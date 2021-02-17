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    Netflix'ten DOTA animesi geliyor; ilk fragman paylaşıldı

    Valve'in popüler oyunu DOTA'nın bir animesi geliyor. Netflix özel yapımı olacak olan DOTA animesinin ismi ise DOTA: Dragon's Blood. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    17 Şubat 2021, 12:30 (16 sa.)
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    10
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Netflix'ten DOTA animesi geliyor; ilk fragman paylaşıldı
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    Counter Strike, Half Life ve Portal gibi oyunlarla tanınan Valve'in bir diğer popüler oyunu DOTA'nın yeni bir anime uyarlaması duyuruldu. 

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    DOTA: Dragon's Blood, ismi ile yayınlanacak olan anime, Netflix özel yapımı olacak. Animasyon kısmını ise daha önce Legend of Korra'yı geliştiren stüdyo MIR üstleniyor. 8 bölümden oluşacak olan DOTA: Dragon's Blood, 25 Mart'ta yayınlanacak.

    Konusu: Bu sürükleyici fantastik dizi, dünyayı tüm kötülüklerden arındırmaya kararlı olan Davion adlı ünlü ejderha şövalyesinin öyküsünü anlatıyor. Davion güçlü, kadim bir eldwurm ile yaşadığı karşılaşmanın ve yolunun gizli bir görevdeki asil Prenses Mirana ile kesişmesinin ardından kendini aklının ucundan bile geçiremeyeceği olayların ortasında bulur. 

    Animenin resmi duyuru fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tobepeople 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyununu Warcraft 3 çıktığında daha haritayken bile oynuyordum: Yıllardır ara ara bıraksam da hala oynuyorum; ayrıca anime, manga ,novel hayranıyım. Dota'ya 2004 yılında başlayıp 5 yıl oynadım. Dota 2'ye de 2011 yılında hala Betayken başlamıştım ve hala yılda birkaç defa olsa da oynuyorum. Özetle çok sevindim umarım filmini ve dizisini de yaparlar :) Wow'da oynadım ancak ben bir şeye başlayınca kalkamadığım için DotA'yı tercih ediyorum; ;Hon'da ,Lol'da hatta Mobile Legends'ı bile denedim(fena değildi). Ama hiçbiri Dota kadar derin değil toplamda neredeyse 15 yıl oynayıp hala profesyonelim diyemediğim tek oyundur!
    Oyununu Warcraft 3 çıktığında daha haritayken bile oynuyordum: Yıllardır ara ara bıraksam da hala oynuyorum; ayrıca anime, manga ,novel hayranıyım. Dota'ya 2004...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biraz daha dark olabilirdi...
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    W WereChaos 11 sa. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Knk gerek yok ya böylede iyi olur hikaye iyi olsunda ardindan bakariz ama 2.5 senelik projeymis kesin güzel bir seyler cikar
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    ibo-wan 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir haber, Avatar'a çok benziyor, iki yönden de kalbimi vurdu şimdiden
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    W WereChaos 13 sa. ( Mesaj Silindi ) ibo-wan
    Mükemmel olucak bence
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    KaleyDeskop (ali ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    anime diyorlar ama tarzı daha çok avatar. caetoon deseler olmuyor sanırım..
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    W WereChaos 15 sa. ( Mesaj Silindi ) KaleyDeskop
    Ne fark eder be reis geliyor lan geliyor dotaya animasyon geliyor
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    tobepeople 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyununu Warcraft 3 çıktığında daha haritayken bile oynuyordum: Yıllardır ara ara bıraksam da hala oynuyorum; ayrıca anime, manga ,novel hayranıyım. Dota'ya 2004 yılında başlayıp 5 yıl oynadım. Dota 2'ye de 2011 yılında hala Betayken başlamıştım ve hala yılda birkaç defa olsa da oynuyorum. Özetle çok sevindim umarım filmini ve dizisini de yaparlar :) Wow'da oynadım ancak ben bir şeye başlayınca kalkamadığım için DotA'yı tercih ediyorum; ;Hon'da ,Lol'da hatta Mobile Legends'ı bile denedim(fena değildi). Ama hiçbiri Dota kadar derin değil toplamda neredeyse 15 yıl oynayıp hala profesyonelim diyemediğim tek oyundur!
    Yanıtla +4
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    temmuzaksami 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyunu bilmesemde, anime tutkunu olarak bekliyorum
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    W WereChaos 15 sa. ( Mesaj Silindi ) temmuzaksami
    oyunu bilmene gerek yok ya direk fandomdan okuyabilirsin hikayesini fazla uzun ve komplike değil zaten animede açıklanır çoğu şey
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    W WereChaos 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda eski bir dotaci olarak söylüyorum.Hep istedigim o şey dotanin hikayesini animasyon seklinde görmek harika olur umarim
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