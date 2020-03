Netflix, koronavirüs salgını nedeniyle ABD ve Kanada’daki içerik üretim faaliyetlerini durdurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de acil durum ilan edilmesinin ardından Netflix, ABD ve Kanada’da sürdürdüğü film ve dizi çekim faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

16 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kararın en az 2 hafta süreyle uygulanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Platformun amiral gemisi olarak adlandırabileceğimiz dizisi Stranger Things’in dördüncü sezonunu da etkileyen durdurma kararı Sarah Shahi’nin başrolde olduğu yeni dizi Sex/Life, Lucifer ve Grace and Frankie isimli yapımları da kapsıyor. Ryan Murphy’nin yönettiği ve başrollerini Meryl Streep ile Nicole Kidman’ın paylaştığı müzikal türündeki film The Prom da yine yapımı durdurulan içeriklerden.

Netflix’in aldığı durdurma kararının ABD ve Kanada dışında yapımı devam eden içerikleri etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Bu tür içeriklerden akla ilk gelen ise ikinci sezonunun çekimleri devam eden The Witcher serisi. Ancak şirketin risk almayarak Kuzey Amerika harici bölgelerde yapım faaliyetleri devam eden içeriklere de benzer muameleyi yapacağı görüşünün ağır bastığını vurgulamak gerekiyor.

Netflix’in durdurma kararı sektörde bir ilk değil. Örneğin Disney, koronavirüs nedeniyle The Little Mermaid, Home Alone, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, The Last Duel, Nightmare Alley, Peter Pan & Wendy ve Shrunk gibi live-action filmlerin yapımını askıya almıştı.

