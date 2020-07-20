Netflix kendi James Bond serisini başlatacak

İngiliz ajanı James Bond’un maceraları sinema tarihinin en uzun soluklu serisine hayat verdi ve ülke halkının neredeyse gerçekmiş gibi ünlü karaktere sahip çıkmasını sağladı. Netflix bu efsanenin karşısına rekor bir bütçeyle çıkmayı planlıyor.

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Beklenti çok büyük

Sektörden gelen bilgilere göre şimdiye kadarki en pahalı orijinal içeriğini hazırlamak için kolları sıvayan Netflix, bu içeriği James Bond serisinin karşısına çıkaracak. Çok satan The Gray Man roman serisinden aynı adla uyarlanacak film serisinin uzun ömürlü olması isteniyor. Zaten kitap serisi de bu yıl dokuzuncu kez okuyucu karşısına çıkmıştı.

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The Gray Man filmi için 200 milyon dolar bütçe ayıran Netflix, yönetmenlik koltuğunu ise Avengers filmlerinden tanıdığımız Anthony ve Joe Russo kardeşlere emanet ediyor. Filmin başrolünde ise ilk kez Netflix evrenine adım atan Chris Evans ve Ryan Gosling yer alacak.

Filmin konusu ise eski CIA ajan ve suikastçi Court Gentry (Ryan Gosling) etrafında şekilleniyor. Kendisini ölü isteyen Lloyd Hansen (Chris Evans) en yakın arkadaşı ve ailesini kaçırınca Gentry ile arasında dünya çapında bir mücadele başlıyor. Proje aşamasında Gentry karakteri için Brad Pitt düşünülmüş. The Gray Man için 2021 yılı başları işaret ediliyor.

https://www.slashgear.com/netflix-aims-to-create-original-movie-franchise-akin-to-james-bond-19629557/

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