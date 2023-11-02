Netflix reklamlı abonelerine daha az reklam gösterecek

İlk değişiklik reklam gösterimiyle ilgili. Bundan sonra üç dizi bölümünü arka arkaya izleyen kullanıcılar dördüncü bölümde reklam görmeyecekler. Netflix'in buradaki ana amacı seyirciyi koltuklarında tutup daha fazla izlemelerini sağlamak. Bu bağlamda şirket arka arkaya izleme deneyiminin etkileşimi artırmak adına önemli olduğunu düşüyor.
İkinci yenilikte ise reklamlı aboneler artık çevrimdışı izlemek için indirme özelliğini kullanabilecekler. Netflix daha önce de reklamlı aboneliğe, 1080p kalitede izleme, aynı anda iki cihazda izleme gibi özellikler getirmişti.
Bunun dışında şirket reklamlı abone sayısının bir sene içerisinde 15 milyona ulaştığını da açıkladı. ABD ve birkaç ülkede sunulan reklamlı paketin ABD fiyatı 6,99 dolar. Türkiye'de ise bu seçenek henüz sunulmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.