Şifre paylaşımından ek ücret talep eden Netflix'e şok: 1 milyon abone kaybetti

Tam Boyutta Gör Popüler dijital yayın platformu Netflix, İspanya'da büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Şirketin şifre paylaşımından ek ücret istemesi milyonlarca İspanyol kullanıcının Netflix aboneliğini sonlandırmasına neden oldu.

Netflix yayın platformu pazarındaki liderliğini kaybetti 1 hf. önce eklendi

Kantar Group tarafından yayınlanan verilere göre Netflix, 2023'ün ilk çeyreğinde İspanya'da 1 milyondan fazla kullanıcı kaybetti. Abonelikten çıkanların üçte ikisinin hesaplarını tanıdıkları, arkadaşları ve akrabalarıyla paylaştığı belirtiliyor.

Netflix'e göre dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcı başkasının hesabını kullanıyor. Ancak bu rakamın ülkelere göre dağılımı açıklanmadı. Araştırmaya göre abonelik iptallerinin sayısı ilk çeyrekte bir önceki döneme kıyasla üç kat arttı.

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Abone kaybı devam edecek

İspanya'da geri kalan diğer Netflix abonelerinin onda biri ikinci çeyrekte abonelikten çıkmayı planlıyor. Netflix, Şubat ayında İspanya'da şifresini hane dışındaki kişilerle paylaşanlardan aylık 5.99 euro ek ücret talep etmeye başlamıştı.

Benzer bir uygulama Portekiz, Kanada ve Yeni Zelanda'da da uygulamaya kondu. Netflix'in yayın platformu pazarındaki liderliğini kaybettiğini de hatırlatalım. Bu alandaki birinciliği Amazon Prime Video hizmeti ele geçirdi.

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Şifre paylaşımından ek ücret talep eden Netflix'e şok