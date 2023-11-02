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    Netflix reklamlı abonelerine daha az reklam gösterecek

    Geçtiğimiz sene ABD'de reklamlı abonelik planını duyuran Netflix, paketi daha cazip yapmak için yeniliklerde bulunuyor. Şirket bundan sonra arka arkaya izlemelerde reklam sayısını düşürecek.
    Netflix reklamlı abonelerine daha az reklam gösterecek Tam Boyutta Gör
    Netflix, Kasım 2022'de daha uygun fiyatlı reklamlı abonelik seçeneğini ABD'de kullanıma sunmuştu. Firma bugün yaptığı duyuruyla reklamlı abonelik deneyimini iyileştirecek yeni değişiklikleri açıkladı.

    İlk değişiklik reklam gösterimiyle ilgili. Bundan sonra üç dizi bölümünü arka arkaya izleyen kullanıcılar dördüncü bölümde reklam görmeyecekler. Netflix'in buradaki ana amacı seyirciyi koltuklarında tutup daha fazla izlemelerini sağlamak. Bu bağlamda şirket arka arkaya izleme deneyiminin etkileşimi artırmak adına önemli olduğunu düşüyor.

    İkinci yenilikte ise reklamlı aboneler artık çevrimdışı izlemek için indirme özelliğini kullanabilecekler. Netflix daha önce de reklamlı aboneliğe, 1080p kalitede izleme, aynı anda iki cihazda izleme gibi özellikler getirmişti.

    Bunun dışında şirket reklamlı abone sayısının bir sene içerisinde 15 milyona ulaştığını da açıkladı. ABD ve birkaç ülkede sunulan reklamlı paketin ABD fiyatı 6,99 dolar. Türkiye'de ise bu seçenek henüz sunulmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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