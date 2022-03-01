Mart ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: 6 yeni oyun

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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.

PlayStation'ın Game Pass'e cevabı olan servisin fiyatları ortaya 1 gün önce eklendi

Mart 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

1 Mart

Far: Changing Tides - (Konsol, PC)

3 Mart

Lightning Returns: Final Fantasy XIII - (Konsol, PC)

10 Mart

Kentucky Route Zero - (Konsol, PC)

Lawn Mowing Simulator - (Xbox One)

Marvel’s Guardians of the Galaxy - (Konsol, PC)

Young Souls - (Konsol, PC)

15 Mart'ta Kaldırılacak Oyunlar

NieR: Automata - (Konsol, PC)

Phogs! - (Konsol, PC)

Torchlight III - (Konsol, PC)

The Surge 2 - (Konsol, PC)

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Xbox Game Pass'in Mart 2022 takvimi belli oldu