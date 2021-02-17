Netflix'ten DOTA animesi geliyor; ilk fragman paylaşıldı

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Counter Strike, Half Life ve Portal gibi oyunlarla tanınan Valve'in bir diğer popüler oyunu DOTA'nın yeni bir anime uyarlaması duyuruldu.

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DOTA: Dragon's Blood, ismi ile yayınlanacak olan anime, Netflix özel yapımı olacak. Animasyon kısmını ise daha önce Legend of Korra'yı geliştiren stüdyo MIR üstleniyor. 8 bölümden oluşacak olan DOTA: Dragon's Blood, 25 Mart'ta yayınlanacak.

Konusu: Bu sürükleyici fantastik dizi, dünyayı tüm kötülüklerden arındırmaya kararlı olan Davion adlı ünlü ejderha şövalyesinin öyküsünü anlatıyor. Davion güçlü, kadim bir eldwurm ile yaşadığı karşılaşmanın ve yolunun gizli bir görevdeki asil Prenses Mirana ile kesişmesinin ardından kendini aklının ucundan bile geçiremeyeceği olayların ortasında bulur.

Animenin resmi duyuru fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz.

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