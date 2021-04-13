Netflix'ten live-action Gundam filmi geliyor

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Birbirinden farklı birçok animeye, diziye ve filme sahiplik eden ve hazırlayan Netflix, yeni uyarlamasını duyurdu. Netflix, Legendary Entertainment ile anlaştı ve bir Gundam filmi hazırlıyor.

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Netflix Gundam filmi için Legendary Entertainment ile anlaştı ve yönetmen olarak filmin başında Kong: Skull Island yönetmeni Jordan Vogt-Roberts bulunuyor. Gundam filmi, 2018'de yayınlanan Ready Player One'da gözüken Gundam görünümünün dışında TV için hazırlanmayan ilk live-action yapım olacak.

Gundam filminin Mobile Suit Gundam animesinden ve diğer Gundam yapımlarından uyarlanacağı açıklandı. Filmin senaristliğini ise Derek Connolly üstleniyor. Ne yazık ki film ile ilgili başka herhangi bir detay açıklanmadı. Yayın tarihi, oyuncular gibi detaylar da yine ne yazık ki bilinmiyor.

Filmin duyurusu Netflix'in NXOnNetflix isimli Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/gundam-live-action-movie-kong-skull-island-director/

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