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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'ten live-action Gundam filmi geliyor

    Netflix, Mobile Suit Gundam animesinden ve diğer Gundam yapımlarından uyarlanan bir live-action film hazırladığını duyurdu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    13 Nisan 2021, 23:30 (16 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'ten live-action Gundam filmi geliyor
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    Birbirinden farklı birçok animeye, diziye ve filme sahiplik eden ve hazırlayan Netflix, yeni uyarlamasını duyurdu. Netflix, Legendary Entertainment ile anlaştı ve bir Gundam filmi hazırlıyor.

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    Netflix Gundam filmi için Legendary Entertainment ile anlaştı ve yönetmen olarak filmin başında Kong: Skull Island yönetmeni Jordan Vogt-Roberts bulunuyor. Gundam filmi, 2018'de yayınlanan Ready Player One'da gözüken Gundam görünümünün dışında TV için hazırlanmayan ilk live-action yapım olacak.

    Gundam filminin Mobile Suit Gundam animesinden ve diğer Gundam yapımlarından uyarlanacağı açıklandı. Filmin senaristliğini ise Derek Connolly üstleniyor. Ne yazık ki film ile ilgili başka herhangi bir detay açıklanmadı. Yayın tarihi, oyuncular gibi detaylar da yine ne yazık ki bilinmiyor.

    Filmin duyurusu Netflix'in NXOnNetflix isimli Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz. 



    https://screenrant.com/gundam-live-action-movie-kong-skull-island-director/
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
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    darkaura 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Simdiye kadar basarili bir anime live action uyarlamasi goren hic oldu mu? Hele birde konuyu karaterleri amerikanlastirdiklarinda iyice sacma salak bir hal aliyor.
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    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    muratkaya (Murat KAYA) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Cimbomua28
    Sana tıklarım ama o linke asla.
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    Charaznable (Char Aznable) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amuro'yu siyahi lgbt falan yapmasınlar yeter.Gerçi yönetmen gundam hayranı ama netflixe belli olmaz.Gundam fanları artılasın
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