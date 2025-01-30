Tam Boyutta Gör Netflix, iOS kullanıcıların en beklediği özelliklerden birini kullanıma sundu. iPhone ve iPad kullanan Netflix aboneleri, artık sevdikleri dizinin bölümlerini tek tek indirmek yerine tüm bir sezonu tek dokunuşla indirebilecek. Bu özellik ilk olarak Android kullanıcılarına sunulmuştu.

The Night Agent 2. sezonuyla Netflix'te zirveye yerleşti 14 sa. önce eklendi

Sezon indirme butonu, dizinin sayfasında paylaş düğmesinin yanında gösteriliyor. Bu botuna dokunarak dizinin seçilen sezonundaki tüm bölümleri tek seferde indirebiliyorsunuz. Tüm sezon, My Netflix sekmesi altında İndirilenler bölümüne aktarılıyor.

Netflix sezon indirme adımları

Netflix uygulamasını açın. İnternetsiz izlemek istediğiniz diziyi açın. Dizi sayfasında Paylaş yanında "Sezon indir" düğmesine dokunun. Bu sezondaki tüm bölümler indirilmeye başlayacak. Benim Netflix'im altında İndirilenler bölümünden izleyebilirsiniz.

Yeni özellik özellikle seyahat edenler ve internet bağlantısına her zaman erişimi olamayan kullanıcılar için faydalı. Önceden bir seferde yalnızca bir bölüm indirilebiliyordu; Blacklist gibi bölüm sayısı çok alan dizileri indirmek hem zaman alıyor hem de sıkıcı bir süreç oluyordu. Şimdi, tüm sezon kolayca indirilebiliyor.

Netflix'te tüm zamanların en çok indirilen 5 dizisi

Squid Game 1. Sezon Monster: The Jeffrey Dahmer Story Squid Game 2. Sezon ONE PIECE Queen Charlotte: A Bridgerton Story

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Netflix, tüm sezonu indirme özelliğini iOS kullanıcılarına sundu