Netflix oyun dünyasına yatırıma devam ediyor: Netflix, Next Games'i satın aldı

Sinema ve dizi sektörünün değişiminde büyük rol oynayan video akış platformu Netflix bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda oyun dünyasına da atıldı. Geçtiğimiz saatlerde de bu konuda önemli bir hamle yaptılar.
Netflix Next Games'i Satın Aldı
Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Netflix, Next Games isimli oyun şirketini 65 milyon Euro gibi ücretle satın aldı. Son zamanlarda duyduğumuz satın alımların yanınada komik bir ücret gibi dursa da satın alımın Netflix için bir hayli önemli olduğunu belirtmekte fayda var.
2013 yılında kurulan ve Teemu Huuhtanen tarafından yönetilen Next Games; Stranger Things: Puzzle Tales, The Walking Dead: Our World ve The Walking Dead: No Man's Land gibi mobil oyunların arkasındaki stüdyo. 2021'in son döneminde açıklanan bilgiye göre şirketin 120 çalışanı mevcut.
Bu satın alım yakın zamanda daha fazla oyun göreceğimizin de sinyalini veriyor diyebiliriz. En büyük merak konusu ise Netflix, AAA diyebileceğimiz yüksek bütçeli oyunlar için de bir hamle yapacak mı sorusu. Bunu da yine ileryen süreçte göreceğiz ancak şu an için cevap "hayır" gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..