The Witcher'ın 2. sezonundan yeni görseller paylaşıldı

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Video oyun sektöründe ve fantastik edebiyat sektöründe popüler olan The Witcher markasının dizisi bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Netflix üzerinde başladı. İlk sezonu geçtiğimiz yıl yayınlanan dizi olumlu yorumlar almıştı ve dizinin ikinci sezon çekimleri de geçtiğimiz aylarda başladı.

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İkinci sezon çekimleri başladıktan sonra birkaç kez salgın sebebiyle, en son da Geralt'ı canlandıran Henry Cavill'ın sakatlanması sebebiyle çekimler aksamıştı. Şu sıralarda da Witchmas tarzı bir etkinlik düzenliyor The Witcher markası ve geçtiğimiz saatlerde de diziden yeni görseller paylaşıldı.

Görsellerde karakterleri ne yazık ki göremiyoruz, daha çok tasarımsal şeyleri ve çevreyi görüyoruz. İkinci görselde de Geralt'ın taktığı gibi olan kolyeleri görüyoruz. Bahsi geçen görsellere aşağıdan bakabilirsiniz.

Dizinin ikinci sezonu 2021 yılında Netflix'te yayınlanacak. Vesemir karakterine odaklanan bir animasyonun da bu yıl yayınlanması bekleniyordu ancak şu ana kadar duyuru dışında hiçbir detay paylaşılmadı.

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