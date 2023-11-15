Sony’nin Spider-Man evreni genişliyor: Madame Web’ten ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Spider-Man ve Spider-Man ile alakalı karakterlerin yayın hakkına sahip olan Sony, geçtiğimiz yıllarda Disney ile anlaşarak Örümcek-Adam’ın Marvel Sinematik Evreninde yer almasına izin vermişti. Ancak Sony, MCU’dan bağımsız kendi Spider-Man evrenini kurmaya kararlı. Geçtiğimiz yıllarda Venom, Morbius ve Spider-Verse filmlerini yayınlayan firma, yeni hikayesi için geri sayıma başladı.

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Dakota Johnson ve Sydney Sweeney bir arada

Madame Web’in ilk fragmanı, filmde göreceğimiz ana karakterlere yer veriyor. Dakota Johnson tarafından canlandırılan Cassandra Webb (Madame Web) bir kaza sonrası geleceği görme gücüne sahip olacak ve kendini ilginç bir maceranın içerisinde bulacak. Çizgi romanlarda Madame Web, farklı evrenlerle bağ kurabiliyor ve Peter Parker için akıl hocalığı yapıyor.

Dakota Johnson’ın yanı sıra Madame Web, Euphoria dizisi ile bilinen Sydney Sweeney’e de yer verecek. Sweeney, filmde Julia Carpenter yani Spider-Woman (Örümcek-Kadın) rolünü üstlenecek. Fragmanda görüldüğü üzere Madame Web’te Carpenter ve Webb, Örümcek-Adam’a oldukça benzeyen bir karakter ile savaşacak. Johnson ve Sweeney’in yanı sıra filmde Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott, Celeste O’Connor ve Tahar Rahim gibi ünlü isimleri göreceğiz.

Madame Web, 14 Şubat’ta vizyona girecek

Tam Boyutta Gör Jessica Jones ve The Defenders dizilerinde yönetmenlik yapan S.J. Clarkson tarafından yönetilen film, 14 Şubat 2024’te vizyona girecek. Sony, Venom ve Spider-Verse ile başarılı Marvel yapımları ortaya koysa da Morbius ve Venom: Let There Be Carnage’ın başarısızlığı hayranları oldukça karamsar yapmış durumda. Madame Web’in, birçok Spider-Man yapımını birbirine bağlaması bekleniyor. Ayrıca Sony, gelecek sene Kraven the Hunter ve Venom 3 filmlerini de yayınlayacak.

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