Yeni Marvel filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk görseller paylaşıldı

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Avengers Endgame ile bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemi sonlandı. Bu dönemde klasik Avengers üyelerinden birçoğu evrene veda etti. Veda etmeyen karakterlerin başında da şüphesiz Thor geliyor. Geçtiğimiz saatlerde Thor'un yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı.

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Görsellere baktığımızda daha önce açıklandığı gibi Chris Pratt'in yani Starlord karaterini görüyoruz. Ayrıca Thor'un saçları Endgame'de olduğu gibi uzun ve tekrar vücudunu forma sokmuş. Son olarak da Sean Gunn'ı ve Karen Gillan'ı görsellerde görebiliyoruz. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

Çekimleri geçtiğimiz hafta başlayan Thor: Love and Thunder'ın vizyon tarihi ise 6 Mayıs 2022. Filmin şu an için oyuncu kadrosu şöyle: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Sean Gunn, Karen Gillan ve Matt Damon.

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