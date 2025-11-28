Sinemada bu hafta: Zootopia 2, Erken Kış, Troll 2 (28 Kasım 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime giriyor. Bunların başında ise gişede epey iddialı olacak gibi duran Zootopia 2 geliyor. Bu hafta vizyon programındaki yerli film fazlalığı dikkat çekiyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Zootropolis 2 (Zootopia 2)

Tam Boyutta Gör 2016 yılında çıkan ve oldukça başarılı olan Zootopia, dokuz yıl sonra bir devam filmine kavuşuyor.

Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Yönetmen: Jared Bush, Byron Howard

Judy ve Nick, Zootropolis’e gelişiyle şehri altüst eden Gary De’Snake’in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor. Bu sıradışı görevi çözebilmek için şehrin daha önce hiç keşfetmedikleri bölgelerine sızmak ve yepyeni kılıklara bürünmek zorundalar.

2️⃣ Erken Kış

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren yerli filmlerin başında, Özcan Alper'in (Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer) yönettiği Erken Kış geliyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Özcan Alper

: Özcan Alper Oyuncular: Timuçin Esen, Leyla Tanlar, Nastya Bogdanova

İstanbul'da bir fabrika müdürü olan Ferhat ve bir banka müdürü olan Handan, Gürcü ve Ukrayna kökenli genç bir sanatçı olan Lia ile taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmaya karar verirler. Kızları Ada doğduktan kısa bir süre sonra, Rusya ile Ukrayna arasında savaş patlak verir. Bu nedenle Lia, Ferhat ve Handan ile İstanbul'da bir süre daha kalmak zorunda kalır. Taşıyıcı anneliğin kendisini Avrupa'ya götürecek formül olduğuna inanan Lia, Ada'dan ayrılmak istememektedir.

3️⃣ İdea

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film ise Tayfun Pirselimoğlu (Kerr, Ben O Değilim) imzalı İdea.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Tayfun Pirselimoğlu

: Tayfun Pirselimoğlu Oyuncular: Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Jale Arıkan, Ercan Kesal

Kemal şehrin dışında, karanlık bir iş adamına ait boş bir villada bekçilik yapmaktadır. Bir gece, ara sıra şehre gidip geldiği otobüste, yüzünü göremediği birinin bıraktığı bir kitap bulur; üzerinde “İdea” yazan kitabı amaçsızca karıştırıp bırakır. O geceden sonra Kemal’in hayatı asla anlayamadığı şekilde cehenneme dönmeye başlar. Tuhaf şekilde bir başkası muamelesi görmeye başlar ve giderek bir başkası olmak zorunda kalır.

4️⃣ Sonsuza Dek (Eternity)

Tam Boyutta Gör Elizabeth Olsen, Miles Teller ve Callum Turner'un başrollerini paylaştığı Eternity, ilginç konusuyla dikkat çekiyor.

Tür : Fantastik, Komedi, Romantik

: Fantastik, Komedi, Romantik Yönetmen : David Freyne

: David Freyne Oyuncular: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner

Dünyadan göçen ruhların sonsuzluğu nerede geçireceklerine karar vermek için bir haftaları vardır. Bunu öğrenen Joan, hayatının aşkıyla, genç yaşta ölen ilk aşkı arasında imkansız bir seçimle karşı karşıya kalır.

5️⃣ Nasipse Olur 2

Tam Boyutta Gör 2020 yapımı komedi filmi Nasipse Olur, beş yıl sonra devam filmiyle sinemalara dönüyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Ufuk Cebeci

: Ufuk Cebeci Oyuncular: Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer

Boyabat’ın dillere destan çifti Günfer ve Gökhan, evliliklerinin ardından büyük bir felakete sürüklenir: Hancıoğlu ailesi iflas eder, konağa haciz gelir ve tüm düzenleri altüst olur. Çaresizce İstanbul’a sığınan ikili, Rıza’nın evinde yeniden hayata tutunmaya çalışırken türlü maceralara atılır. Balıkçılıktan korsan taksiciliğe, pirinç ticaretinden sahneye çıkmaya kadar her işi deneyen Gökhan, bir türlü dikiş tutturamaz. Günfer ise ayakta kalma mücadelesini sürdürürken evliliğini, aşkını ve sabrını sınayan olaylarla yüzleşir. İstanbul’un kaosunda aşklarını korumak için verdikleri trajikomik mücadele hem güldüren hem de yürek burkan bir serüvene dönüşür.

6️⃣ İbi: Uzay Görevi

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen : Sinan Ölmez

: Sinan Ölmez Seslendirme: Elifcan Küçük, Alp Pazarlı, Hakan Bozbey

Uzayda geçirdikleri bir kaza sonucunda yolları başka bir galaksiye düşen İbi ve arkadaşları, iki robot ırkı arasındaki savaşı durdurmak için ne kadar uğraşsalar da buna engel olamayacaklarını düşünürler. Yüzyıllardır kayıp olan ve savaşı durduracak "Çok Önemli Parça" hiç ummadıkları bir şekilde karşılarına çıkınca bu amansız savaş sona erer. Baldiyar'a geri dönme umuduyla yola çıkan kahramanlarımız kendilerini yeni bir serüvende bulurlar.

