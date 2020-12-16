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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Witcher'ın 2. sezonundan yeni görseller paylaşıldı

    Netflix'in popüler yapımlarından biri olan The Witcher dizisinin ikinci sezon çekimlerinden genel olarak ortamın gösterildiği yeni görseller paylaşıldı.
    5 gün
    10,8b
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Witcher'ın 2. sezonundan yeni görseller paylaşıldı
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    Video oyun sektöründe ve fantastik edebiyat sektöründe popüler olan The Witcher markasının dizisi bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Netflix üzerinde başladı. İlk sezonu geçtiğimiz yıl yayınlanan dizi olumlu yorumlar almıştı ve dizinin ikinci sezon çekimleri de geçtiğimiz aylarda başladı.

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    İkinci sezon çekimleri başladıktan sonra birkaç kez salgın sebebiyle, en son da Geralt'ı canlandıran Henry Cavill'ın sakatlanması sebebiyle çekimler aksamıştı. Şu sıralarda da Witchmas tarzı bir etkinlik düzenliyor The Witcher markası ve geçtiğimiz saatlerde de diziden yeni görseller paylaşıldı.

    Görsellerde karakterleri ne yazık ki göremiyoruz, daha çok tasarımsal şeyleri ve çevreyi görüyoruz. İkinci görselde de Geralt'ın taktığı gibi olan kolyeleri görüyoruz. Bahsi geçen görsellere aşağıdan bakabilirsiniz.

    Dizinin ikinci sezonu 2021 yılında Netflix'te yayınlanacak. Vesemir karakterine odaklanan bir animasyonun da bu yıl yayınlanması bekleniyordu ancak şu ana kadar duyuru dışında hiçbir detay paylaşılmadı.

    The Witcher'ın 2. sezonundan yeni görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    The Witcher'ın 2. sezonundan yeni görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    The Witcher'ın 2. sezonundan yeni görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Görseller pek ilgi çekici değil, 2-3 dakikalık sneak peek mi diyorlar ondan atsalar iyi olurdu.
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    ak_n (akın çetin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyundaki ruhu yansıtmıyor bir türlü ısınamadım belki önce diziyi izlesem sonra oyunu oynasam o zamanda oyuna ısınamazdım 🙄
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fragman bile tatmin etmezken görseli napalım yaw
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Vaouvv görsellere bak, heyecan verici!!
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