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    Netflix'te yayın kalitesi yavaş yavaş eski haline geri dönüyor

    Bazı Avrupa ülkelerinde Netflix yayın kalitesi eski haline dönmeye başladı. Önümüzdeki haftalar içerisinde ülkemizde de bitrate değerlerinin yükselmesini bekliyoruz.
    17 sa.
    2,3b
    11
    12
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'te yayın kalitesi yavaş yavaş eski haline geri dönüyor
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    COVID-19 pandemisi nedeniyle bildiğiniz gibi Netflix'te yayın kaliteleri düşürülmüştü. Geçtiğimiz Mart ayında başlayan ve ülkemizi de kapsayan bu durum artık yavaş yavaş sona eriyor. The Verge ve FlatpanelsHD'de yer alan haberlere göre Netflix, Avrupa'nın bazı ülkelerinde kısıtlamaları kaldırmaya başlamış durumda.

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    Kısıtlamaların hangi ülkelerde kaldırıldığı henüz açıklanmadı. Almanya, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde bazı kullanıcılar bitrate değerlerinin arttığını gözlemlemiş. Türkiye'de ise henüz herhangi bir gelişme yok. Netflix muhtemelen şu anda bazı testler gerçekleştiriyor, önümüzdeki haftalarda ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Avrupa'da kısıtlamaların kaldırılacağını tahmin ediyoruz.

    FlatpanelsHD'ye konuşan Netflix sözcüsü,"Kapasiteyi artırmak için şu anda internet sağlayıcılarıyla birlikte çalışıyoruz. Sadece geçtiğimiz ay normal kapasitenin dört katını ekledik. Şartlar iyileştikçe bu kısıtlamaları kaldıracağız." şeklinde konuştu.

    Netflix'in bitrate düşürme kararı, COVID-19 pandemisinin patlak verdiği Mart ayında alınmıştı. Avrupa Birliği yetkilisi Thierry Breton, krizi süresince internet stabilitesini korumak amacıyla Netflix ve YouTube gibi servislerin yayın kalitelerini düşürmesi gerektiğini savundu. Bu teklife karşılık veren Netflix, yayın kalitelerini en az %25 olacak şekilde düşürdü. 

    Netflix'te şu anda 4K bir içerik izlemek istediğinizde maksimum 8000kbps (kilobit/saniye) bitrate değeri alabiliyorsunuz. Kısıtlama öncesinde bu rakam 16000kbps'ydi.



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/5/15/21259954/netflix-streaming-quality-europe-bitrate-pandemic https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1589350115 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    PANTER_111 15 sa. en beğenilen
    4k içeriklerin yakından uzaktan 4k ile ilgisi yok, bu bitrate değerleriyle ancak hd görüntü izlersin , bazıları hala 4k izlediğini zannediyor...
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    vamp (b .) 16 sa.
    16000kbps değeri 4k için oldukça yetersiz. Youtube videoları resmen netflix 4k kalitesini 3 e katlıyor. Çok dizide "acaba 1080p mi izliyorum" diye detayları kontrol ettim. 4k demeye bin şahit gerçekten
    16000kbps değeri 4k için oldukça yetersiz. Youtube videoları resmen netflix 4k kalitesini 3 e katlıyor. Çok dizide "acaba 1080p mi izliyorum" diye detayları kon...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    elvis35 (Emin Kirkali) 4 sa.
    teşekkürler , geçen haftalarda hdr filmleri 1080 bile izleyemiyorduk. Bu aralar izleniyor :)
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    fameka (fatih mehmet kaya) 4 sa.
    Bilen varsa yazarsa sevinirim.Eğer indirirsek yine düşük bitrate de mi indiriyor yine netflix e.
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    Abstergo Industries 14 sa.
    Ben çoktan iptal ettim aboneligi Türkiye'de RTÜK ele gecirdi acı ama gerçek içerikleri kontrol ediyor. Bitrate kisilinca iyiyce kıl oldum. Paramızla rezil olmak böyle bir şeymiş demek ki. Eski zamanlara geri dönüş yaptım malum ortamdan 4k kalitede indirip tv de izliyorum. Gerçek 4K yı tattık resmen bitrate ne kadar önemliymiş dedirtti..



    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Nakahella (Selim Güven) 14 sa.
    Valla ben hâlâ internetten 4K bulup harddiske atıp öyle izliyorum. Netflix aboneliğim var, 100 mbps internetim de var ama özellikle akşamları 4K izletmiyor son zamanlarda. Ben de indirip izliyorum. :)
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    PANTER_111 15 sa. en beğenilen
    4k içeriklerin yakından uzaktan 4k ile ilgisi yok, bu bitrate değerleriyle ancak hd görüntü izlersin , bazıları hala 4k izlediğini zannediyor...
    Yanıtla +8
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    vamp (b .) 16 sa.
    16000kbps değeri 4k için oldukça yetersiz. Youtube videoları resmen netflix 4k kalitesini 3 e katlıyor. Çok dizide "acaba 1080p mi izliyorum" diye detayları kontrol ettim. 4k demeye bin şahit gerçekten
    Yanıtla +5
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    mustafaaydemirr ( deneme) 17 sa.
    Allah'tan bir 4k TV aldık içerik yok netflix'ten izleriz belki dedik o da yok adamlar bitrate ayarlarıyla oynamış var mı böyle bir şey 🤬youtobe den o da ... Zoruyla izleyebiliyoruz 🙀🥺

    Konusu değil ama içerik yok bir TRT 4k var TV kanalı olarak onun dışında 4k içerik bulmak çok zor ne yapacağım ben 4k içerik mı arayacağım torrentte internet hızım sözde 35 mb ama youtobe videolarında 4k olanlarda donup kalıyor nasıl iştir bu 🤬
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    Laazzz 17 sa. mustafaaydemirr
    35 mbps ile 4K donanması lazım. Muhtemelen issniz YouTube bant limitini kısıtlıyordur.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 16 sa. mustafaaydemirr
    Youtube bant genişliğini sınırlıyor.Ama netflixte inanırmısınız 8mbps internetle 4k sıkıntısız izliyordum.
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