7️⃣ DJ Ahmet

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nden iki ödüllen dönen DJ Ahmet, yurt dışındaki festivallerde aldığı yorumlarla merak uyandırıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Georgi M. Unkovski

: Georgi M. Unkovski Oyuncular: Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova, Aksel Mehmet

Kuzey Makedonya’nın küçük bir Yörük köyünde, küçük kardeşi, babası ve koyunlarıyla birlikte yaşayan 15 yaşındaki Ahmet’in hayattaki en büyük tutkusu müziktir. Annesini kaybettikten sonra evinin ve ailesinin tüm yükünü sırtlayan Ahmet, her şeye rağmen tutkusunu yaşayıp, sevdiği kıza kavuşabilecek midir?

8️⃣ Ölüm Evi (Rosario)

Tam Boyutta Gör Korku türünde bir film arayanlar için bu hafta vizyona giren filmler arasında öne çıkan yapım ise Rosario olacak. Ancak filmin izleyici puanlarının oldukça düşük olduğunu söylememiz gerekiyor. (IMDb: 4.4/10, Rotten Tomatoes: %47)

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Felipe Vargas

: Felipe Vargas Oyuncular: Emeraude Toubia, José Zúñiga, David Dastmalchian

Wall Street’in başarılı borsa simsarı Rosario, uzun süredir görüşmediği büyükannesi Griselda’nın ani ölümüyle hayatının en karanlık gecesine adım atar. Ambulansın ve babası Oscar’ın gelmesini beklerken, dışarıda hızla büyüyen kar fırtınası onu büyükannesinin dairesine hapseder.​Ancak soğuk duvarların ardında yalnız değildir. Sessiz apartman sakinleri arasında, özellikle Joe adındaki meraklı komşu, gecenin huzursuz sessizliğini bölmeye başlar. Fakat gerçek tehlike, Griselda’nın bedenini ele geçiren doğaüstü varlıkların karanlık uyanışıyla ortaya çıkar.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Troll 2

Tam Boyutta Gör Netflix'te bu haftanın öne çıkan filmi, 2022 yapımı Troll'un devam filmi olacak. İlk film gibi Troll 2 de Nors mitolojisinden yaratıkları günümüz dünyasında karşı karşıya getiriyor.

Tür : Aksiyon, Macera, Fantastik

: Aksiyon, Macera, Fantastik Yönetmen : Roar Uthaug

: Roar Uthaug Oyuncular : Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck-Jørgensen, Sara Khorami

: Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck-Jørgensen, Sara Khorami Yayın Tarihi : 1 Aralık

: 1 Aralık Platform: Netflix

Hikâye, ilk filmin olaylarının ardından Norveç’in dağlık bölgelerinde yeniden ortaya çıkan devasa bir troll tehdidini konu alıyor. Hükûmet güçleri ve bilim insanları, yaratığın doğasını çözmeye ve onu durdurmanın bir yolunu bulmaya çalışırken; bölgede yaşayan sivillerin tahliyesi, artan yıkım ve gizlenen eski efsaneler olayların merkezine yerleşiyor.

2️⃣ Oh. What. Fun.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da bu haftanın öne çıkan filmi ise komedi türündeki "Oh. What. Fun." olacak. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, yılbaşı temalı, içten ve komik bir aile komedisi olarak modern tatil filmlerine eğlenceli bir dokunuş getiriyor.

Tür :

: Yönetmen : Michael Showalter

: Michael Showalter Oyuncular : Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary

: Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary Yayın Tarihi : 3 Aralık

: 3 Aralık Platform: Amazon Prime Video

Film, her yıl Noel’i mükemmel şekilde organize eden ama bu sene ailesi tarafından unutulan Claire Clauster’ın hikâyesine odaklanıyor. Çocukları ve kocası kendi planlarına dalıp Claire’i evde yalnız bırakınca, o da tüm düzeni ve sorumlulukları bir kenara bırakıp ani bir yolculuğa çıkmaya karar veriyor. Claire’in bu beklenmedik kaçışı, hem kendi hayatını yeniden değerlendirmesine hem de ailesinin Noel ruhunu yeniden keşfetmeye çalışmasına yol açıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Tron: Ares

Tür : Bilim-kurgu, Macera

: Bilim-kurgu, Macera Yönetmen : Joachim Rønning

: Joachim Rønning Oyuncular : Jared Leto, Gillian Anderson, Evan Peters, Greta Lee

: Jared Leto, Gillian Anderson, Evan Peters, Greta Lee Yayın Tarihi: 2 Aralık

İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çevirecek. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz.

