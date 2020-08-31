Netflix'te bazı dizi ve filmler artık ücretsiz izlenebiliyor

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Kısa süre önce 30 günlük deneme sürecini yeniden kullanıma sunan Netflix, bu kez yeni bir kampanya ile karşımızda. Kampanya kapsamında Netflix’in bazı dizi ve filmlerini ücretsiz olarak izlemek mümkün.

Buradaki linke tıklayarak yöneleceğiniz sayfada Netflix’in belirli dizi ve filmlerini herhangi bir aboneliğe gerek duymadan ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Söz konusu sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda Stranger Things, Murder Mystery, Bird Box ve The Two Popes gibi ücretsiz izlenebilecek bazı içerikler karşımıza çıkıyor. Hemen izle butonuna tıklayarak söz konusu içerikleri kolaylıkla izleyebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Netflix’in özlenen kampanyası geri döndü: 30 gün bedava!"

Yeni uygulama kapsamında Netflix’in ücretsiz olarak sunduğu filmlerin tamamını izleyebiliyorsunuz. Diziler söz konusu olduğunda ise serinin yalnızca ilk bölümünü ücretsiz olarak izleyebilmeniz mümkün. Eğer diziyi beğenip izlemeye devam etmek isterseniz Netflix aboneliği başlatmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra, şimdilik iOS ve akıllı TV tarayıcılarında çalışmadığı görülen Netflix’ten ücretsiz dizi ve film izleme imkanının ilerleyen süreçte daha da gelişmesi beklenebilir.

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