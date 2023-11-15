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    Sony’nin Spider-Man evreni genişliyor: Madame Web’ten ilk fragman yayınlandı

    Venom ve Morbius filmleri ile kendi Spider-Man evrenini başlatan Sony, bu evreni daha da genişletmeye hazırlanıyor. Dakota Johnson’ın yer aldığı Madame Web filminden ilk fragman yayınlandı.
    Spider-Woman Tam Boyutta Gör
    Spider-Man ve Spider-Man ile alakalı karakterlerin yayın hakkına sahip olan Sony, geçtiğimiz yıllarda Disney ile anlaşarak Örümcek-Adam’ın Marvel Sinematik Evreninde yer almasına izin vermişti. Ancak Sony, MCU’dan bağımsız kendi Spider-Man evrenini kurmaya kararlı. Geçtiğimiz yıllarda Venom, Morbius ve Spider-Verse filmlerini yayınlayan firma, yeni hikayesi için geri sayıma başladı.

    Dakota Johnson ve Sydney Sweeney bir arada

    Madame Web’in ilk fragmanı, filmde göreceğimiz ana karakterlere yer veriyor. Dakota Johnson tarafından canlandırılan Cassandra Webb (Madame Web) bir kaza sonrası geleceği görme gücüne sahip olacak ve kendini ilginç bir maceranın içerisinde bulacak. Çizgi romanlarda Madame Web, farklı evrenlerle bağ kurabiliyor ve Peter Parker için akıl hocalığı yapıyor.

    Dakota Johnson’ın yanı sıra Madame Web, Euphoria dizisi ile bilinen Sydney Sweeney’e de yer verecek. Sweeney, filmde Julia Carpenter yani Spider-Woman (Örümcek-Kadın) rolünü üstlenecek. Fragmanda görüldüğü üzere Madame Web’te Carpenter ve Webb, Örümcek-Adam’a oldukça benzeyen bir karakter ile savaşacak. Johnson ve Sweeney’in yanı sıra filmde Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott, Celeste O’Connor ve Tahar Rahim gibi ünlü isimleri göreceğiz.

    Madame Web, 14 Şubat’ta vizyona girecek

    Madame Web filmiden ilk fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Jessica Jones ve The Defenders dizilerinde yönetmenlik yapan S.J. Clarkson tarafından yönetilen film, 14 Şubat 2024’te vizyona girecek. Sony, Venom ve Spider-Verse ile başarılı Marvel yapımları ortaya koysa da Morbius ve Venom: Let There Be Carnage’ın başarısızlığı hayranları oldukça karamsar yapmış durumda. Madame Web’in, birçok Spider-Man yapımını birbirine bağlaması bekleniyor. Ayrıca Sony, gelecek sene Kraven the Hunter ve Venom 3 filmlerini de yayınlayacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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