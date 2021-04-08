The Witcher: Blood Origin'in başrolü çekimler başlamadan önce diziden ayrıldı

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Oyun ve fantastik edebiyat dünyasında oldukça popüler olan The Witcher markasının bir dizi uyarlaması 2019 yılında Netflix üzerinden yayınlanmıştı. Şu anda da yeni bir Witcher dizisi üzeridne çalıştıkları biliniyor ve hatta geçtiğimiz aylarda dizinin iki başrolü de açıklandı. Ancak bu başrollerden birisi ayrıldı.

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Geçtiğimiz haftalarda oyuncu ve model olan Queen & Slim, Nightflyers ve Jett gibi yapımlarda oynayan Jodie Turner-Smith'in dizide başrolü oynayacağı açıklanmıştı ancak geçtiğimiz saatlerde kendisi takvim sıkışıklığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kaldı.

Jodie Turner-Smith, tanrıların sesiyle kutsanmış seçkin bir savaşçı olan ancak klanını terk eden göçebe bir müzisyen Éile karakterini canlandıracaktı. Yerine kimin seçileceği henüz belli değil. Dizinin bir diğer başrolü yani Fjall karakteri için seçilen oyuncu ise daha önce Game of Thrones ve Vikings gibi yapımlarda rol alan Laurence O'Fuarain.

The Witcher: Blood Origin yine The Witcher dizisinin yaratıcı ekibinden Declan de Barra ve Lauren Schmidt Hissrich tarafından geliştirilecek. Ayrıca The Witcher evreninin yaratıcısı Andrzej Sapkowski, danışman olarak ekipte bulunacak. 6 bölümden oluşacak olan dizi yine Netflix üzerinde yayınlanacak.

https://www.ign.com/articles/the-witcher-blood-origin-jodie-turner-smith-exits-series-before-filming-begins

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