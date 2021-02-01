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    Netflix'in zombi temalı soygun filmi Army of the Dead'in yayın tarihi açıklandı

    Justie League Snyder Cut ile ismi özellikle şu sıralar çok fazla geçen yönetmen Zack Snyder'ın yeni Netflix filmi Army Of The Dead'in yayın tarihi açıklandı.
    01 Şubat 2021, 23:30 (2 hf.)
    1,7b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in zombi temalı soygun filmi Army of the Dead'in yayın tarihi açıklandı
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    Şu sıralar adı daha çok Justice League Snyder Cut ile anılan Zack Snyder'ın yeni Netflix filmi Army Of The Dead'in yayın tarihi açıklandı.

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    Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Army Of The Dead, Mayıs 2021'de yayınlanacak. Ne yazık ki tam tarih belli değil ancak onu da yayın tarihi yaklaştığında bir fragman ile öğreniriz büyük ihtimalle. Zombi temalı Army Of The Dead temelde bir soygun filmi olacak ve yönetmenliğini dediğimiz gibi Zack Snyder üstlenecek.

    Filmin konusu ise şöyle: Amerika'da ortaya çıkan bir zombi istilasının ardından, bir grup eski asker tarihin en büyük soygununu gerçekleştirebilmek için karantina bölgesine gider.

    Army of the Dead'in oyuncu kadrosunda ise Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder ve Samantha Win bulunuyor.



    https://screenrant.com/army-dead-movie-may-2021-release-date/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zombi varsa ben yokum 😂
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zombi temalı aşk, zombi temalı komedi, zombi temalı uzaylı istilası, zombi temalı dram, zombi temalı süper kahraman filmi 🤮
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