Netflix'ten depremzede çocuklar için yeni proje: Renkli Hayaller Sahnesi

Tam Boyutta Gör 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden neredeyse 3 ay geçmiş durumda ve birçok şirketten bölgeye yardımlar devam ediyor. Enkaz büyük oranda kaldırılmış olsa da özellikle çocukların yaşamış olduğu psikolojik enkaz bir süre daha devam edebilir. TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, Netflix, Tiyatro Kooperatifi ve İhtiyaç Haritası'nın iş birliğiyle başlatılan Renkli Hayaller Sahnesi projesi de tam da bu durum için hayata geçirelen bir proje.

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Depremzede Çocuklar İçin Renkli Hayaller Sahnesi

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, Netflix, Tiyatro Kooperatifi ve İhtiyaç Haritası'nın iş birliğiyle çocuklar için hayata geçirilecek olan ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlayarak iki ay süreyle devam edecek. #BirlikteDüşlüyoruz sloganıyla yola çıkan ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ için Hatay veKahramanmaraş’ta özel çadırlar kurulacak. Projenin haftanın altı günü gerçekleştirilecek aktiviteleri arasında uzman psikologlar tarafından incelenip onaylanan birbirinden farklı tiyatro oyunları, atölyeler, drama çalışmaları, konserler, sokak performansları, film ve belgesel gösterimleri yer alacak.

Kreatif endüstriler için sanatın ve sanat ekonomisinin kesişim noktası olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi’nin organizasyonel gücü ve desteğiyle düzenlenen projenin tasarlayıcılığını ve yürütücülüğünü 70’i aşkın özel tiyatronun güç birliğiyle kurulan Tiyatro Kooperatifi yürütecek. Lider eğlence servisi Netflix, projenin finansmanını üstlenmenin yanı sıra gösterimi yapılacak film ve belgesel içeriklerini sağlayacak. İlk günden bu yana sahadaki çalışmalarını yürüten İhtiyaç Haritası ise proje için bölgedeki ihtiyaçları tespit ederek operasyonel destek sağlayacak.

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TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame projenin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla 18 Nisan Salı günü İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu:

“Biz biliyoruz ki hayal kurmak, hayallerini başarmak için çalışmak yani tekrar umutlanmak, umutları yeşertmek her yaştan insanın iyileşmesi için en önemli adımdır. Büyük acılar yaşamış küçük çocuklarımızın kayıplarının yerine renkli hayallerin, ufuklarını açacak hikayelerin ve onları heyecanlandıracak fikirlerin yerleşmesini istiyoruz. Çocuklara ilham vermek, meraklı ışıl ışıl bakan gözleri geri getirmek istiyoruz. Zihinlerini hayaller kurabilecekleri bir geleceğe odaklamak istiyoruz. Dünya çocuklarına armağan edilen bir gün ve bu vizyonu neredeyse bir asır önce ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bir kez daha onun işaret ettiği gibi; bir ülkenin en değerli hazinesinin çocukları olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından başlamak üzere geleceğimiz çocuklarımız için orada olacağız.”

Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili, ülkemizin yaşadığı felaketin yaralarını sarmak için kreatif sektörün güç birliği yapmasının önemine dikkat çekti. Mavili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanatın ve kreatif alandaki aktivitelerin iyileştirici, birleştirici gücüne inanıyoruz. ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesi ile deprem bölgesindeki çocuklarımızın hem bugünlerine hem de geleceklerine ufak da olsa bir katkı sağlamayı diliyoruz.”

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Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özsoy şöyle dedi: “Kültür sanat hayatının temel yapı taşlarını oluşturan tiyatro, kriz anlarında her zaman toplumun yaralarını sarmak için büyük bir itici güç olmuştur. Bu projede de tiyatro, müzik ve sinemanın ortaklaşan gücüyle sokaklarımıza elimizden geldiğince renk, zihinlerimize güzel hayaller ve çocuklarımıza yarar sağlayabilecek sahneler, alanlar yaratmak amacıyla yola çıktık. Tiyatrolarımızın ortak kararı ve katılımıyla ortaya çıkan Renkli Hayaller Sahnesi projemizi gerçekleştirmemizde bize destek olan Netflix ve TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi'ne, alanda yanımızda olan İhtiyaç Haritası’na teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Tüm zorluklara rağmen çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm yaratmak ve onlara unutulmaz deneyimler sunabilmek için heyecanlıyız. Aristoteles’in de dediği gibi ‘umut rüyanın uyanışıdır’ ve sanat umudun en yüksek halidir.”

İhtiyaç Haritası İcra Direktörü Evren Aydoğan ise “Tiyatro Kooperatifi’nin deprem bölgelerindeki çocuklar için bir proje yapma fikrini ilk paylaştığında heyecanla karşıladık. Depremin olduğu ilk andan itibaren tüm koordinasyon ağlarımızla etkilen bölgelerde ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz. Bir yandan da bölgelerde var olan ve ortaya çıkan ihtiyaçları analiz ederek, yine kooperatif yapımız ve kolektif bakış açımız ile İhtiyaç Haritası olarak doğru paydaşlar ve proje ortakları ile sosyal faydayı hedeflediğimiz çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu. Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projede bölgelerde yenilenme ve kalkınmayı öncelikli tuttuğumuz bu dönemde stratejik planlarımızla örtüşen, Tiyatro Kooperatifi’nin geçici değil kalıcı olarak sanatsal dokunuş ile fark yaratmak isteği bizim için ayrıca değerli. Hatay ve Maraş bölgelerindeki lojistik ve iletişim ağımızla süreci planlama ile çalışmalarımıza başladık. 2 ilde 2 ay boyunca sürecek olan bu değerli projenin paydaşı olarak, birlikte nice hikâyeye ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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