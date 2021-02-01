Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Marvel filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk görseller paylaşıldı

    Disney'in yaratmış olduğu Marvel evreninin en çok beklenen filmlerinden biri olan Thor serisinin yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı.
    01 Şubat 2021, 14:00 (2 hf.)
    35,1b
    1
    11
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Yeni Marvel filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Avengers Endgame ile bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin bir dönemi sonlandı. Bu dönemde klasik Avengers üyelerinden birçoğu evrene veda etti. Veda etmeyen karakterlerin başında da şüphesiz Thor geliyor. Geçtiğimiz saatlerde Thor'un yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar +18 Mortal Kombat filminden ilk görseller paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Matrix 4'ün sır gibi saklanan ismi ortaya çıktı iddiası"

    Görsellere baktığımızda daha önce açıklandığı gibi Chris Pratt'in yani Starlord karaterini görüyoruz. Ayrıca Thor'un saçları Endgame'de olduğu gibi uzun ve tekrar vücudunu forma sokmuş. Son olarak da Sean Gunn'ı ve Karen Gillan'ı görsellerde görebiliyoruz. Bahsi geçen görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

    Çekimleri geçtiğimiz hafta başlayan Thor: Love and Thunder'ın vizyon tarihi ise 6 Mayıs 2022. Filmin şu an için oyuncu kadrosu şöyle: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Sean Gunn, Karen Gillan ve Matt Damon. 



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    C Clusive 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Chromer
    Ne alaka? Hepsi bir seri, birbiri ile bağlantılı. İzleyene az bile geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Chromer 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O kadar çok marvel filmi çekildiki olay Beni Affet 476. bölüme döndü.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Captain Marvel (Semih İnce) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Christian Bale gibi bir efsaneyi marvel filminde görmek şaşırtıcı. Benim için hala en iyi Batmandir kendisi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Reaper87 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umrumda değil artık bu Marvel saçmasapan filmleri...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Chris yürüyen heykel gibi :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rodin (Furkan Esen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar yıllar süren zincir şeklinde ve hikaye bağlantısının hiç aksamadığı bir evrene imza attılar ve bunu hala bozulmadan devam ettirmeyi düşünüyorlar bu bence aşırı takdir edilesi ve her babayiğidin harcı olmayan bir şeyken dh asosyalleri oturduğu yerden boş boş yorum yapıyor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jowiyaga (Samet Cengiz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Özlemişim la marvel filmi haberlerini. Güzel film olur çerezlik mis gibi çat çat.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fero01 (ferhat özalp) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi de bunun konu bok
    bide yonetmen cok sakaci
    5 saniyeye bir espri olacaktir
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dodge (Mehmet ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Filim kadrosu gercekten cok iyi. Sabirsizlikla bekliyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Dodge
    Kadro gerçekten çok iyi olmuş bu sefer, Umarım güzel bir yapım olur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Chromer 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O kadar çok marvel filmi çekildiki olay Beni Affet 476. bölüme döndü.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Clusive 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Chromer
    Ne alaka? Hepsi bir seri, birbiri ile bağlantılı. İzleyene az bile geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Tanıtımdan önce RTX 3060'ta kullanılması beklenen Nvidia GA106-400 görüntülendi 2 hf. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 2. dönem açılması hususunda konuştu 2 hf. Yeni Honda HR-V'nin iç mekanından ipuçları geldi 2 hf. Spotify'ın Aile planı ücretine zam geldi! 2 hf. Netflix'in duyurduğu tüm oyun uyarlaması diziler ve filmler: Cyberpunk, Assassin's Creed ve daha fazlası 2 hf. LG telefonlar için Windows 10 bağlantı uygulaması yayınlandı: Virtoo 2 hf. 3000 TL altı telefon önerileri! (2021) 2 hf. Apple, yeni nesil iPhone'lar için ekran altı parmak izi sensörünü test ediyor 2 hf. AMD üretiminin bir kısmını Samsung’a kaydırabilir 2 hf. Amazon'un sevilen dizisi The Boys'un 3. sezon çekimleri başladı! 2 hf. Karsan, 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsünü tanıttı 2 hf. 2020 yılında kartlı ödemeler 1.15 trilyon TL’ye ulaştı 2 hf. MSI belirli ürünlerde para iadesi kampanyasına başlıyor 2 hf. Amazon’da Sevgililer Günü hediye rehberi ve indirimleri başladı 2 hf. RTX 3090’ı hiç böyle görmediniz: LCD ekran, 26 faz VRM 2 hf. Microsoft'un Bethesda satın alımı Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye alındı! 2 hf. PS5 özel oyunu Gran Turismo 7, serinin köklerine dönen bir oyun olacak 2 hf. POCO X3 NFC'nin gelişmiş versiyonu yolda: POCO X3 Pro 2 hf. Espordaki başarısıyla Formula 3'e katılan Cem Bölükbaşı şampiyonaya hızlı başladı 2 hf. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Marvel filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk görseller paylaşıldı Sonraki Rekabet Kurumu’ndan Philips’e soruşturma 2 hf. Araştırmalara göre egzersiz tek başına kronik inflamasyonu önleyebilir 2 hf. Lüks Fransız sedan DS 9 bu yıl içinde Türkiye'ye gelecek 2 hf. Xiaomi’den ABD suçlamalarına karşı resmi açıklama geldi 2 hf. Perl.com alan adı hacklendi: 190 bin dolara satılık 2 hf. Amazon, oyun bölümü için yıllık 500 milyon dolar harcıyor ancak karşılığını henüz alamadı 2 hf. Realme, altı akıllı telefonu için Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 testini başlattı 2 hf. Samsung Galaxy A72 4G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Koronavirüs için yerli aşı ne zaman piyasaya sürülecek? Aşı faz çalışmaları nelerdir? 2 hf. Trafik kurallarına uymayanları yakalayan yerli robot: Railbot 2 hf. LG ve Qualcomm, 5G araç içi teknolojileri geliştirmek için ortaklık kurdu 2 hf. Haftalık Oyun Önerisi 11: Manifold Garden 2 hf. AMD Ryzen Pro 5000U hazırlığında 2 hf. Dünyanın en büyük dizel motor fabrikası, elektrik motoru üretimine geçiyor 2 hf. AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı 2 hf. Kanser tedavisinde kullanılabilecek altın nano parçacıklar geliştirildi 2 hf. Windows 10'un yeni sürümünün yayınlanacağı tarih belli oldu 2 hf. Intel DG1 SDV kartı kısmen test edildi, PCB’si görüntülendi 2 hf. Hindistan, Bitcoin'i yasaklamaya hazırlanıyor 2 hf. Xiaomi, bazı rahatsızlıkları tespit ve tedavi edici özelliklere sahip akıllı gözlük patenti aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız