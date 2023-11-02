Tam Boyutta Gör Netflix, Kasım 2022'de daha uygun fiyatlı reklamlı abonelik seçeneğini ABD'de kullanıma sunmuştu. Firma bugün yaptığı duyuruyla reklamlı abonelik deneyimini iyileştirecek yeni değişiklikleri açıkladı.

İlk değişiklik reklam gösterimiyle ilgili. Bundan sonra üç dizi bölümünü arka arkaya izleyen kullanıcılar dördüncü bölümde reklam görmeyecekler. Netflix'in buradaki ana amacı seyirciyi koltuklarında tutup daha fazla izlemelerini sağlamak. Bu bağlamda şirket arka arkaya izleme deneyiminin etkileşimi artırmak adına önemli olduğunu düşüyor.

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İkinci yenilikte ise reklamlı aboneler artık çevrimdışı izlemek için indirme özelliğini kullanabilecekler. Netflix daha önce de reklamlı aboneliğe, 1080p kalitede izleme, aynı anda iki cihazda izleme gibi özellikler getirmişti.

Bunun dışında şirket reklamlı abone sayısının bir sene içerisinde 15 milyona ulaştığını da açıkladı. ABD ve birkaç ülkede sunulan reklamlı paketin ABD fiyatı 6,99 dolar. Türkiye'de ise bu seçenek henüz sunulmuyor.

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Netflix reklamlı abonelerine daha az reklam gösterecek