üzerinden belki anlatılmayabilirdi, açıkçası filmin ismi bile irite edici, cuties nedir bi kere. Ama çok başarılı yapımlar da oldu Kalifat gibi, tamamen de gömmemek lazım.
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    boogiee90 (E ) 26 dk.
    1-1,5 ay önce netflix facebook grubunda netflix'in artık bokunu çıkarmış derecede LGBT'yi ön çıkarmasından dolayı, iki gün sonra pedofili de getirir filmlere onları da sanat ve hak hukuk diye savunursunuz diye yazmıştım. haklı çıktığımı görmek şaşırtıcı ve üzücü oldu. olayı tabi ki normal karşılayıp bu görüntülerden kimse etkilenmez, bunu izleyince gay olunmaz, pedo olunmaz diyenler olacaktır. olay etkilenmek değil, netflix'in eşcinselliği ve sapıklığı çok göstermesi problem. her bölüm önüne gelen erkekle sevişen bir erkek izlemekten bıktım :( game of thrones yüzünden oldu bunlar hep.
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    hollowman_ (N. b.) 1 sa.
    Netflix gibi platformlar en basit tabirle ahlaksızlığı normalleştirmeyi, yaygınlaştırmayı istiyor. Yani oraya içerik ireten tipler zaten böyle insanlar, bunu kendilerine bir hedef edinmişler. Bariz şekilde bilinçli yaptıkları gibi, artık batıda devletler de bunları koruyor, karşısına çıkanları da bastırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

    Esas bizde bunları savunan ahlaksızların şu pedofili hadisesinden sonra dahi ilk olarak ekstrem örneklerle islama ve müslümanlara saldırmaları. Bunlar da aynı zihniyetten merak etmeyin. Şimdilik tepki görmesin diye direk sahiplenemiyor ama twitter gibi platformlarda troll hesapların ardından gayet net şekilde ensest'i dahi savunuyorlar. Toplumdaki muhafazakar, dindar tepkiyi bastırmak için de kendilerinde karşı saldırıya geçiyorlar özellikle açık platformlarda.
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    einhander (Erdem ) 3 sa.
    aksıyon bılımkurgu turu yapımları sevdıgım ıcın hıc bır zaman ızlemeyecegım yapım.
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    No Smoking (Atilla ) 3 sa.
    Uzun zamandır nekfliş izlemiyorum. Oyun videoları daha iyi. Ailecek oturup pintipanda half Life serisi izledik. O derece.
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    Arrivederrcii (Şamil Koç) 3 sa. yeni yorumcu
    365 daysi izlemeyenlere tavsiye ederim grinin elli tonu yanında halt etmiş😀👅
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    circassianman 4 sa.
    Netflix tüm dünyayı kendine çekti. Artık istediğini sunabilir. Lgbt için onlara göre, pedofililer için onlara göre, fetişistler için onlara göre film ve diziler sunabilir. Netflixi yüceltenler hiç boşuna konuşmasın.
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    __kadıköyRAP__ (Ali Mali) 4 sa.
    high score diye bir belgesel var video oyunlarının tarihini gelişimini anlatıyor, güzel de bir belgesel. ama buraya bile belgesele hiç katkısı olmayan gayler koymuşlar, eeeh yeter be dedim görünce bu kadar da her yapıma sokulmaz ki.
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    Batman (Bruce Wayne) 4 sa.
    Pedoflix
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    emmare (sait kurada) 6 sa.
    hem bizim millete hem diger insanlara cesitli hak ve ozgurluk argumanlariyla escinselligi yutturdular.. günü geldiginde pedofiliyi de yutturacaklar...ceyrek asir once escinselligin lafini bile edemeyecegin dedelerin ninelerin torunlari bugun ya escinsel yada "homofobik degilim" cigirtkani...pedofiliyi de bi kaliba oturtup yuttururlar...



    Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu.

    Ne olduysa hep bize azar azar oldu.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 5 sa. emmare
    Eşcinsellik öyle 30 senelik bir mesele değil yüzlerce yıllık bir mevzudur bununla ilgili minyatürler tasvirler falan vardır.. Hiz oğlanı denilen bir şey vardır ... Araştırın görürsünüz..
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    43241 kez okundu.
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