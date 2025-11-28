Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sinemada bu hafta: Zootopia 2, Erken Kış, Troll 2 (28 Kasım 2025)

    Bu hafta sinema salonlarında sekiz film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:            

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime giriyor. Bunların başında ise gişede epey iddialı olacak gibi duran Zootopia 2 geliyor. Bu hafta vizyon programındaki yerli film fazlalığı dikkat çekiyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

     1️⃣ Zootropolis 2 (Zootopia 2)

    Zootropolis 2 (Zootopia 2) Tam Boyutta Gör
    2016 yılında çıkan ve oldukça başarılı olan Zootopia, dokuz yıl sonra bir devam filmine kavuşuyor.

    Judy ve Nick, Zootropolis’e gelişiyle şehri altüst eden Gary De’Snake’in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor. Bu sıradışı görevi çözebilmek için şehrin daha önce hiç keşfetmedikleri bölgelerine sızmak ve yepyeni kılıklara bürünmek zorundalar.

    2️⃣ Erken Kış

    Erken Kış Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren yerli filmlerin başında, Özcan Alper'in (Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer) yönettiği Erken Kış geliyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Özcan Alper
    • Oyuncular: Timuçin Esen, Leyla Tanlar, Nastya Bogdanova

    İstanbul'da bir fabrika müdürü olan Ferhat ve bir banka müdürü olan Handan, Gürcü ve Ukrayna kökenli genç bir sanatçı olan Lia ile taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmaya karar verirler. Kızları Ada doğduktan kısa bir süre sonra, Rusya ile Ukrayna arasında savaş patlak verir. Bu nedenle Lia, Ferhat ve Handan ile İstanbul'da bir süre daha kalmak zorunda kalır. Taşıyıcı anneliğin kendisini Avrupa'ya götürecek formül olduğuna inanan Lia, Ada'dan ayrılmak istememektedir.

    3️⃣ İdea

    İdea Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film ise Tayfun Pirselimoğlu (Kerr, Ben O Değilim) imzalı İdea.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu
    • Oyuncular: Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Jale Arıkan, Ercan Kesal

    Kemal şehrin dışında, karanlık bir iş adamına ait boş bir villada bekçilik yapmaktadır. Bir gece, ara sıra şehre gidip geldiği otobüste, yüzünü göremediği birinin bıraktığı bir kitap bulur; üzerinde “İdea” yazan kitabı amaçsızca karıştırıp bırakır. O geceden sonra Kemal’in hayatı asla anlayamadığı şekilde cehenneme dönmeye başlar. Tuhaf şekilde bir başkası muamelesi görmeye başlar ve giderek bir başkası olmak zorunda kalır.

    4️⃣ Sonsuza Dek (Eternity)

    Sonsuza Dek (Eternity) Tam Boyutta Gör
    Elizabeth Olsen, Miles Teller ve Callum Turner'un başrollerini paylaştığı Eternity, ilginç konusuyla dikkat çekiyor.
    • Tür: Fantastik, Komedi, Romantik
    • Yönetmen: David Freyne
    • Oyuncular: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner

    Dünyadan göçen ruhların sonsuzluğu nerede geçireceklerine karar vermek için bir haftaları vardır. Bunu öğrenen Joan, hayatının aşkıyla, genç yaşta ölen ilk aşkı arasında imkansız bir seçimle karşı karşıya kalır.

    5️⃣ Nasipse Olur 2

    Nasipse Olur 2 Tam Boyutta Gör
    2020 yapımı komedi filmi Nasipse Olur, beş yıl sonra devam filmiyle sinemalara dönüyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Ufuk Cebeci
    • Oyuncular: Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer

    Boyabat’ın dillere destan çifti Günfer ve Gökhan, evliliklerinin ardından büyük bir felakete sürüklenir: Hancıoğlu ailesi iflas eder, konağa haciz gelir ve tüm düzenleri altüst olur. Çaresizce İstanbul’a sığınan ikili, Rıza’nın evinde yeniden hayata tutunmaya çalışırken türlü maceralara atılır. Balıkçılıktan korsan taksiciliğe, pirinç ticaretinden sahneye çıkmaya kadar her işi deneyen Gökhan, bir türlü dikiş tutturamaz. Günfer ise ayakta kalma mücadelesini sürdürürken evliliğini, aşkını ve sabrını sınayan olaylarla yüzleşir. İstanbul’un kaosunda aşklarını korumak için verdikleri trajikomik mücadele hem güldüren hem de yürek burkan bir serüvene dönüşür.

    6️⃣ İbi: Uzay Görevi

    İbi: Uzay Görevi Tam Boyutta Gör
    TRT'nin sevilen animasyon serisi İbi, bu hafta yeni filmi "Uzay Görevi" ile sinemalara geliyor.
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Sinan Ölmez
    • Seslendirme: Elifcan Küçük, Alp Pazarlı, Hakan Bozbey

    Uzayda geçirdikleri bir kaza sonucunda yolları başka bir galaksiye düşen İbi ve arkadaşları, iki robot ırkı arasındaki savaşı durdurmak için ne kadar uğraşsalar da buna engel olamayacaklarını düşünürler. Yüzyıllardır kayıp olan ve savaşı durduracak "Çok Önemli Parça" hiç ummadıkları bir şekilde karşılarına çıkınca bu amansız savaş sona erer. Baldiyar'a geri dönme umuduyla yola çıkan kahramanlarımız kendilerini yeni bir serüvende bulurlar.

