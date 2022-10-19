Netflix'ten şifresini paylaşan kullanıcılar için ek ücret ödeme zorunluluğu

Netflix şifre paylaşımı konusunda ek ücret isteyecek
Popüler içerik platformu bundan böyle hesap sahibi ile aynı evde yaşamayan kişileri tespit ederek Standart ve Premium abonelere "Ekstra üye ekle!" seçeneğini sunacak. Bu seçenek ile yeni bir profil oluşturulacak.
Söylentilere göre bu profilin sahibinden telefon numarası, her girişte gelen bir doğrulama kodu ve kimlik doğrulama sisteminin istediği diğer bilgiler talep edilecek. Bu ek profili en fazla iki kişi kullanabilecek.
Netflix, şifrelerini paylaşmak için kullanıcılardan ne kadar ücret alınacağını açıklamasa da bazı kaynaklar bu fiyatın 3 ila 4 dolar arasında olacağını söylüyor. Türkiye için bir fiyat politikası henüz mevcut değil.
Ekstra ücret ödemek istemeyen Netflix aboneleri bu firmanın profil transfer etme aracını kullanabilecek. Netflix şifre paylaşımı konusunda yavaş ama emin adımlarla ilerleyeceğinin de altını çizdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: