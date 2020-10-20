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    Netflix'in yeni Türk dizi ve filmleri duyuruldu: İşte yayın tarihleri ve konuları

    Netflix yeni Türk projelerini bugün duyurdu. Yeni film ve dizilerin yapım ekibi, konuları ve yayın tarihleri gibi detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
    2 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in yeni Türk dizi ve filmleri duyuruldu: İşte yayın tarihleri ve konuları
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    Netflix'in Türkiye yatırımları her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Dijital medya devi, bugün düzenlenen bir etkinlikte tam 14 yeni Türk projesinin resmi duyurusunu yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Cem Yılmaz gibi ünlü isimlerin dikkat çektiği yeni projeler arasında  bilim kurgudan drama her türden birçok farklı merak uyandıran yapım yer alıyor.

    Bugünkü etkinlikte bazı açıklamalar yapan Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş,"Netflix olarak, Türkiye’nin içerik gücü ile dünyanın etkileyici kültürleri arasında yer aldığına inanıyoruz. Ülkemizde üretilen orijinal yapımların dünyanın dört bir yanında elde ettiği başarılar da bu inancımızı destekliyor. Bu nedenle Türkiye'deki içerik yatırımımızı yeni orijinal yapımlara imza atarak arttırmak bize büyük heyecan veriyor. Türkiye’nin özgün ve güçlü hikayelerini 190 ülkeye anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Netflix Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye İçerik Alımları Direktörü Nuha Eltayeb ise "Her geçen gün daha da genişleyen orijinal film kütüphanemiz ve farklı türlerdeki yapımlarla zenginleşen lisanslı içeriklerimizle birlikte üyelerimizin hayatına daha fazla mutluluk katmak için çalışıyoruz. Bugün duyurusunu yaptığımız yeni projeler, bu çabamızın ve Türkiye’de üretilen yapımlara yönelik duyduğumuz heyecanın en net göstergelerinden biri” şeklinde konuştu.

    Netflix Türkiye'nin yeni içerikleri ve konuları:

    Fatma: Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisi Fatma’nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürkrol alacak. Fatma’nın 2021’de yayınlanması planlanıyor.

    50m2: BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, senarist Burak Aksak’ın, Selçuk Aydemir’le birlikte yönetmen koltugunda oturduğu dizinin başrolünde Gölge karakteriyle Engin Öztürkyer alıyor. Dizi 27 Ocak 2021’de Netflix’te yayınlanacak.

    Mücadele Çıkmazı: Çağatay Ulusoy’un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken, senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem’e ait. Mücadele Çıkmazı, 15 Mart 2021’de Netflix’te yayınlanacak.

    9 Kere Leyla: Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi olan 9 Kere Leyla'nın başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy yer alıyor. 9 Kere Leyla, 4 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak

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    Azizler: Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler’in oturduğu filmin senaryosu Berkun Oya’ya ait. Filmin başrollerinde Engin Günaydın’a Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sakeşlik ediyor. Azizler, 8 Ocak’ta Netflix’te olacak.

    Bir Denizaltı Hikayesi [dizi]: Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı, yönetmenliğini ise Tolga Karaçelik'in üstlendiği aksiyon-macera türündeki dizinin yazar kadrosunu ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturuyor. Dizinin resmi ismi ilerleyen dönemde belirlenecek.

    Uysallar [dizi]: Ay Yapım tarafından hayata geçirilecek olan Uysallar'ın senaryosu Hakan Günday'ın güçlü kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturacak.

    Pera Palas'ta Gece Yarısı [dizi]: Charles King'in aynı adlı ödüllü kitabından uyarlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures tarafından hayata geçirilecek. Elif Usman'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise yine Karga Seven'dan Emre Şahin yer alıyor.

    Kuş Uçuşu [dizi]: Dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını anlatan Kuş Uçuşu, Aşk 101'in yaratıcısı Meriç Acemi tarafından kaleme alındı. Dizinin yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.

    Kod Adı: Kulüp [dizi]: Yapımcılığını Saner Ayar ve Ayşe Durmaz ile birlikte O3 Medya'nın üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda ise Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce oturuyor. Necati Şahin önderliğindeki dizinin senaryo ekibinde Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü, Rana Denizer bulunuyor. Dizinin resmi ismi ilerleyen dönemde belirlenecektir. Dizinin başrollerinde ise Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci yer alıyor.

