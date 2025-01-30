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    Netflix, tüm sezonu indirme özelliğini iOS kullanıcılarına sundu

    Netflix, iPhone ve iPad kullanıcıları için yeni sezon indirme butonunu aktif etti. Bu, dizi severlerin tek bir dokunuşla tüm sezonu indirip internetsiz izlemesine olanak tanıyacak.
    netflix ios sezon indirme Tam Boyutta Gör
    Netflix, iOS kullanıcıların en beklediği özelliklerden birini kullanıma sundu. iPhone ve iPad kullanan Netflix aboneleri, artık sevdikleri dizinin bölümlerini tek tek indirmek yerine tüm bir sezonu tek dokunuşla indirebilecek. Bu özellik ilk olarak Android kullanıcılarına sunulmuştu.

    Sezon indirme butonu, dizinin sayfasında paylaş düğmesinin yanında gösteriliyor. Bu botuna dokunarak dizinin seçilen sezonundaki tüm bölümleri tek seferde indirebiliyorsunuz. Tüm sezon, My Netflix sekmesi altında İndirilenler bölümüne aktarılıyor.

    Netflix sezon indirme adımları

    1. Netflix uygulamasını açın.
    2. İnternetsiz izlemek istediğiniz diziyi açın.
    3. Dizi sayfasında Paylaş yanında "Sezon indir" düğmesine dokunun.
    4. Bu sezondaki tüm bölümler indirilmeye başlayacak.
    5. Benim Netflix'im altında İndirilenler bölümünden izleyebilirsiniz.

    Yeni özellik özellikle seyahat edenler ve internet bağlantısına her zaman erişimi olamayan kullanıcılar için faydalı. Önceden bir seferde yalnızca bir bölüm indirilebiliyordu; Blacklist gibi bölüm sayısı çok alan dizileri indirmek hem zaman alıyor hem de sıkıcı bir süreç oluyordu. Şimdi, tüm sezon kolayca indirilebiliyor.

    Netflix'te tüm zamanların en çok indirilen 5 dizisi

    1. Squid Game 1. Sezon
    2. Monster: The Jeffrey Dahmer Story
    3. Squid Game 2. Sezon
    4. ONE PIECE
    5. Queen Charlotte: A Bridgerton Story
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    Mantarın Başı 41 dakika önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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