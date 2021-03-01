Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı

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Yayınlanan film ve diziler ile birlikte son yıllarda büyük popülerliğe ulaşan Sherlock Holmes markasının yeni dizisinden bir sahne paylaşıldı.

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Netflix'ten yeni Sherlock dizisi geliyor: The Irregulars

IGN tarafından paylaşılan sahnede John Watson'ın Bea isimli bir karakterle konuştuğunu görüyoruz. Bahsi geçen sahneyi aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Irregulars isimli dizinin yaratıcılığını Tom Bidwell üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Henry Lloyd-Hughes (Sherlock Holmes), Royce Pierreson (John Watson), Thaddea Graham (Bea), Darci Shaw (Jessie), Jojo Macari (Billy) ve Harrison Osterfield (Leopold) gibi isimler bulunuyor. The Irregulars'ın 26 Mart’ta yayınlanması bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Konusu: Viktorya dönemi Londrası'nda geçen dizinin merkezinde sorunlu genç sokak serserileri yer alıyor. Hain planları olan Doktor Watson ve gizemli iş ortağı sağı solu belli olmayan Sherlock Holmes, bu gençleri bazı suçları çözme konusunda onlara yardım etmeye ikna eder. İşlenen suçlar korkunç ve doğaüstü boyutlar kazanmaya başlayıp karanlık bir güç ortaya çıktığında sadece Londra'yı değil, tüm dünyayı kurtarabilecek olan tek güç ise bu ekiptir.

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