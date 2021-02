Amazon’un yüksek bütçeli online oyunu New World bir kez daha ertelendi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Amazon’un yaptığı, geliştiriciliğini ise Amazon Game Studios’un yaptığı oynaması ücretsiz MMO oyun New World bir kez daha ertelendi.

Geçtiğimiz saatlerde Play New World isimli resmi YouTube hesabından bir geliştirme güncellemesi yapıldı ve ne yazık ki oyunun bir kez daha ertelendiği açıklandı. Bu erteleme oyunun üçüncü ertelemesi. Başta Mayıs 2020 tarihinde çıkması beklenen oyunun yayın tarihi son ertelenmenin ardından 31 Ağustos 2021 oldu.

20 Temmuz'da ise oyunun kapalı betası başlayacak. Oyunun bu seferki ertelenme sebebi ise oyuna eklenecek yeni özellikler ve cilalama. YouTube üzerinden paylaşılan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Amazon'un oyun konusunda yıllık 500 milyon dolar harcadığını ancak istenilen geri dönüşü alamadığını daha önce sizlere aktarmıştık. Amazon'nun yaklaşmakta olan iki farklı MMO oyunu bulunuyor. Oyunlardan ilki New World, diğeri de The Lord of The Rings Online.

