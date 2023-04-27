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    Şifre paylaşımından ek ücret talep eden Netflix'e şok: 1 milyon abone kaybetti

    Netflix'in şifre paylaşımından ek ücret talep ettiği ülkelerden biri olan İspanya'da 1 milyondan fazla kullanıcı aboneliğini sonlandırdı. Popüler yayın platformu için işler yolunda gitmiyor.
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    Şifre paylaşımından ek ücret talep eden Netflix'e şok Tam Boyutta Gör
    Popüler dijital yayın platformu Netflix, İspanya'da büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Şirketin şifre paylaşımından ek ücret istemesi milyonlarca İspanyol kullanıcının Netflix aboneliğini sonlandırmasına neden oldu.

    Kantar Group tarafından yayınlanan verilere göre Netflix, 2023'ün ilk çeyreğinde İspanya'da 1 milyondan fazla kullanıcı kaybetti. Abonelikten çıkanların üçte ikisinin hesaplarını tanıdıkları, arkadaşları ve akrabalarıyla paylaştığı belirtiliyor.

    Netflix'e göre dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcı başkasının hesabını kullanıyor. Ancak bu rakamın ülkelere göre dağılımı açıklanmadı. Araştırmaya göre abonelik iptallerinin sayısı ilk çeyrekte bir önceki döneme kıyasla üç kat arttı.

    Şifre paylaşımından ek ücret talep eden Netflix'e şok Tam Boyutta Gör

    Abone kaybı devam edecek

    İspanya'da geri kalan diğer Netflix abonelerinin onda biri ikinci çeyrekte abonelikten çıkmayı planlıyor. Netflix, Şubat ayında İspanya'da şifresini hane dışındaki kişilerle paylaşanlardan aylık 5.99 euro ek ücret talep etmeye başlamıştı.

    Benzer bir uygulama Portekiz, Kanada ve Yeni Zelanda'da da uygulamaya kondu. Netflix'in yayın platformu pazarındaki liderliğini kaybettiğini de hatırlatalım. Bu alandaki birinciliği Amazon Prime Video hizmeti ele geçirdi.

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    David Attenborough 12 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 23 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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