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    Mart ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: 6 yeni oyun

    Mart ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.        
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    Xbox Game Pass'in Mart 2022 takvimi belli oldu
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    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

    Mart 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

    1 Mart

    • Far: Changing Tides - (Konsol, PC)

    3 Mart

    • Lightning Returns: Final Fantasy XIII - (Konsol, PC)

    10 Mart

    • Kentucky Route Zero - (Konsol, PC)
    • Lawn Mowing Simulator - (Xbox One) 
    • Marvel’s Guardians of the Galaxy - (Konsol, PC)
    • Young Souls - (Konsol, PC)

    15 Mart'ta Kaldırılacak Oyunlar

    • NieR: Automata - (Konsol, PC)
    • Phogs! - (Konsol, PC)
    • Torchlight III - (Konsol, PC)
    • The Surge 2 - (Konsol, PC)
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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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