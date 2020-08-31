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    Netflix'te bazı dizi ve filmler artık ücretsiz izlenebiliyor

    Dünyanın en popüler video platformlarından biri olan Netflix'in başlattığı yeni kampanya sayesinde bazı içerikleri herhangi bir abonelik gerekmeden ücretsiz olarak izlemek mümkün.
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    Sinema ve Dizi
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Netflix'te bazı dizi ve filmler artık ücretsiz izlenebiliyor
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    Kısa süre önce 30 günlük deneme sürecini yeniden kullanıma sunan Netflix, bu kez yeni bir kampanya ile karşımızda. Kampanya kapsamında Netflix’in bazı dizi ve filmlerini ücretsiz olarak izlemek mümkün.

    Buradaki linke tıklayarak yöneleceğiniz sayfada Netflix’in belirli dizi ve filmlerini herhangi bir aboneliğe gerek duymadan ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Söz konusu sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda Stranger Things, Murder Mystery, Bird Box ve The Two Popes gibi ücretsiz izlenebilecek bazı içerikler karşımıza çıkıyor. Hemen izle butonuna tıklayarak söz konusu içerikleri kolaylıkla izleyebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Netflix’in özlenen kampanyası geri döndü: 30 gün bedava!"

    Yeni uygulama kapsamında Netflix’in ücretsiz olarak sunduğu filmlerin tamamını izleyebiliyorsunuz. Diziler söz konusu olduğunda ise serinin yalnızca ilk bölümünü ücretsiz olarak izleyebilmeniz mümkün. Eğer diziyi beğenip izlemeye devam etmek isterseniz Netflix aboneliği başlatmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra, şimdilik iOS ve akıllı TV tarayıcılarında çalışmadığı görülen Netflix’ten ücretsiz dizi ve film izleme imkanının ilerleyen süreçte daha da gelişmesi beklenebilir.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Statistik (halit suleyman) 1 sa. en beğenilen
    17 yıllık üye bile ilk yorum diye yorum atıyorsa vay halimize :)
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    castigatetr (Emrah Schumacher) 7 dk.
    Pandemi sürecinde zaten güzel gelir elde edildi bence gerek yoktu buna..
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    Statistik (halit suleyman) 1 sa. en beğenilen
    17 yıllık üye bile ilk yorum diye yorum atıyorsa vay halimize :)
    Yanıtla +6
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    cosef (Yusuf Çakıcı) 1 sa.
    ilk yorum benden :)
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