    Erşan Kuneri [dizi]: Cem Yılmaz'ın hem yaratıcılığını ve yönetmenliğini yaptığı hem de başrol koltuğunda oturduğu sitcom dizinin yapımcılığını ise Cmylmz Fikirsanat üstleniyor.

    Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? [film]: Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınan, sahnelendiği yıllarda ödül ve gişe rekortmeni olarak tiyatro klasikleri arasına giren "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?’’ 18 yıl sonra aynı isimli modern uyarlaması ile filme dönüşüyor. Yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu’nun oturduğu filmin oyuncu kadrosunda, Patron karakteriyle Yılmaz Erdoğan ile beraber Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır veBülent Çolak yer alıyor.

    ‘96 Yazı [film]: OGM Pictures yapımcılığında, yönetmen Ozan Açıktan imzalı film, 2021’in Haziran ayında Netflix’te yayınlanacak. Filmin başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel ve Kubilay Tunçer yer alıyor.

    Beni Çok Sev [film]: 7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde yer alan Sarp Akkaya ve Songül Öden’e, Ercan Kesal, Aleyna Özgeçen, Füsun Demirel, Güner Özkul ve Ushan Çakır eşlik ediyor.



    https://tr.sputniknews.com/yasam/202010201043063425-netflix-turkiyede-uretilecek-icerikleri-tanitti/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 2 gün en beğenilen Moueson
    Netflix kaliteyi düşürdü bu konuda çoğu kişi hemfikir fakat çok güzel diyebileceğim bir Netflix yapımı izlemediysen herhangi bir Netflix yapımını oturup düzgünce izlememişsin demektir. Bodyguard(İngiltere) aksiyon türünde mükemmel bir diziydi, Emily in Paris(Fransa) , Ragnarok(Norveç) gayet başarılıydı, Kakegurui(Japonya) başarılı güzel bir animeydi, Vagabond(Kore) gayet başarılıydı. Bak daha popüler olan Stranger Things vs saymadım. Zevk meselesi fakat Türk televizyonlarındaki Sefirin Kızı(Kadına şiddet), Yasak Elma gibi diziler varken gelip buraya Netflix kötü çekiyor derseniz, Yasak Elma'nın MİT'in istihbarat tablosu gibi birbirine geçmiş ilişki tablosu varken homofobik bir şekilde eşcinsellik olacak mı derseniz yazık cidden. Olsun ne var? Televizyonda ne izliyorsun ya sen? Türk dizi sektöründe kadına şiddet, birbirine girmiş aile yapısı dışında düzgün kaç tane dizi sayıyorsun ki Netflix kötü deniyor? Her gün haberlerde taciz, tecavüz ama derdimiz hala milletin cinsel yönelimi. Netflix eşcinsel karakter koydu mu, koymadı mı. Hay ben sizin derdinizi. Eh be kardeşim, eh be kardeşim.
    Netflix kaliteyi düşürdü bu konuda çoğu kişi hemfikir fakat çok güzel diyebileceğim bir Netflix yapımı izlemediysen herhangi bir Netflix yapımını oturup düzgünc...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Moueson 2 gün
    Netflix her ülkeye dizi/film çekeceğim diye iyice kaliteyi düşürdü . Şu ana kadar çok güzel diyebilecegim Netflix yapımı bir şey izlemedim . En son pedofili filmini de platformda yayinlamaları tüy dikti . Bakalım Türk dizilerinde de gay veya lezbiyen bir çift olacak mı

    Son olarak McDonaldlaşma Netflix !
    Netflix her ülkeye dizi/film çekeceğim diye iyice kaliteyi düşürdü . Şu ana kadar çok güzel diyebilecegim Netflix yapımı bir şey izlemedim . En son pedofili fil...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    seri4lkiller (Nervo Kurac) 15 sa.
    Erşan Kuneri adlı diziyi Cem Yılmaz yerli bir dijital platformda yayınlayacağını açıklamamış mıydı?
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 gün
    aylik 10tl veriyorsunuz. adam bir de analiz kasiyor. ne kafalar boş insanlar var ya :)
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    Myhres7 (Yunus Bölük) 1 gün
    Türk dizileri kötü diye Netflix içeriklerini mi eleştiremeyeceğiz ne aptalca bakış
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    ergenius (vedat bişkin) 2 gün
    Oturduğunuz yerden eleştirin başka da bir şey yapmayın. Türk sineması illa gişe filmleri ve TV kanalı dizileri mi yapsın? Projedeki çoğu dizi ve filmin kaliteli olacağı aşikâr. Bundan 10 yıl sonra vay be güzel yapımlarımız varmış diyecek cinsten
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    smart1978 (X Y) 2 gün
    Bilimkurgu mu yazildi acep :D
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    Liquist 2 gün
    Azizler , 50m2 ve Erşan Kuneri dışında ilgimi çeken hiçbir şey yok.
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    WarSaw (Savaş T.) 2 gün
    netflix bu tarz tırıvı kolpa yayınlara yöneleceğine madem Türklere özel içerik hazırlamaya hevesli ozaman gitsin eski Türk dönemlerindeki kahramanları çeksin Barbaros Hayrettin, Cezayirli Hasan paşa(amerikayı osmanlı adına denizlerde haraca bağlayan yanında aslanla dolaşan bir kahraman) veya şu avrupada italyada ispanyada veya diğer yerlerde yaşayan zamanında oraları korumaya giden Türk ordusundan geriye kalan kendini Türk gibi hiseden ve artık Türk gibi yaşamaya başlayan avrupalı köyler Türklerin krallarından zulüm görenlere yardıma gitmeleri ve orada başlarından geçen olayları birazda aşk romantizm katarak işleseler illa tek tek bebenin ağzına mamayı çalar gibi biz mi anlatalım azıcık adam olsunlarda bulsunlar ne konular var Türk tarihinde hepside dünya tırıvı kolpa tarihine tokat çakar tutturmuşlar batman süperman kolpa kolpa şeylerle olmayan şeyleri şişirip şişirip duruyorlar.
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    Greylights (THE E ) 2 gün (düzenlendi)
    İyi diyorsunuz da yabancılarda zaten LGBT içerikli çoğu dizi. Netflixe özel değil. LGTB kişilerin sayısı hiç azımsanmayak kadar çok inanın, ve onlar da normal insanlar gibi dizi film izlediği için, onlardan parçalar koymak zorundalar. Seni çeken sex sahneleri varya fragmanlarda hah işte onları çekmek içinde varlar. Netflix gibi büyük bir yapım eğer LGBT içerik koymazsa ayrımcılıktan dava açılır yurtdışında. Onlarda insan sonuçta ve senin için yapılan herşey onlar içinde yapılıyor. Türkiyede yaşadığın için ayrımcı olmanı, kabullenememeni doğal görüyorum ama kendini geliştirmen senin elinde. İzleyip oğlanlara sulanmıyorsan bence sıkıntı yapma.

    Burayı ayrı olarak yazmak istiyorum ki daha iyi algılansın herkesçe, adam zorla izletmiyor, önüne çıkarmıyor. Para vererek izliyorsun. TV kanalları gibi sana ve çocuğuna dayatılmıyor. Birçok türk içerik kanalı var puhu, dsmart, digi, vs. ve onlarda bolca silahlı, tecavüzlü, töreli, cinsiyetçi, üçlü-beşli ilişkileri içeren, hırs nefret kıskançlık üçkeninde karakterli, kadınları ezik ve tapulu malmış gibi gösteren, kadınların ve çocukların dövüldüğü, sömürüldüğü sahneler içeren türk dizilerine yönelebilirsin. LGBT içeriğe çok ki sıkıntılısın, platform farketmeksizin, izlemeden hemen önce aç google a yaz -artık söylemen de yetiyor biliyorsun- varmı yokmu çıkıyor zaten. Neyin davası bu anlamış değilim? İzlemek deeee izlememek deeee sizin elinizde...

    Kalite için bişey diyemem göreceli bir kavram benim de beğendiklerim var beğenmediklerim de.
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    Berringer (Ahmet ) 2 gün
    Sözün özü bir şey rafineleştigi zaman tadı eskisi gibi olmuyor Netflix rafineleşti ve eş seçimleri hakkında çok abartılı duyar kasar oldu ee kimse salak değil kardeşim insanların bir şeyi gözüne çomak sokar gibi sokarsan Bayar şuan hissettiğimiz bu bayma hissiyatı başka bir şey değil en azından ben böyle hissediyorum
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    dımmışali (durmuş bahça) 2 gün
    yok yok ticarete özenmişler ne güzel :)
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    8520 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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