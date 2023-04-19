Tam Boyutta Gör Posta yoluyla DVD gönderen bir şirket olarak başlayan Netflix, DVD işine son veriyor. Şirketin Salı günü yaptığı duyuruya göre Netflix, son diskleri DVD.com'dan 29 Eylül'de gönderecek. Bu tarihten sonra ise yola çıkılan ve ana iş odağı olan DVD’lere Netflix elveda diyecek.

Netflix, ana işini terk ediyor

Netflix bir blog gönderisinde, "25 yıllık inanılmaz bir koşunun ardından, bu yılın sonlarında DVD.com'u kapatmaya karar verdik" diyor. Netflix, yaptığı açıklamada amaçlarının her zaman en iyi hizmeti vermek olduğunu ancak DVD gibi küçülen bir iş nezdinde bunun giderek zor bir hal aldığını aktarıyor. Netflix, Eylül ayında hizmetini resmen durduracağını ve 27 Ekim'e kadar iade kabul edeceğini söylüyor. Şirket ayrıca, ilgilenen kullanıcılara hesaplarıyla ilişkili verilerin bir kopyasını indirme seçeneği de sundu.

Netflix yayın platformu pazarındaki liderliğini kaybetti 21 sa. önce eklendi

Netflix’in DVD işini terk etmesinin ardında elbette ki mali kaygılar bulunuyor. Netflix'in son zamanlarda bu kiralamalardan belirgin bir şekilde daha az para kazandığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl 145,69 milyon dolar gelir eden DVD kiralama işi geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 geriledi. Şirket, DVD.com alan adını Mart 2012'de satın aldıklarını ve sevk ettikleri ilk DVD’nin 10 Mart 1998'de Beetlejuice'ın bir kopyası olduğunu söylüyor. Toplamda 5,2 milyardan fazla DVD’nin gönderildiğini aktaran Netflix, en popüler filmin ise “The Blind Side” olduğunu belirtiyor.

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Netflix, 25 yıl sonra ana işinin fişini çekiyor