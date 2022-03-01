Mart ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: 6 yeni oyun

- Mart 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- 1 Mart
- 3 Mart
- 10 Mart
- 15 Mart'ta Kaldırılacak Oyunlar
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Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine bu ayın ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimler belli oldu.
Mart 2022'nin İlk Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
1 Mart
- Far: Changing Tides - (Konsol, PC)
3 Mart
- Lightning Returns: Final Fantasy XIII - (Konsol, PC)
10 Mart
- Kentucky Route Zero - (Konsol, PC)
- Lawn Mowing Simulator - (Xbox One)
- Marvel’s Guardians of the Galaxy - (Konsol, PC)
- Young Souls - (Konsol, PC)
15 Mart'ta Kaldırılacak Oyunlar
- NieR: Automata - (Konsol, PC)
- Phogs! - (Konsol, PC)
- Torchlight III - (Konsol, PC)
- The Surge 2 - (Konsol, PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)