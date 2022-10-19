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    Netflix'ten şifresini paylaşan kullanıcılar için ek ücret ödeme zorunluluğu

    Netflix şifre paylaşımı konusunda gözünü karartmış durumda. 220 milyondan fazla aboneye sahip olan dijital içerik platformu son dönemde 200 bin kişiyi kaybetti. 
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    Netflix Tam Boyutta Gör
    Netflix'in kurucusu olan Reed HASTINGS, bu yılın ilkbahar mevsiminde şifre paylaşımı yüzünden yeni abonelerin gelmediğini söylemişti. Şifresini paylaşan abonelerden ek ücret tahsil etme uygulaması şu anda Şili'de, Kosta Rika'da ve Peru'da var.

     

    Netflix şifre paylaşımı konusunda ek ücret isteyecek

    Popüler içerik platformu bundan böyle hesap sahibi ile aynı evde yaşamayan kişileri tespit ederek Standart ve Premium abonelere "Ekstra üye ekle!" seçeneğini sunacak. Bu seçenek ile yeni bir profil oluşturulacak.

    Söylentilere göre bu profilin sahibinden telefon numarası, her girişte gelen bir doğrulama kodu ve kimlik doğrulama sisteminin istediği diğer bilgiler talep edilecek. Bu ek profili en fazla iki kişi kullanabilecek.

    Netflix Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yılın ilk günlerinden itibaren ek ücret isteme dönemi diğer ülkelerde (Türkiye de dahil) geçerli kılınacak. Çin ve Rusya bu önlemden etkilenmeyecek. 

    Netflix, şifrelerini paylaşmak için kullanıcılardan ne kadar ücret alınacağını açıklamasa da bazı kaynaklar bu fiyatın 3 ila 4 dolar arasında olacağını söylüyor. Türkiye için bir fiyat politikası henüz mevcut değil.

    Ekstra ücret ödemek istemeyen Netflix aboneleri bu firmanın profil transfer etme aracını kullanabilecek. Netflix şifre paylaşımı konusunda yavaş ama emin adımlarla ilerleyeceğinin de altını çizdi.

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