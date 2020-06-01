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    Netflix tarihi Egyptian Theatre’ı satın aldı

    1922 yılında inşa edilen ikonik sinema salonlarından Egyptian Theatre, sektörün dev ismi Netflix tarafından satın alındı. Salonda pek çok ön gösterim yapılacağı ifade ediliyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Netflix tarihi Egyptian Theatre’ı satın aldı
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    Çevrim içi içerik sektörünün bir numaralı ismi Netflix bir yandan orijinal içeriklere milyarlarca dolar yatırım yaparken bir yandan da farklı girişimler de bulunuyor. Son olarak ünlü Egyptian Theatre - Mısır Sineması’nı satın aldı.

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    Egyptian Theatre nedir?

    1922 yılında inşa edilen Egyptian Theatre tarihteki ilk Hollywood gala salonu olarak biliniyor. Mısır kültürüne uygun etkileyici bir mekan olan Egyptian Theatre, 1992 yılında kapatılmış ve çürümeye terk edilmişti.

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    1998 yılında kültür organizasyonu American Cinematheque, sinemayı restore etmiş ve yeniden kullanıma sunmuştu. Geçtiğimiz yıl ise Netflix’in tarihi salonu satın almak için planlar yaptığı ortaya çıkmıştı.

    Bu hafta yapılan açıklamada Netflix’in sinemayı satın aldığı duyuruldu. Platform salonda haftalık ön gösterimlerden özel film etkinliklerine kadar pek çok aktivite yapmayı planlıyor. Geçen yıl da yine tarihi Paris Sineması’nı satın alarak yenilemiş ve kullanıma sunmuştu.



    https://www.slashgear.com/netflix-acquires-hollywoods-historic-egyptian-theatre-built-in-1922-31623066/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TR_Asker (- -) 1 gün
    Netflix yapımları dijital diye eleştiriliyordu işte o filmler sinema değil internette yayınlanıyor ödülü başka olsun deniyordu şimdi salon aldılar bilet kestirip alın salonda da varız imajı veriyor şirket
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    TR_Asker (- -) 1 gün
    Netflix yapımları dijital diye eleştiriliyordu işte o filmler sinema değil internette yayınlanıyor ödülü başka olsun deniyordu şimdi salon aldılar bilet kestirip alın salonda da varız imajı veriyor şirket
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    Rebellion87 (Taner Güneri) 1 gün
    Sırf gösteriş boş işler. Birbirinin kopyası Netflix dizileri baydı artık.
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    CDDH (Atakan Ünsal) 1 gün
    virgül kulanmayı öğrenin
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    özgürbarıs 1 gün yeni yorumcu
    dijital pazarla gerçek pazar bir birine girdi desene
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 1 gün yeni yorumcu özgürbarıs
    İlginç şeyler bizi bekliyor
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    gun (Gün Oksay) 1 gün
    Çok güzel olmuş bence dijital pazar ile gerçek pazar artık iyice bir birine girecek. Belkide girdi bile disney bile planlarını Disneyplus üzerine yapıyor bundan sonra.
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