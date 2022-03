Netflix oyun dünyasına yatırıma devam ediyor: Netflix, Next Games'i satın aldı

Tam Boyutta Gör

Sinema ve dizi sektörünün değişiminde büyük rol oynayan video akış platformu Netflix bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda oyun dünyasına da atıldı. Geçtiğimiz saatlerde de bu konuda önemli bir hamle yaptılar.

Netflix Next Games'i Satın Aldı

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Netflix, Next Games isimli oyun şirketini 65 milyon Euro gibi ücretle satın aldı. Son zamanlarda duyduğumuz satın alımların yanınada komik bir ücret gibi dursa da satın alımın Netflix için bir hayli önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

2013 yılında kurulan ve Teemu Huuhtanen tarafından yönetilen Next Games; Stranger Things: Puzzle Tales, The Walking Dead: Our World ve The Walking Dead: No Man's Land gibi mobil oyunların arkasındaki stüdyo. 2021'in son döneminde açıklanan bilgiye göre şirketin 120 çalışanı mevcut.

Bu satın alım yakın zamanda daha fazla oyun göreceğimizin de sinyalini veriyor diyebiliriz. En büyük merak konusu ise Netflix, AAA diyebileceğimiz yüksek bütçeli oyunlar için de bir hamle yapacak mı sorusu. Bunu da yine ileryen süreçte göreceğiz ancak şu an için cevap "hayır" gibi duruyor.

