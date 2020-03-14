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    Netflix, koronavirüs salgını nedeniyle ABD ve Kanada’daki içerik üretim faaliyetlerini durdurdu

    ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede acil durum ilan etmesinin ardından dijital medya devi Netflix, ABD ve Kanada'daki içeriklerin yapımını en az 2 hafta süreyle durdurduğunu açıkladı.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Netflix, koronavirüs salgını nedeniyle ABD ve Kanada’daki içerik üretim faaliyetlerini durdurdu

    Koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de acil durum ilan edilmesinin ardından Netflix, ABD ve Kanada’da sürdürdüğü film ve dizi çekim faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

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    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgını kapsamında ABD’de acil durum ilan edildi"

    16 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kararın en az 2 hafta süreyle uygulanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Platformun amiral gemisi olarak adlandırabileceğimiz dizisi Stranger Things’in dördüncü sezonunu da etkileyen durdurma kararı Sarah Shahi’nin başrolde olduğu yeni dizi Sex/Life, Lucifer ve Grace and Frankie isimli yapımları da kapsıyor. Ryan Murphy’nin yönettiği ve başrollerini Meryl Streep ile Nicole Kidman’ın paylaştığı müzikal türündeki film The Prom da yine yapımı durdurulan içeriklerden.

    Netflix, koronavirüs salgını nedeniyle ABD ve Kanada’daki içerik üretim faaliyetlerini durdurdu

    Netflix’in aldığı durdurma kararının ABD ve Kanada dışında yapımı devam eden içerikleri etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Bu tür içeriklerden akla ilk gelen ise ikinci sezonunun çekimleri devam eden The Witcher serisi. Ancak şirketin risk almayarak Kuzey Amerika harici bölgelerde yapım faaliyetleri devam eden içeriklere de benzer muameleyi yapacağı görüşünün ağır bastığını vurgulamak gerekiyor.

    Netflix’in durdurma kararı sektörde bir ilk değil. Örneğin Disney, koronavirüs nedeniyle The Little Mermaid, Home Alone, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, The Last Duel, Nightmare Alley, Peter Pan & Wendy ve Shrunk gibi live-action filmlerin yapımını askıya almıştı.



    https://www.gamesradar.com/uk/netflix-halts-stranger-things-season-4-production-along-with-dozens-of-other-tv-shows-and-movies/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 6 gün
    Mantıklı. Kimse dışarı çıkmazsa kimle çekecek diziyi filmi.
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    Sipihrz 6 gün
    Netflix kesin bu virüsün filmini yapar.
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