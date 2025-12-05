Netflix, Warner Bros. için başlatılan teklif savaşını kazandı; Dev anlaşma duyuruldu

Tam Boyutta Gör Hollywood'un en köklü ve en büyük stüdyolarından olan Warner Bros.'un bir kez daha satılacağı Eylül ayı gibi belli olmuştu. Şu anda Warner Bros.'un sahibi olan Warner Bros. Discovery, şirketi satma niyetini açıkça duyurmuş, bunun için teklifleri kabul etmeye başlayacağını açıklamıştı. Warner Bros.'u satın almak için ilk başta Paramount öne çıkmış olsa da günün sonunda yarışı kazanan Netflix oldu. Warner Bros. için en yüksek teklifi vererek rakiplerinin önüne geçenNetflix, Warner Bros. Discovery'i 82.7 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı.

İki taraf bu dev satın alım için anlaşmaya varmış olsa da satışın yasal olarak gerçekleşmesi için hâlâ birkaç önemli engelin aşılması gerekiyor. Netflix bugün yayınladığı açıklamada, satın alımı 2026'nın üçüncü çeyreği gibi tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Anlaşma Tamamlanırsa DC, Harry Potter ve Game of Thrones, Netflix'e Geçecek

Netflix ve Warner Bros. yönetimlerinin anlaşmaya varmış olması bu anlaşmanın tamamlaması için yeterli olmayabilir. Çünkü hem sektör içinde hem de devlet kademesinde Warner Bros.'un Netflix'e satılmasını istemeyen pek çok isim var. Netflix'in bu yarışta en büyük rakibi olan Paramount'un Donald Trump'a çok yakın kişiler tarafından yönetiliyor olması da Netflix için işleri karıştırabilir. Çünkü Netflix'in bu anlaşmayı tamamlaması için Amerika'daki Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) onay alması gerekiyor. Başta Paramount yönetimi olmak üzere sektörden çeşitli isimler, bunu engellemek için şimdiden çalışmalara başlamış durumda.

Ancak bu engeller aşılır ve Warner Bros. gerçekten Netflix'e satılırsa, Netflix hem Warner Bros.'un elindeki zengin film kütüphanesini, hem de HBO ve HBO Max'i bünyesine katmış olacak. Böylece DC Films, Harry Potter, Matrix, Game of Thrones gibi dev seriler de Netflix'e geçecek. Bu durum, tüm bu serilerin çehresini değiştirme potansiyeli taşıyor. Bu yüzden bu anlaşmanın sadece sektör açısından değil, izleyici açısından da etkileri olacak gibi görünüyor.