    7️⃣ DJ Ahmet

    DJ Ahmet Tam Boyutta Gör
    Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nden iki ödüllen dönen DJ Ahmet, yurt dışındaki festivallerde aldığı yorumlarla merak uyandırıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Georgi M. Unkovski
    • Oyuncular: Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova, Aksel Mehmet

    Kuzey Makedonya’nın küçük bir Yörük köyünde, küçük kardeşi, babası ve koyunlarıyla birlikte yaşayan 15 yaşındaki Ahmet’in hayattaki en büyük tutkusu müziktir. Annesini kaybettikten sonra evinin ve ailesinin tüm yükünü sırtlayan Ahmet, her şeye rağmen tutkusunu yaşayıp, sevdiği kıza kavuşabilecek midir?

    8️⃣ Ölüm Evi (Rosario)

    Ölüm Evi (Rosario) Tam Boyutta Gör
    Korku türünde bir film arayanlar için bu hafta vizyona giren filmler arasında öne çıkan yapım ise Rosario olacak. Ancak filmin izleyici puanlarının oldukça düşük olduğunu söylememiz gerekiyor. (IMDb: 4.4/10, Rotten Tomatoes: %47)
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Felipe Vargas
    • Oyuncular: Emeraude Toubia, José Zúñiga, David Dastmalchian

    Wall Street’in başarılı borsa simsarı Rosario, uzun süredir görüşmediği büyükannesi Griselda’nın ani ölümüyle hayatının en karanlık gecesine adım atar. Ambulansın ve babası Oscar’ın gelmesini beklerken, dışarıda hızla büyüyen kar fırtınası onu büyükannesinin dairesine hapseder.​Ancak soğuk duvarların ardında yalnız değildir. Sessiz apartman sakinleri arasında, özellikle Joe adındaki meraklı komşu, gecenin huzursuz sessizliğini bölmeye başlar. Fakat gerçek tehlike, Griselda’nın bedenini ele geçiren doğaüstü varlıkların karanlık uyanışıyla ortaya çıkar.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Troll 2

    Troll 2 Tam Boyutta Gör
    Netflix'te bu haftanın öne çıkan filmi, 2022 yapımı Troll'un devam filmi olacak. İlk film gibi Troll 2 de Nors mitolojisinden yaratıkları günümüz dünyasında karşı karşıya getiriyor.
    • Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
    • Yönetmen: Roar Uthaug
    • Oyuncular: Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck-Jørgensen, Sara Khorami
    • Yayın Tarihi: 1 Aralık
    • Platform: Netflix

    Hikâye, ilk filmin olaylarının ardından Norveç’in dağlık bölgelerinde yeniden ortaya çıkan devasa bir troll tehdidini konu alıyor. Hükûmet güçleri ve bilim insanları, yaratığın doğasını çözmeye ve onu durdurmanın bir yolunu bulmaya çalışırken; bölgede yaşayan sivillerin tahliyesi, artan yıkım ve gizlenen eski efsaneler olayların merkezine yerleşiyor.

    2️⃣ Oh. What. Fun.

    Oh. What. Fun. Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video'da bu haftanın öne çıkan filmi ise komedi türündeki "Oh. What. Fun." olacak. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, yılbaşı temalı, içten ve komik bir aile komedisi olarak modern tatil filmlerine eğlenceli bir dokunuş getiriyor.
    • Tür
    • Yönetmen: Michael Showalter
    • Oyuncular: Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary
    • Yayın Tarihi: 3 Aralık
    • Platform: Amazon Prime Video

    Film, her yıl Noel’i mükemmel şekilde organize eden ama bu sene ailesi tarafından unutulan Claire Clauster’ın hikâyesine odaklanıyor. Çocukları ve kocası kendi planlarına dalıp Claire’i evde yalnız bırakınca, o da tüm düzeni ve sorumlulukları bir kenara bırakıp ani bir yolculuğa çıkmaya karar veriyor. Claire’in bu beklenmedik kaçışı, hem kendi hayatını yeniden değerlendirmesine hem de ailesinin Noel ruhunu yeniden keşfetmeye çalışmasına yol açıyor.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Tron: Ares

    Tron: Ares Tam Boyutta Gör
    Bilim-kurgu klasiği Tron'un hikâyesini devam ettiren Tron: Ares, bu hafta öde-izle platformlarında yerini alıyor.
    • Tür: Bilim-kurgu, Macera
    • Yönetmen: Joachim Rønning
    • Oyuncular: Jared Leto, Gillian Anderson, Evan Peters, Greta Lee
    • Yayın Tarihi: 2 Aralık

    İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çevirecek. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 4 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 6 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 6 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 6 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 6 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 7 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 7 saat önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yediklerimiz kaç saat sonra kaka olur gib plakadan araç sahibi sorgulama 850 nerenin kodu ekşimiş yoğurt yenir mi psn kardeşliği kaç kişi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum