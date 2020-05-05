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    Netflix'ten Steve Carell'li komedi dizisi: Space Force'tan ilk fragman yayınlandı

    Steve Carell'in başrolünde yer aldığı Space Force dizisinden ilk fragman paylaşıldı. Dizi 29 Mayıs'ta Netflix'te izlenebilecek.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'ten Steve Carell'li komedi dizisi: Space Force'tan ilk fragman yayınlandı
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    Netflix'in uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni komedi dizisi Space Force nihayet bu ay seyircilerle buluşuyor. Başrolünde ünlü oyuncu Steve Carell'in yer aldığı merakla beklenen diziden bugün ilk fragman yayınlandı:

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    Donald Trump yönetimi bildiğiniz gibi 2018 yılında ilginç bir işe imza atarak ABD Ordusu içerisinde Uzay Kuvvetleri isimli yeni bir askeri güç kurma planlarını açıklamıştı. Uzay Kuvvetleri bu yıl itibarıyla resmi faaliyetlerine de başlamış durumda. Netflix'in yeni dizisi buradan ilham alınarak hazırlanmış.

    Steve Carell'i dizide, henüz yeni açılan Uzay Kuvvetleri'nin başındaki general olarak görüyoruz. Carell'in canlandırdığı Mark R. Rain karakteri aslında Hava Kuvvetleri'nin başına geçmeyi hedefliyor, ancak ani bir şekilde Uzay Kuvvetleri'ne atanınca neye uğradığını şaşırıyor. Rain bu beklenmedik atamaya rağmen Uzay Kuvvetleri için elinden geleni yapmaya kararlı.

    The Office'in arkasındaki ekipten yeni dizi

    Space Force dizisinin arkasında, televizyonun ünlü komedisi The Office'i hazırlayan ekip var. 2005-2013 yılları arasında yayınlanan The Office, Friends'i de geride bırakarak ABD'nin en çok izlenen komedisi olmayı başarmıştı. Space Force'un yapımcılığını ve senaryo yazarlığını, The Office'in yaratıcısı Greg Daniels ve başroldeki Steve Carell üstleniyor.

    Space Force'un oyuncu kadrosu da ünlü isimlerle dolu. Steve Carell haricinde John Malkovich, Ben Schwartz, Jane Lynch, Fred Willard, Noah Emmerich ve son olarak Friends'in ünlü ismi Lisa Kudrow dikkat çekiyor.

    İlk sezonu 10 bölümden oluşan Space Force, 29 Mayıs'ta Netflix üzerinden izlenebilecek.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf.
    Bu adam iyi oluyor, şans vermek lazım.
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 1 hf.
    Bu adamın her türlü dizisi filmi izlenir...the office yi doya doya izlemiştim.. muhteşem bir seri geliyor anlaşılan
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    orientem (Orientus Prime) 1 hf.
    Bu sefer Netflix'in diziyi batırması zor görünüyor. Bakalım zoru başaracaklar mı?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    fhrstw 1 hf. orientem
    netfilikşin gücünü hafife alıyorsun.
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