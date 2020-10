Netflix'in yeni Türk dizi ve filmleri duyuruldu: İşte yayın tarihleri ve konuları

Tam Boyutta Gör

Netflix'in Türkiye yatırımları her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Dijital medya devi, bugün düzenlenen bir etkinlikte tam 14 yeni Türk projesinin resmi duyurusunu yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Cem Yılmaz gibi ünlü isimlerin dikkat çektiği yeni projeler arasında bilim kurgudan drama her türden birçok farklı merak uyandıran yapım yer alıyor.

Bugünkü etkinlikte bazı açıklamalar yapan Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş,"Netflix olarak, Türkiye’nin içerik gücü ile dünyanın etkileyici kültürleri arasında yer aldığına inanıyoruz. Ülkemizde üretilen orijinal yapımların dünyanın dört bir yanında elde ettiği başarılar da bu inancımızı destekliyor. Bu nedenle Türkiye'deki içerik yatırımımızı yeni orijinal yapımlara imza atarak arttırmak bize büyük heyecan veriyor. Türkiye’nin özgün ve güçlü hikayelerini 190 ülkeye anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Netflix Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye İçerik Alımları Direktörü Nuha Eltayeb ise "Her geçen gün daha da genişleyen orijinal film kütüphanemiz ve farklı türlerdeki yapımlarla zenginleşen lisanslı içeriklerimizle birlikte üyelerimizin hayatına daha fazla mutluluk katmak için çalışıyoruz. Bugün duyurusunu yaptığımız yeni projeler, bu çabamızın ve Türkiye’de üretilen yapımlara yönelik duyduğumuz heyecanın en net göstergelerinden biri” şeklinde konuştu.

Netflix Türkiye'nin yeni içerikleri ve konuları:

Fatma: Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisi Fatma’nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürkrol alacak. Fatma’nın 2021’de yayınlanması planlanıyor.

50m2: BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, senarist Burak Aksak’ın, Selçuk Aydemir’le birlikte yönetmen koltugunda oturduğu dizinin başrolünde Gölge karakteriyle Engin Öztürkyer alıyor. Dizi 27 Ocak 2021’de Netflix’te yayınlanacak.

Mücadele Çıkmazı: Çağatay Ulusoy’un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem’e ait. Mücadele Çıkmazı, 15 Mart 2021’de Netflix’te yayınlanacak.

9 Kere Leyla: Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla'nın başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy yer alıyor. 9 Kere Leyla, 4 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak

Azizler: Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler’in oturduğu filmin senaryosu Berkun Oya’ya ait. Filmin başrollerinde Engin Günaydın’a Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sakeşlik ediyor. Azizler, 8 Ocak’ta Netflix’te olacak.

Bir Denizaltı Hikayesi [dizi]: Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı, yönetmenliğini ise Tolga Karaçelik'in üstlendiği aksiyon-macera türündeki dizinin yazar kadrosunu ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturuyor. Dizinin resmi ismi ilerleyen dönemde belirlenecek.

Uysallar [dizi]: Ay Yapım tarafından hayata geçirilecek olan Uysallar'ın senaryosu Hakan Günday'ın güçlü kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturacak.

Pera Palas'ta Gece Yarısı [dizi]: Charles King'in aynı adlı ödüllü kitabından uyarlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures tarafından hayata geçirilecek. Elif Usman'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise yine Karga Seven'dan Emre Şahin yer alıyor.

Kuş Uçuşu [dizi]: Dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını anlatan Kuş Uçuşu, Aşk 101'in yaratıcısı Meriç Acemi tarafından kaleme alındı. Dizinin yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.

Kod Adı: Kulüp [dizi]: Yapımcılığını Saner Ayar ve Ayşe Durmaz ile birlikte O3 Medya'nın üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda ise Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce oturuyor. Necati Şahin önderliğindeki dizinin senaryo ekibinde Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü, Rana Denizer bulunuyor. Dizinin resmi ismi ilerleyen dönemde belirlenecektir. Dizinin başrollerinde ise Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci yer alıyor.

Erşan Kuneri [dizi]: Cem Yılmaz'ın hem yaratıcılığını ve yönetmenliğini yaptığı hem de başrol koltuğunda oturduğu sitcom dizinin yapımcılığını ise Cmylmz Fikirsanat üstleniyor.

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? [film]: Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınan, sahnelendiği yıllarda ödül ve gişe rekortmeni olarak tiyatro klasikleri arasına giren "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?’’ 18 yıl sonra aynı isimli modern uyarlaması ile filme dönüşüyor. Yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu’nun oturduğu filmin oyuncu kadrosunda, Patron karakteriyle Yılmaz Erdoğan ile beraber Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır veBülent Çolak yer alıyor.

‘96 Yazı [film]: OGM Pictures yapımcılığında, yönetmen Ozan Açıktan imzalı film, 2021’in Haziran ayında Netflix’te yayınlanacak. Filmin başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel ve Kubilay Tunçer yer alıyor.

Beni Çok Sev [film]: 7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde yer alan Sarp Akkaya ve Songül Öden’e, Ercan Kesal, Aleyna Özgeçen, Füsun Demirel, Güner Özkul ve Ushan Çakır eşlik ediyor.

