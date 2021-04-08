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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Witcher: Blood Origin'in başrolü çekimler başlamadan önce diziden ayrıldı

    Netflix'in The Witcher dizisinin 1200 yıl öncesinde geçen The Witcher: Blood Origin dizisinin başrolü takvim sıkışıklığı sebebiyle diziden ayrıldı.
    08 Nisan 2021, 20:30 (5 gün)
    14,2b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Witcher: Blood Origin'in başrolü çekimler başlamadan önce diziden ayrıldı
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    Oyun ve fantastik edebiyat dünyasında oldukça popüler olan The Witcher markasının bir dizi uyarlaması 2019 yılında Netflix üzerinden yayınlanmıştı. Şu anda da yeni bir Witcher dizisi üzeridne çalıştıkları biliniyor ve hatta geçtiğimiz aylarda dizinin iki başrolü de açıklandı. Ancak bu başrollerden birisi ayrıldı.

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    Geçtiğimiz haftalarda oyuncu ve model olan Queen & Slim, Nightflyers ve Jett gibi yapımlarda oynayan Jodie Turner-Smith'in dizide başrolü oynayacağı açıklanmıştı ancak geçtiğimiz saatlerde kendisi takvim sıkışıklığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kaldı. 

    Jodie Turner-Smith, tanrıların sesiyle kutsanmış seçkin bir savaşçı olan ancak klanını terk eden göçebe bir müzisyen Éile karakterini canlandıracaktı. Yerine kimin seçileceği henüz belli değil.  Dizinin bir diğer başrolü yani Fjall karakteri için seçilen oyuncu ise daha önce Game of Thrones ve Vikings gibi yapımlarda rol alan Laurence O'Fuarain. 

    The Witcher: Blood Origin yine The Witcher dizisinin yaratıcı ekibinden Declan de Barra ve Lauren Schmidt Hissrich tarafından geliştirilecek. Ayrıca The Witcher evreninin yaratıcısı Andrzej Sapkowski, danışman olarak ekipte bulunacak. 6 bölümden oluşacak olan dizi yine Netflix üzerinde yayınlanacak.



    https://www.ign.com/articles/the-witcher-blood-origin-jodie-turner-smith-exits-series-before-filming-begins
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    mahmut716 (mahmut öz) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    zenci gay mi yok piyasada, çık times meydanina, elini sallasan ellisi...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Zebercet 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir patlıcan gider bin patlıcan gelir sorun yok.
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    ÖlümsüzlüğüBulanQilin 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne güzellemeymiş arkadaş kitaba veya oyuna göre kişiler bulsanız olmuyor değil mi? İstemeseniz rahatça bulursunuz,izlenecek dizi/film bırakmadınız.
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    woltmer 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Witcher kitapları okudum evreni az çok anladığımı sanıyorum. Dizide zenci yada çekik gözlü kişiler gerçekten sırıtmaz ancak zenci elf bana da garip gelmedi değil hele o kulaklar nedir öyle? Birde cüce ırkı öyle bir şey değil klasik cüceyi bize kakaladılar resmen, cüce dediğin Lotr serisindeki gibi oyundaki zoltan gibi olur.
    Umarım ikinci sezonda bunlara dikkat ederler. Tamam bir got bütçeniz olmayabilir ama gidipte ejderha diye serçe göstermeyin be kardeşim...
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    M muroooo19 (murat aksdjas) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Witcher kitapları okumuş, oyunlarını oynamış ve dizisinin ilk sezonunu izlemiş biriyim. Siyahi ya da cinsel tercihi farklı hiç kimse sırıtmaz witcher evreninde. Gidin kumda oynayın bişey bilmeyen çoluk çocuk hep yorum atanlar.
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    mahmut716 (mahmut öz) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    zenci gay mi yok piyasada, çık times meydanina, elini sallasan ellisi...
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Saçma bir karardı zaten. Umarım yerine hint kökenli bir aktör oynar!
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yerine asyalı çekik gözlü tip koysunlar
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    D Dellialli 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla


    00:49 da ablamız oynar aslında...
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