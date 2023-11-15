Sony’nin Spider-Man evreni genişliyor: Madame Web’ten ilk fragman yayınlandı

Dakota Johnson ve Sydney Sweeney bir arada
Madame Web’in ilk fragmanı, filmde göreceğimiz ana karakterlere yer veriyor. Dakota Johnson tarafından canlandırılan Cassandra Webb (Madame Web) bir kaza sonrası geleceği görme gücüne sahip olacak ve kendini ilginç bir maceranın içerisinde bulacak. Çizgi romanlarda Madame Web, farklı evrenlerle bağ kurabiliyor ve Peter Parker için akıl hocalığı yapıyor.
Dakota Johnson’ın yanı sıra Madame Web, Euphoria dizisi ile bilinen Sydney Sweeney’e de yer verecek. Sweeney, filmde Julia Carpenter yani Spider-Woman (Örümcek-Kadın) rolünü üstlenecek. Fragmanda görüldüğü üzere Madame Web’te Carpenter ve Webb, Örümcek-Adam’a oldukça benzeyen bir karakter ile savaşacak. Johnson ve Sweeney’in yanı sıra filmde Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott, Celeste O’Connor ve Tahar Rahim gibi ünlü isimleri göreceğiz.
Madame Web, 14 Şubat’ta vizyona girecekBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.