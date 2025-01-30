Netflix, tüm sezonu indirme özelliğini iOS kullanıcılarına sundu

Sezon indirme butonu, dizinin sayfasında paylaş düğmesinin yanında gösteriliyor. Bu botuna dokunarak dizinin seçilen sezonundaki tüm bölümleri tek seferde indirebiliyorsunuz. Tüm sezon, My Netflix sekmesi altında İndirilenler bölümüne aktarılıyor.
Netflix sezon indirme adımları
- Netflix uygulamasını açın.
- İnternetsiz izlemek istediğiniz diziyi açın.
- Dizi sayfasında Paylaş yanında "Sezon indir" düğmesine dokunun.
- Bu sezondaki tüm bölümler indirilmeye başlayacak.
- Benim Netflix'im altında İndirilenler bölümünden izleyebilirsiniz.
Yeni özellik özellikle seyahat edenler ve internet bağlantısına her zaman erişimi olamayan kullanıcılar için faydalı. Önceden bir seferde yalnızca bir bölüm indirilebiliyordu; Blacklist gibi bölüm sayısı çok alan dizileri indirmek hem zaman alıyor hem de sıkıcı bir süreç oluyordu. Şimdi, tüm sezon kolayca indirilebiliyor.
Netflix'te tüm zamanların en çok indirilen 5 dizisi
- Squid Game 1. Sezon
- Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- Squid Game 2. Sezon
- ONE PIECE
- Queen Charlotte: A Bridgerton Story
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P