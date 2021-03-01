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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı

    Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanan Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    01 Mart 2021, 18:30 (6 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı
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    Yayınlanan film ve diziler ile birlikte son yıllarda büyük popülerliğe ulaşan Sherlock Holmes markasının yeni dizisinden bir sahne paylaşıldı.

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    IGN tarafından paylaşılan sahnede John Watson'ın Bea isimli bir karakterle konuştuğunu görüyoruz. Bahsi geçen sahneyi aşağıdan izleyebilirsiniz.

    The Irregulars isimli dizinin yaratıcılığını Tom Bidwell üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Henry Lloyd-Hughes (Sherlock Holmes), Royce Pierreson (John Watson), Thaddea Graham (Bea), Darci Shaw (Jessie), Jojo Macari (Billy) ve Harrison Osterfield (Leopold) gibi isimler bulunuyor. The Irregulars'ın 26 Mart’ta yayınlanması bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

    Konusu: Viktorya dönemi Londrası'nda geçen dizinin merkezinde sorunlu genç sokak serserileri yer alıyor. Hain planları olan Doktor Watson ve gizemli iş ortağı sağı solu belli olmayan Sherlock Holmes, bu gençleri bazı suçları çözme konusunda onlara yardım etmeye ikna eder. İşlenen suçlar korkunç ve doğaüstü boyutlar kazanmaya başlayıp karanlık bir güç ortaya çıktığında sadece Londra'yı değil, tüm dünyayı kurtarabilecek olan tek güç ise bu ekiptir.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    RaiTrQ (Emir Mutlu) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya siz ne diyorsunuz ne benedicti ne rdj si oyunculuk olarak bunları yaklaşmayı bırak yılların adamını zenci yapmışlar yav sjw sevdasına tüküreyim netflixin
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    CoreXXX (fatih tat) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Benedict olan Sherlock un yerini sanırım bir 50 yıl daha dolduramazlar gibi
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    R rakanishu 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Doğaüstü olay Holmes'a gitmez sanki, başka yapımlarda yeterince var doğaüstü. Olmasaydı daha iyiydi.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fena değil
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    ARAGORNyeg 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Benedict yoksa benim için bi anlamı yok
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    A alprkrkmz (alper korkmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Benedict Cumberbatch çıtayı öyle bir yere koydu Sherlock rolünde, kim oynarsa oynasın, ağzıyla kuş tutsa maalesef yetişmesi mümkün değil o seviyeye.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    _ __sin__ 6 gün ( Mesaj Silindi ) alprkrkmz
    Kesinlikle, ayrıca Robert Downey Jr. ve Jude Law ikilisi de sinema versiyonun da çok iyi iş çıkarmışlardı. Bu ikili de çok iyiydi.
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