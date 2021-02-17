Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon’un yüksek bütçeli online oyunu New World bir kez daha ertelendi

    Amazon’un oyun sektöründeki bahtsızlığı devam ediyor. Şirketin gelecek dönemdeki çıkacak iki oyunundan biri olan New World bir kez daha ertelendi.
    17 Şubat 2021, 09:35 (18 sa.)
    2,2b
    1
    7
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Amazon’un yüksek bütçeli online oyunu New World bir kez daha ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Amazon’un yaptığı, geliştiriciliğini ise Amazon Game Studios’un yaptığı oynaması ücretsiz MMO oyun New World bir kez daha ertelendi.

    Ayrıca Bkz. "Silent Hill yaratıcısının yeni korku oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı

    Geçtiğimiz saatlerde Play New World isimli resmi YouTube hesabından bir geliştirme güncellemesi yapıldı ve ne yazık ki oyunun bir kez daha ertelendiği açıklandı. Bu erteleme oyunun üçüncü ertelemesi. Başta Mayıs 2020 tarihinde çıkması beklenen oyunun yayın tarihi son ertelenmenin ardından 31 Ağustos 2021 oldu.

    20 Temmuz'da ise oyunun kapalı betası başlayacak. Oyunun bu seferki ertelenme sebebi ise oyuna eklenecek yeni özellikler ve cilalama. YouTube üzerinden paylaşılan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Amazon'un oyun konusunda yıllık 500 milyon dolar harcadığını ancak istenilen geri dönüşü alamadığını daha önce sizlere aktarmıştık. Amazon'nun yaklaşmakta olan iki farklı MMO oyunu bulunuyor. Oyunlardan ilki New World, diğeri de The Lord of The Rings Online. 



    https://kotaku.com/amazons-new-world-mmo-delayed-again-now-due-august-31-1846280341 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Artizt (Mert ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Crucible oyununu yaparken oyunun ne üzerine olduğuna bile karar verememişlerdi, ortaya karışık çorba gibi oyun çikmişti. Küçük ölçekli bir oyun fiyasko ile sonuçlandiktan sonra gidip mmo yapmak hangi akla fikre sığıyor acaba. Bu oyun da fos çıkacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne ara ücretsiz olmuş oyun ??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vamp (b .) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    MMO işini uzak doğululardan daha iyi yapabilen yok malesef. Bu sebeple bu oyundan hiç umudum yok açıkçası
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mmo oyunlarında bir türlü başarıyı yakalayamadılar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    takami59 (takami ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    aman doğru düzgün çıksın da...
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    | OMG! | 17 sa. ( Mesaj Silindi ) takami59
    Cyberpunk’tan sonra oyun dünyasının temennileri evrildi :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    O os2 16 sa. ( Mesaj Silindi ) takami59
    deneme sürümünü oynadıktan hemen sonra para iadesi aldım. Ordan taş topla, burdan ot topla... diablo yu bekliyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 sa. Yenilenmiş telefon satışına TSE standardı getirildi 10 sa. Yeni nesil Mitsubishi Outlander tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 11 sa. Mac'lerdeki malware tehdidi büyümeye başladı 11 sa. Microsoft, oyunların engelli bireyler için daha ulaşılabilir olması adına yeni bir adım atıyor 12 sa. IBM, 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı planlıyor 12 sa. PS Store'da PS Plus'a özel indirimler başladı: İşte dikkat çekenler 12 sa. iOS 14.5 ile birçok yeni emoji gelecek 13 sa. Facebook: “Apple’a acı çektirmeliyiz” 13 sa. Apple, iPhone'larda tamir süresini azaltacak bir planlama için düğmeye bastı 14 sa. Bakan Koca açıkladı: Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı geliyor 14 sa. Yeni 2021 Audi A3 Sedan ve A3 Sportback Türkiye fiyatları 14 sa. Android 12'nin yeni özellikleri belli oldu: Oyun Modu ve daha fazlası 15 sa. Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı 15 sa. Netflix'ten DOTA animesi geliyor; ilk fragman paylaşıldı 15 sa. Dolu dolu Android TV Box - Dreamstar A2-A4 incelemesi! 16 sa. Dijital müzik platformlarından 424 milyon dolarlık rekor telif ödemesi 16 sa. PS4 özel oyunu Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi, yeni bir açık dünya oyunu için yazar arıyor 17 sa. Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları belli oldu 17 sa. Yarış oyunu ATV XTrem, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlandı 18 sa. AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN Amazon’un yüksek bütçeli online oyunu New World bir kez daha ertelendi Sonraki Bulmaca oyunu Lyxo, iOS ve Android için duyuruldu 1 gün iPad boyutunda elektrikli scooter 1 gün Dünya’nın ilk ticari uzay istasyonu projesi Axiom Space, 130 milyon dolar topladı 1 gün Apple tarafından hazırlanan 'Vakıf' uyarlamasının yayın tarihi netleşiyor 1 gün Samsung Galaxy A52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 1 gün Silent Hill yaratıcısının yeni korku oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı 1 gün RTX 3070 Ti 16 GB yeniden gündemde 1 gün Yeni Porsche 911 GT3, etkileyici özellikleriyle sahnede 1 gün 2020’de 333 milyon SSD satıldı 1 gün 1 milyar kez yüklenen ve güvenlik sorunu olan Android uygulaması üç aydır güncellenmiyor 1 gün Resident Evil Village, Resident Evil 4’ten fazlasıyla ilham alan bir oyun olacak 1 gün Peugeot Rifter'ın elektrikli versiyonu e-Rifter tanıtıldı 1 gün Samsung, OLED ekran ve S Pen desteği olan iki dizüstü bilgisayar çıkaracak 1 gün Kamera yuvasında ekran olan telefonların sayısı artıyor 1 gün Amazon.com.tr'de 2020'nin en çok satan kitapları açıklandı 1 gün Star Wars: The Last Jedi yönetmeninden yeni bir Star Wars üçlemesi geliyor 1 gün Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı 1 gün Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi 1 gün Elektrikli Skoda Enyaq iV, yeni Sportline versiyonuyla daha dinamik görünüyor 1 gün Oppo, kayan selfie kamerası için patent aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız