Netflix tarihi Egyptian Theatre’ı satın aldı

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Çevrim içi içerik sektörünün bir numaralı ismi Netflix bir yandan orijinal içeriklere milyarlarca dolar yatırım yaparken bir yandan da farklı girişimler de bulunuyor. Son olarak ünlü Egyptian Theatre - Mısır Sineması’nı satın aldı.

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Egyptian Theatre nedir?

1922 yılında inşa edilen Egyptian Theatre tarihteki ilk Hollywood gala salonu olarak biliniyor. Mısır kültürüne uygun etkileyici bir mekan olan Egyptian Theatre, 1992 yılında kapatılmış ve çürümeye terk edilmişti.

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1998 yılında kültür organizasyonu American Cinematheque, sinemayı restore etmiş ve yeniden kullanıma sunmuştu. Geçtiğimiz yıl ise Netflix’in tarihi salonu satın almak için planlar yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bu hafta yapılan açıklamada Netflix’in sinemayı satın aldığı duyuruldu. Platform salonda haftalık ön gösterimlerden özel film etkinliklerine kadar pek çok aktivite yapmayı planlıyor. Geçen yıl da yine tarihi Paris Sineması’nı satın alarak yenilemiş ve kullanıma sunmuştu.

https://www.slashgear.com/netflix-acquires-hollywoods-historic-egyptian-theatre-built-in-1922-31623066/

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