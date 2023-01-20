Değişim dönemi: Netflix kurucusu ve CEO’su istifa etti

Tam Boyutta Gör Akış hizmetleri arasındaki en popüler servislerden olan Netflix, geçtiğimiz yıl zaman zaman zor dönemlerden geçmişti. Şimdi ise oyuncu değişikliğinin zamanı gelmiş durumda. Netflix ortak yaratıcısı Reed Hastings, şirketteki eş CEO’luk görevinden ayrılıyor.

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Artık Temmuz 2020'den beri Reed Hastings ile birlikte eş CEO olan Ted Sarandos, dizginleri yeni terfi ettirilen operasyon şefi Greg Peters ile paylaşacak. Bu değişimler ise an itibariyle yapılmış durumda. Bu arada Hastings’in CEO’luğu bırakması onu şirketten uzaklaştırmayacak. Hastings, yönetim kurulu ile yeni CEO'lar arasında bir "köprü" görevi göreceği İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam edeceğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Koltuğunu bırakan lider aslında bu değişimin uzun zamandan beri planlandığını söylüyor. Zira Hastings, Sarandos ve Peters'ın son iki buçuk yıldır şirketin yönetiminde daha fazla rol oynadığını aktarıyor. Bu arada Sarandos, Netflix'in orijinal içeriğe geçişinde lider konumdayken, Peters şirketin ortaklıklar kurmasında ve oyun sektörüne yönelmesinde kilit rol oynamıştı.

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Hastings'in ayrılışı, Netflix'in metal yorgunluk yaşadığı 2022’den yavaş yavaş kurtulması sırasıdna geliyor oluşu da zamanlamanın planlandığını gösteriyor. Platform, on yıldan uzun bir süredir 2022 yılında ilk kez abone kaybetmiş ve bunun nedeni olarak ise artan rekabet ile hesap paylaşımını göstermişti. Öte yandan 2022’nin son çeyreğine ait raporda Netflix’in 7,66 milyon yeni abone kazandığı ve toplam 230,75 milyon aboneye ulaştığı açıklamıştı.

Hastings ayrıca Bela Bajaria'yı İçerikten Sorumlu Başkan ve Scott Stuber'ı Netflix Film Başkanı yaptıklarını da duyurdu. Bunlara ek olarak Netflix’in Türkiye abonelik fiyatlarına ise kısa süre önce zam gelmişti. Buna göre, Temel Netflix planı 63,99 TL, Standart Netflix planı 97,99 TL ve Özel Netflix planı ise 130,99 TL olmuştu.

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Netflix kurucusu ve CEO’su istifa etti