Şifre paylaşımından ek ücret talep eden Netflix'e şok: 1 milyon abone kaybetti

Kantar Group tarafından yayınlanan verilere göre Netflix, 2023'ün ilk çeyreğinde İspanya'da 1 milyondan fazla kullanıcı kaybetti. Abonelikten çıkanların üçte ikisinin hesaplarını tanıdıkları, arkadaşları ve akrabalarıyla paylaştığı belirtiliyor.
Netflix'e göre dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcı başkasının hesabını kullanıyor. Ancak bu rakamın ülkelere göre dağılımı açıklanmadı. Araştırmaya göre abonelik iptallerinin sayısı ilk çeyrekte bir önceki döneme kıyasla üç kat arttı.
Abone kaybı devam edecek
İspanya'da geri kalan diğer Netflix abonelerinin onda biri ikinci çeyrekte abonelikten çıkmayı planlıyor. Netflix, Şubat ayında İspanya'da şifresini hane dışındaki kişilerle paylaşanlardan aylık 5.99 euro ek ücret talep etmeye başlamıştı.
Benzer bir uygulama Portekiz, Kanada ve Yeni Zelanda'da da uygulamaya kondu. Netflix'in yayın platformu pazarındaki liderliğini kaybettiğini de hatırlatalım. Bu alandaki birinciliği Amazon Prime Video hizmeti ele geçirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”