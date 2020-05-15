Netflix'te yayın kalitesi yavaş yavaş eski haline geri dönüyor

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COVID-19 pandemisi nedeniyle bildiğiniz gibi Netflix'te yayın kaliteleri düşürülmüştü. Geçtiğimiz Mart ayında başlayan ve ülkemizi de kapsayan bu durum artık yavaş yavaş sona eriyor. The Verge ve FlatpanelsHD'de yer alan haberlere göre Netflix, Avrupa'nın bazı ülkelerinde kısıtlamaları kaldırmaya başlamış durumda.

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Kısıtlamaların hangi ülkelerde kaldırıldığı henüz açıklanmadı. Almanya, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde bazı kullanıcılar bitrate değerlerinin arttığını gözlemlemiş. Türkiye'de ise henüz herhangi bir gelişme yok. Netflix muhtemelen şu anda bazı testler gerçekleştiriyor, önümüzdeki haftalarda ülkemiz de dahil olmak üzere tüm Avrupa'da kısıtlamaların kaldırılacağını tahmin ediyoruz.

FlatpanelsHD'ye konuşan Netflix sözcüsü,"Kapasiteyi artırmak için şu anda internet sağlayıcılarıyla birlikte çalışıyoruz. Sadece geçtiğimiz ay normal kapasitenin dört katını ekledik. Şartlar iyileştikçe bu kısıtlamaları kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Netflix'in bitrate düşürme kararı, COVID-19 pandemisinin patlak verdiği Mart ayında alınmıştı. Avrupa Birliği yetkilisi Thierry Breton, krizi süresince internet stabilitesini korumak amacıyla Netflix ve YouTube gibi servislerin yayın kalitelerini düşürmesi gerektiğini savundu. Bu teklife karşılık veren Netflix, yayın kalitelerini en az %25 olacak şekilde düşürdü.

Netflix'te şu anda 4K bir içerik izlemek istediğinizde maksimum 8000kbps (kilobit/saniye) bitrate değeri alabiliyorsunuz. Kısıtlama öncesinde bu rakam 16000kbps'ydi.

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